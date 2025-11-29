Piastrié a pole pozíció Norris és Verstappen előtt a katari időmérőn
Oscar Piastri tökéletes formában készülhetett a Katari Nagydíj időmérőjére, hiszen az év utolsó sprinteseményein magabiztos sikert ért el, és amellett, hogy 3 ponttal leszakította magáról Max Verstappent, 22 pontra megközelítette a vb-éllovas Lando Norrist. Míg az ausztrál tovább kívánta vinni a lendületét, a brit fordítani igyekezett, a holland meg abban bízott, hogy csapatának, a Red Bullnak sikerül összeszednie magát a loszaíli szombat estére. Jó formában vágott neki a szezon utolsó előtti kvalifikációjának a Mercedes is, míg a Ferrari az újabb csalódást keltő eredmény után szeretett volna javítani.
Már a bokszutca végi lámpa zöldre váltása előtt felsorakozott a mezőny a bokszutcában, és azonnal birtokba vette a pályát az első szakasz kezdetén. A versenyzőket szokatlanul hűvös idő fogadta Loszaílban, a higanyszálak 21 Celsius-fokig kúsztak fel, és erősödött a szél is. Noha eleinte Piastri vezetett, majd Norris vette át az irányítást, a végén sokat javító George Russell elsőségével zárult a Q1.
A mercedesest Norris, Piastri sorrendben a két McLaren követte, őket Verstappen, Carlos Sainz Jr., Liam Lawson, Oliver Bearman, a veszélyzónában sok időt töltő Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli és Fernando Alonso az első tíz között. Továbbjutott még Isack Hadjar, Alexander Albon, a két Sauber, Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto, illetve Pierre Gasly, így a Red Bull és a Ferrari is elveszítette az egyik autóját.
Kiesett: Cunoda, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Lance Stroll és Franco Colapinto.
A második szakaszban a vb-éllovas Norrisnak mindent egy körre kellett feltennie, miután az első próbálkozása alkalmával kiszélesítette a pályát, de végül a csapattársa, Piastri mögött a második helyen ment tovább. A harmadik Verstappen lett, majd a Mercedes pilótapárosa, Alonso, Sainz, nagy meglepetésre Gasly az Alpine-nal, Leclerc és Hadjar tette teljessé az első tízest.
Kiesett: Hülkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto és Albon.
A mindent eldöntő utolsó szakaszban Norris nyerte meg az első menetet Piastrival szemben, igaz, ekkor mindössze 35 ezred választotta el egymástól a McLaren-versenyzőket, ami rendkívül izgalmas végjátékot ígért. A kedélyeket tovább borzolta Leclerc megpördülése a 15-ös kanyarnál, valamint a piros zászlós megszakítás is, ami azért volt szükségszerű, mert Sainz egy nagyobb műanyag szalagot vitt magával a bokszból, és elhagyta a pályán. A megszakítás idején Russell, Verstappen és Hadjar egészítette ki az első ötös sorát.
Viszonylag hamar eldőlt, hogy Norris nem fog javítani a végén, a második gyors köre elején ugyanis rontott, ami után azonnal visszavett. A fő kérdést így az jelentette, hogy valaki meg tudja-e előzni a végén. Nos, Piastri kapva-kapott a lehetőségen, és egy tizeddel megelőzte a csapattársát, aminek köszönhetően megszerezte szezonbeli, egyszersmind karrierje hatodik pole pozícióját.
Norris a második helynél már nem esett hátrébb, vagyis a McLaren bérelte ki az első rajtsort, míg Verstappen harmadik lett a Red Bull-lal. A holland Russell-lel osztozik a második soron, míg az első ötöst Antonelli zárta. Hatodikként Hadjar érkezett, utána Sainz, Alonso, Gasly és Leclerc egészítette ki a top 10-et.
Folytatás vasárnap 17 órakor a versennyel.
KATARI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:19.387
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:19.495
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:19.651
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:19.662
|5.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:19.846
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:20.114
|7.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:20.287
|8.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:20.418
|9.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:20.477
|10.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:20.561
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:20.353
|12.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:20.433
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:20.438
|14.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:20.534
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:20.629
|16.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:20.761
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:20.864
|18.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:20.907
|19.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:21.058
|20.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:21.137
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Russell
|1:20.074
|1.
|Piastri
|1:19.650
|2.
|Norris
|1:20.157
|2.
|Norris
|1:19.861
|3.
|Piastri
|1:20.234
|3.
|Verstappen
|1:19.985
|4.
|Verstappen
|1:20.472
|4.
|Antonelli
|1:20.084
|5.
|Sainz
|1:20.520
|5.
|Russell
|1:20.040
|6.
|Lawson
|1:20.539
|6.
|Alonso
|1:20.219
|7.
|Bearman
|1:20.548
|7.
|Sainz
|1:20.251
|8.
|Leclerc
|1:20.564
|8.
|Gasly
|1:20.324
|9.
|Antonelli
|1:20.576
|9.
|Leclerc
|1:20.343
|10.
|Alonso
|1:20.598
|10.
|Hadjar
|1:20.350
|11.
|Hadjar
|1:20.603
|11.
|Hülkenberg
|1:20.353
|12.
|Albon
|1:20.629
|12.
|Lawson
|1:20.433
|13.
|Hülkenberg
|1:20.630
|13.
|Bearman
|1:20.438
|14.
|Bortoleto
|1:20.653
|14.
|Bortoleto
|1:20.534
|15.
|Gasly
|1:20.681
|15.
|Albon
|1:20.629
|16.
|Cunoda
|1:20.761
|17.
|Ocon
|1:20.864
|18.
|Hamilton
|1:20.907
|19.
|Stroll
|1:21.058
|20.
|Colapinto
|1:21.137
|4. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 28., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Piastri 1:20.924
|Sprintidőmérő
|1. Piastri 1:20.055
|NOVEMBER 29., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Piastri, 2. Russell, 3. Norris
|Időmérő
|1. Piastri 1:19.387
|NOVEMBER 30., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja
|17.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00