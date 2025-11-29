Piastrié a pole pozíció Norris és Verstappen előtt a katari időmérőn

Oscar Piastri tökéletes formában készülhetett a Katari Nagydíj időmérőjére, hiszen az év utolsó sprinteseményein magabiztos sikert ért el, és amellett, hogy 3 ponttal leszakította magáról Max Verstappent, 22 pontra megközelítette a vb-éllovas Lando Norrist. Míg az ausztrál tovább kívánta vinni a lendületét, a brit fordítani igyekezett, a holland meg abban bízott, hogy csapatának, a Red Bullnak sikerül összeszednie magát a loszaíli szombat estére. Jó formában vágott neki a szezon utolsó előtti kvalifikációjának a Mercedes is, míg a Ferrari az újabb csalódást keltő eredmény után szeretett volna javítani.

Már a bokszutca végi lámpa zöldre váltása előtt felsorakozott a mezőny a bokszutcában, és azonnal birtokba vette a pályát az első szakasz kezdetén. A versenyzőket szokatlanul hűvös idő fogadta Loszaílban, a higanyszálak 21 Celsius-fokig kúsztak fel, és erősödött a szél is. Noha eleinte Piastri vezetett, majd Norris vette át az irányítást, a végén sokat javító George Russell elsőségével zárult a Q1.

A mercedesest Norris, Piastri sorrendben a két McLaren követte, őket Verstappen, Carlos Sainz Jr., Liam Lawson, Oliver Bearman, a veszélyzónában sok időt töltő Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli és Fernando Alonso az első tíz között. Továbbjutott még Isack Hadjar, Alexander Albon, a két Sauber, Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto, illetve Pierre Gasly, így a Red Bull és a Ferrari is elveszítette az egyik autóját.

Kiesett: Cunoda, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Lance Stroll és Franco Colapinto.

A második szakaszban a vb-éllovas Norrisnak mindent egy körre kellett feltennie, miután az első próbálkozása alkalmával kiszélesítette a pályát, de végül a csapattársa, Piastri mögött a második helyen ment tovább. A harmadik Verstappen lett, majd a Mercedes pilótapárosa, Alonso, Sainz, nagy meglepetésre Gasly az Alpine-nal, Leclerc és Hadjar tette teljessé az első tízest.

Kiesett: Hülkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto és Albon.

A mindent eldöntő utolsó szakaszban Norris nyerte meg az első menetet Piastrival szemben, igaz, ekkor mindössze 35 ezred választotta el egymástól a McLaren-versenyzőket, ami rendkívül izgalmas végjátékot ígért. A kedélyeket tovább borzolta Leclerc megpördülése a 15-ös kanyarnál, valamint a piros zászlós megszakítás is, ami azért volt szükségszerű, mert Sainz egy nagyobb műanyag szalagot vitt magával a bokszból, és elhagyta a pályán. A megszakítás idején Russell, Verstappen és Hadjar egészítette ki az első ötös sorát.

Viszonylag hamar eldőlt, hogy Norris nem fog javítani a végén, a második gyors köre elején ugyanis rontott, ami után azonnal visszavett. A fő kérdést így az jelentette, hogy valaki meg tudja-e előzni a végén. Nos, Piastri kapva-kapott a lehetőségen, és egy tizeddel megelőzte a csapattársát, aminek köszönhetően megszerezte szezonbeli, egyszersmind karrierje hatodik pole pozícióját.

Norris a második helynél már nem esett hátrébb, vagyis a McLaren bérelte ki az első rajtsort, míg Verstappen harmadik lett a Red Bull-lal. A holland Russell-lel osztozik a második soron, míg az első ötöst Antonelli zárta. Hatodikként Hadjar érkezett, utána Sainz, Alonso, Gasly és Leclerc egészítette ki a top 10-et.

Folytatás vasárnap 17 órakor a versennyel.

KATARI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:19.387 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:19.495 3. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:19.651 4. George Russell brit Mercedes 1:19.662 5. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:19.846 6. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:20.114 7. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:20.287 8. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:20.418 9. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:20.477 10. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:20.561 11. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:20.353 12. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:20.433 13. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:20.438 14. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:20.534 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:20.629 16. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:20.761 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:20.864 18. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:20.907 19. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:21.058 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:21.137