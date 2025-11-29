Nemzeti Sportrádió

Piastrié a pole pozíció Norris és Verstappen előtt a katari időmérőn

2025.11.29. 18:33
Fotó: AFP
Oscar Piastri vezérletével a McLaren kettőse bérelte ki az első sort a Formula–1-es Katari Nagydíj időmérőjén. Harmadikként a címvédő Max Verstappen (Red Bull) zárt, míg az első ötös sorát a két Mercedes-pilóta, George Russell és Andrea Kimi Antonelli tette teljessé.

Oscar Piastri tökéletes formában készülhetett a Katari Nagydíj időmérőjére, hiszen az év utolsó sprinteseményein magabiztos sikert ért el, és amellett, hogy 3 ponttal leszakította magáról Max Verstappent, 22 pontra megközelítette a vb-éllovas Lando Norrist. Míg az ausztrál tovább kívánta vinni a lendületét, a brit fordítani igyekezett, a holland meg abban bízott, hogy csapatának, a Red Bullnak sikerül összeszednie magát a loszaíli szombat estére. Jó formában vágott neki a szezon utolsó előtti kvalifikációjának a Mercedes is, míg a Ferrari az újabb csalódást keltő eredmény után szeretett volna javítani.

Már a bokszutca végi lámpa zöldre váltása előtt felsorakozott a mezőny a bokszutcában, és azonnal birtokba vette a pályát az első szakasz kezdetén. A versenyzőket szokatlanul hűvös idő fogadta Loszaílban, a higanyszálak 21 Celsius-fokig kúsztak fel, és erősödött a szél is. Noha eleinte Piastri vezetett, majd Norris vette át az irányítást, a végén sokat javító George Russell elsőségével zárult a Q1.

A mercedesest Norris, Piastri sorrendben a két McLaren követte, őket Verstappen, Carlos Sainz Jr., Liam Lawson, Oliver Bearman, a veszélyzónában sok időt töltő Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli és Fernando Alonso az első tíz között. Továbbjutott még Isack Hadjar, Alexander Albon, a két Sauber, Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto, illetve Pierre Gasly, így a Red Bull és a Ferrari is elveszítette az egyik autóját.

Kiesett: Cunoda, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Lance Stroll és Franco Colapinto.

A második szakaszban a vb-éllovas Norrisnak mindent egy körre kellett feltennie, miután az első próbálkozása alkalmával kiszélesítette a pályát, de végül a csapattársa, Piastri mögött a második helyen ment tovább. A harmadik Verstappen lett, majd a Mercedes pilótapárosa, Alonso, Sainz, nagy meglepetésre Gasly az Alpine-nal, Leclerc és Hadjar tette teljessé az első tízest.

Kiesett: Hülkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto és Albon.

A mindent eldöntő utolsó szakaszban Norris nyerte meg az első menetet Piastrival szemben, igaz, ekkor mindössze 35 ezred választotta el egymástól a McLaren-versenyzőket, ami rendkívül izgalmas végjátékot ígért. A kedélyeket tovább borzolta Leclerc megpördülése a 15-ös kanyarnál, valamint a piros zászlós megszakítás is, ami azért volt szükségszerű, mert Sainz egy nagyobb műanyag szalagot vitt magával a bokszból, és elhagyta a pályán. A megszakítás idején Russell, Verstappen és Hadjar egészítette ki az első ötös sorát.

Viszonylag hamar eldőlt, hogy Norris nem fog javítani a végén, a második gyors köre elején ugyanis rontott, ami után azonnal visszavett. A fő kérdést így az jelentette, hogy valaki meg tudja-e előzni a végén. Nos, Piastri kapva-kapott a lehetőségen, és egy tizeddel megelőzte a csapattársát, aminek köszönhetően megszerezte szezonbeli, egyszersmind karrierje hatodik pole pozícióját.

Norris a második helynél már nem esett hátrébb, vagyis a McLaren bérelte ki az első rajtsort, míg Verstappen harmadik lett a Red Bull-lal. A holland Russell-lel osztozik a második soron, míg az első ötöst Antonelli zárta. Hatodikként Hadjar érkezett, utána Sainz, Alonso, Gasly és Leclerc egészítette ki a top 10-et.

Folytatás vasárnap 17 órakor a versennyel.

KATARI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:19.387
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:19.495
3.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:19.651
4.George RussellbritMercedes1:19.662
5.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:19.846
6.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:20.114
7.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:20.287
8.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:20.418
9.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:20.477
10.Charles LeclercmonacóiFerrari1:20.561
11.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:20.353
12.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:20.433
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:20.438
14.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:20.534
15.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:20.629
16.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:20.761
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:20.864
18.Lewis HamiltonbritFerrari1:20.907
19.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:21.058
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:21.137

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Russell1:20.0741.Piastri1:19.650
2.Norris1:20.1572.Norris1:19.861
3.Piastri1:20.2343.Verstappen1:19.985
4.Verstappen1:20.4724.Antonelli1:20.084
5.Sainz1:20.5205.Russell1:20.040
6.Lawson1:20.5396.Alonso1:20.219
7.Bearman1:20.5487.Sainz1:20.251
8.Leclerc1:20.5648.Gasly1:20.324
9.Antonelli1:20.5769.Leclerc1:20.343
10.Alonso1:20.59810.Hadjar1:20.350
11.Hadjar1:20.60311.Hülkenberg1:20.353
12.Albon1:20.62912.Lawson1:20.433
13.Hülkenberg1:20.63013.Bearman1:20.438
14.Bortoleto1:20.65314.Bortoleto1:20.534
15.Gasly1:20.68115.Albon1:20.629
16.Cunoda1:20.761  
17.Ocon1:20.864  
18.Hamilton1:20.907  
19.Stroll1:21.058  
20.Colapinto1:21.137  

 

4. KATARI NAGYDÍJ
NOVEMBER 28., PÉNTEK
Szabadedzés1. Piastri 1:20.924
Sprintidőmérő1. Piastri 1:20.055
NOVEMBER 29., SZOMBAT
Sprintverseny1. Piastri, 2. Russell, 3. Norris
Időmérő1. Piastri 1:19.387
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja17.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

F1 Formula–1 időmérő Katari Nagydíj
