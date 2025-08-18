F1 75: ütközés, rekordszámú bokszkiállás és utolsó körös előzés – Button utolsóból első a kanadai káoszban

Noha Sebastian Vettel 2010-ben egyetlen egy verseny után vezette az egyéni összetett,a legfontosabb pillanatban állt az élre, így akkor minden idők legfiatalabb világbajnokaként ünnepelhetett az idényzárón. A német ezt követően rendkívül domináns formában kezdett címvédőként, az idény első hat nagydíján öt győzelmet, valamint egy második helyet gyűjtött be, és 58 pontos előny birtokában érkezett meg a szezon hetedik helyszínére, Montrealba.
Bár arra már a versenyhétvége előtt is számítani lehetett, hogy a Red Bull sebezhetőbb lesz Kanadában, Vettel megszerezte a pole pozíciót, és a lehető legjobb helyről várhatta az esős idő miatt izgalmasnak ígérkező futamot, amely örökké beírta magát a történelemkönyvekbe. A vizes körülmények miatt a biztonsági autó mögött kezdődött a száguldás, a 4. kör végén viszont zöld jelzést kapott a mezőny, és kezdetét vehette az érdemi verseny.
Vettel az első métereken nem igazán jutott lélegzethez, hiszen Fernando Alonso ott loholt a nyakában, míg hátrébb Hamilton csúszott meg, és forgatta ki Mark Webbert. Ugyan a kettős folytatni tudta, de a brit és az ausztrál is pozíciót vesztett. Előbbi gyorsan igyekezett javítani a hibáját, s noha nagy igyekezetében megelőzte a csapattársát, Jenson Buttont, a remekül rajtoló Michael Schumacher megnehezítette a dolgát, majd kissé kiszorította őt a hajtűben, aminek következtében újra visszaesett a honfitársa mögé.
|A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a duplafedeles diffúzor mellett az F-csatornát is betiltotta 2011-re, miközben megjelent a DRS, és a Pirelli lett a sorozat új gumibeszállítója. A bajnoki küzdelem az előző évekhez képest eléggé egyhangú volt: Vettel remek formát mutatott, és összesen 11 alkalommal diadalmaskodott, miközben mindössze kétszer maradt le a dobogóról. A német már a szezon 15. állomásán bebiztosította a bajnoki címet, és a végén 122 ponttal előzte meg a legközelebbi riválisát. Nick Heidfeld az utolsó dobogóját szerezte, Sergio Pérez, Pastor Maldonaldo és Daniel Ricciardo bemutatkozott, míg Jarno Trulli és Rubens Barrichello búcsúzott.
A világbajnokság végeredménye: 1. Sebastian Vettel (német, Red Bull) 392 pont, 2. Jenson Button (brit, McLaren) 270 pont, 3. Mark Webber (ausztrál, Red Bull) 258 pont. Konstruktőrök: 1. Red Bull 650 pont, 2. McLaren 497 pont, 3. Ferrari 375 pont.
Hamilton lendületét ez még nem vetette vissza, és szinte azonnal támadni kezdte Buttont, ám túl hamar akarta dűlőre vinni a harcot, ami a vesztét okozta. A brit a célegyenesben bújt be a márkatársa mellé, azonban nem maradt hely a számára, és a falnak csapódott, aminek következében megsérült az autója, és feladni kényszerült a versenyt, miközben a vízpermet miatt a csapattársát nem látó Button defektet kapott, és kénytelen volt kiállni – ekkor még ő sem sejtette, hogy további öt alkalommal fogj végigmenni a bokszutcán a verseny során…
Vettel eközben nagy előnyre tett szert az élen, ám ez egy pillanat alatt szertefoszlott, mivel az eset miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót. Ekkor Alonso, Felipe Massa, Nico Rosberg és Schumacher követte a németet az első ötösben, miközben a tizedik pozícióba visszaeső Buttont a korlátozás alatti sebességhatár átlépése miatt kezdtek el vizsgálni, majd róttak ki rá bokszutca áthajtásos büntetést.
Vettel az újraindításnál nagy ütemben kezdett elhúzni az élen, miközben Buttan a 15. helyről folytatta a versenyt, méghozzá a köztes esőgumin, amin fantasztikus tempót diktált, és pár körön belül már újra a top 10-ben találta magát. Bár a mclarenes példáját hamarosan több vetélytárs is követte, hamarosan újra megnyílt az ég Montrealban, és rohamosan romlottak a körülmények. A versenyirányítás először a biztonsági autót küldte a pályára, majd a 25. körben piros zászlóval megszakította a futamot. Több mint kétórás megszakítás következett, de megérte a várakozást, mert nem várt fordulatokat tartogatott a folytatás.
A mezőny eleinte a safety car mögött mérte fel a terepet, mielőtt érdemben is újraindították volna a futamot. Az élen továbbra is Vettel állt, akit Kamui Kobajasi és Massa követett, míg hátrébb a mezőny nagy része a bokszutca felé vette az irányt új köztes gumikért. Alonso a később érkezők között volt, és több pozíciót is vesztett, majd Buttonnal keveredett csatába, aminek következtében megpördült, és fennakadt az egyik rázókövön, ami a versenye végét jelentette.
A brit ellenfele eközben defektet szenvedett, de az eset miatt újabb korlátozás lépett életbe, így kevesebb időt vesztett a kiállással, mint ahogyan az addig kiváró Vettel is, a mclarenes az utolsó, míg a Red Bull-os az első helyen folytatta. Ami ezután következett, azzal Button örökre beírta magát a sporttörténelmi könyvekbe, hiszen magabiztos, precíz vezetéssel hámozta át magát a mezőnyön, míg előrébb Schumacher csillogtatta meg a tudását. Az 50. kör után a versenyzők sorra érkeztek száraz pályára alkalmas gumikért, a kerékcserék után továbbra is Vettel vezetett, míg Button a tizedik pozícióban haladt.
A pályaviszonyok feladták a leckét a mezőnynek, Massa érintőre vette a fallal, míg Kobajasi Nick Heidfelddel ütközött össze, aminek okán leszakadt a német első szárnya. Az eset miatt megint jönnie kellett a biztonsági autónak, immár a hatodszor, ami rekordnak számít. Vettel előnye újra elolvadt, míg a negyedik helyre előrelépő Button az újraindítás után már az egymással csatázó Webbert és Schumacher támadta, majd mindkettejüket levadászta, hogy aztán megkezdje a felzárkózást az éllovasra.
Button az utolsó előtti körben már nyithatta a hátsó szárnyát, és az utolsó körben minden eddiginél szorosabban tapadt Vettelre, aki meginogott a nagy nyomás alatt, és megcsúszott a hármas kanyarnál. A mclarenes az élre tört, és elsőként szelte át a célvonalat a több mint négy órát felölelő, rekordhosszú verseny végén. Vettel második lett, míg a pódium alsó fokára Webber állhatott fel.
KANADAI NAGYDÍJ
2011. június 12., Montreal
1. Jenson Button (brit, McLaren) 4:04.39.54
2. Sebastian Vettel (német, Red Bull) +2.071
3. Mark Webber (ausztrál, Red Bull) +13.83
A TELJES VERSENY:
