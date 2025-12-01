Gyász: 77 évesen elhunyt Sághi István sportújságíró

Hosszú, méltósággal viselt betegség után Budapesten szombat este 77 éves korában elhunyt Sághi István, sportújságíró, a Nemzeti Sport korábbi munkatársa – számolt be róla a Magyar Sportújságírók Szövetsége közösségi oldalán a Blikkre hivatkozva.
Az 1948-as születésű Sághi István rövid jégkorongos sportpályafutás után a Tungsram SC-nél dolgozott sportmasszőrként, majd az FTC futballcsapatának utánpótlásában dolgozott technikai vezetőként, mielőtt a kilencvenes évek elején a Nemzeti Sportnál kezdte sportújságírói karrierjét. Később dolgozott a Blikknél, az nb1.hu-nál és a Napi Ásznál is.
Nyugdíjba vonulása után is a sport töltötte ki mindennapjait utolsó éveiben is, amikor egy tíz éve elszenvedett stroke miatt kerekesszékbe kényszerült. Betegsége miatt végül kórházba került, s szombaton este a fővárosban 77 évesen elhunyt.
