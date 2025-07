F1 75: hiába Pironi elsősége, Jones nyert Kanadában – és világbajnok lett

A januártól októberig tartó 14 futamos idényt a FOCA (F1-es Konstruktőrök Szövetsége) és a FISA (Nemzetközi Automobil-szövetség, az FIA jogelődje) közötti heves vita árnyékolta be, amely egy időre elsimult, azaz a Formula–1-es vb-sorozat nem szakadt kétfelé. Két korszakos nagyság, Alain Prost és Nigel Mansell is ebben az évben mutatkozott be az F1-ben, Nelson Piquet először csatázott a vb-címért, míg a vb-címvédő Jody Scheckter csupán két pontot szerezve az év végén visszavonult. Alan Jones révén Ausztrália első világbajnoki címét nyerte meg Jack Brabham 1966-os diadala óta, a Williams Racing pedig története első vb-címeit kasszírozta be.

A vb végeredménye: 1. Alan Jones (ausztrál, Williams-Ford) 67 pont, 2. Nelson Piquet (brazil, Brabham-Ford) 54, 3. Carlos Reutemann (argentin, Williams-Ford) 42. Konstruktőrök: 1. Williams-Ford 120 pont, 2. Ligier-Ford 66, 3. Brabham-Ford 55