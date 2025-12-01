Nemzeti Sportrádió

Gyász: 77 évesen elhunyt Sághi István sportújságíró

Vágólapra másolva!
2025.12.01. 15:03
null
Sághi István (1948–2025)
Címkék
Sághi István gyász halálhír
Hosszú, méltósággal viselt betegség után Budapesten szombat este 77 éves korában elhunyt Sághi István, sportújságíró, a Nemzeti Sport korábbi munkatársa – számolt be róla a Magyar Sportújságírók Szövetsége közösségi oldalán a Blikkre hivatkozva.

Az 1948-as születésű Sághi István rövid jégkorongos sportpályafutás után a Tungsram SC-nél dolgozott sportmasszőrként, majd az FTC futballcsapatának utánpótlásában dolgozott technikai vezetőként, mielőtt a kilencvenes évek elején a Nemzeti Sportnál kezdte sportújságírói karrierjét. Később dolgozott a Blikknél, az nb1.hu-nál és a Napi Ásznál is. 

Nyugdíjba vonulása után is a sport töltötte ki mindennapjait utolsó éveiben is, amikor egy tíz éve elszenvedett stroke miatt kerekesszékbe kényszerült. Betegsége miatt végül kórházba került, s szombaton este a fővárosban 77 évesen elhunyt.

 

Sághi István gyász halálhír
Legfrissebb hírek

Gyász: elhunyt az olasz válogatott korábbi kapusa

Olasz labdarúgás
2025.11.25. 13:18

Gyász: elhunyt Hámori Jenő olimpiai bajnok kardvívó

Egyéb egyéni
2025.11.24. 11:51

Gyász: elhunyt a rangidős olimpiai bajnok, Nyikita Szimonyan, aki gólt lőtt a Népstadion avatóján

Minden más foci
2025.11.24. 07:17

Gyász: elhunyt Cselkó Tibor Európa-bajnok kosárlabdázó

Kosárlabda
2025.11.20. 06:47

Gyász: elhunyt a kapitány, aki történelmet írt a bolíviai válogatottal

Minden más foci
2025.11.14. 17:20

Gyász: elhunyt a 16-szoros országos bajnok atléta, Tóth László

Atlétika
2025.11.12. 18:47

Tíz év, nélküle… – Fülöp Mártonra emlékezett édesanyja és édesapja

Magyar válogatott
2025.11.12. 06:42

Örök nyugalomra helyezik a héten Kopeczky Lajost

Minden más foci
2025.11.11. 23:00
Ezek is érdekelhetik