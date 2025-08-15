LIGUE 1 2025–2026 – MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA

1. FORDULÓ
Augusztus 15., péntek
20.45: Rennes–Olympique Marseille
Augusztus 16., szombat
17.00: Lens–Lyon
19.00: Monaco–Le Havre
21.05: Nice–Toulouse
Augusztus 17., vasárnap
15.00: Brest–Lille
17.15: Angers–Paris FC
17.15: Auxerre–Lorient
17.15: Metz–Strasbourg
20.45: Nantes–PSG
2. FORDULÓ
Augusztus 24., vasárnap
Paris SG–Angers
Lyon–Metz
Marseille–Paris FC
Nice–Auxerre
Le Havre–Lens
Lille–Monaco
Lorient–Rennes
Strasbourg–Nantes
Toulouse–Brest
3. FORDULÓ
Augusztus 31., vasárnap
Lens–Brest
Lorient–Lille
Nantes–Auxerre
Toulouse–Paris SG
Angers–Rennes
Le Havre–Nice
Lyon–Marseille
Monaco–Strasbourg
Paris FC–Metz
4. FORDULÓ
Szeptember 14., vasárnap
Auxerre–Monaco
Brest–Paris FC
Lille–Toulouse
Marseille–Lorient
Metz–Angers
Nice–Nantes
Paris SG–Lens
Rennes–Lyon
Strasbourg–Le Havre
5. FORDULÓ
Szeptember 21., vasárnap
Auxerre–Toulouse
Brest–Nice
Le Havre–Lorient
Lens–Lille
Lyon–Angers
Marseille–Paris SG
Monaco–Metz
Nantes–Rennes
Paris FC–Strasbourg
6. FORDULÓ
Szeptember 28, vasárnap
Angers–Brest
Lille–Lyon
Lorient–Monaco
Metz–Le Havre
Nice–Paris FC
Paris SG–Auxerre
Rennes–Lens
Strasbourg–Marseille
Toulouse–Nantes
7. FORDULÓ
Október 5., vasárnap
Auxerre–Lens
Brest–Nantes
Le Havre–Rennes
Lille–Paris SG
Lyon–Toulouse
Metz–Marseille
Monaco–Nice
Paris FC–Lorient
Strasbourg–Angers
8. FORDULÓ
Október 19., vasárnap
Angers–Monaco
Lens–Paris FC
Lorient–Brest
Marseille–Le Havre
Nantes–Lille
Nice–Lyon
Paris SG–Strasbourg
Rennes–Auxerre
Toulouse–Metz
9. FORDULÓ
Október 26., vasárnap
Angers–Lorient
Auxerre–Le Havre
Brest–Paris SG
Lens–Marseille
Lille–Metz
Lyon–Strasbourg
Monaco–Toulouse
Paris FC–Nantes
Rennes–Nice
10. FORDULÓ
Október 29., szerda
Le Havre–Brest
Lorient–Paris SG
Marseille–Angers
Metz–Lens
Nantes–Monaco
Nice–Lille
Paris FC–Lyon
Strasbourg–Auxerre
Toulouse–Rennes
11. FORDULÓ
November 2., vasárnap
Auxerre–Marseille
Brest–Lyon
Lens–Lorient
Lille–Angers
Monaco–Paris FC
Nantes–Metz
Paris SG–Nice
Rennes–Strasbourg
Toulouse–Le Havre
12. FORDULÓ
November 9., vasárnap
Angers–Auxerre
Le Havre–Nantes
Lorient–Toulouse
Lyon–Paris SG
Marseille–Brest
Metz–Nice
Monaco–Lens
Paris FC–Rennes
Strasbourg–Lille
13. FORDULÓ
November 23., vasárnap
Auxerre–Lyon
Brest–Metz
Lens–Strasbourg
Lille–Paris FC
Nantes–Lorient
Nice–Marseille
Paris SG–Le Havre
Rennes–Monaco
Toulouse–Angers
14. FORDULÓ
November 30., vasárnap
Angers–Lens
Le Havre–Lille
Lorient–Nice
Lyon–Nantes
Marseille–Toulouse
Metz–Rennes
Monaco–Paris SG
Paris FC–Auxerre
Strasbourg–Brest
15. FORDULÓ
December 7., vasárnap
Auxerre–Metz
Brest–Monaco
Le Havre–Paris FC
Lille–Marseille
Lorient–Lyon
Nantes–Lens
Nice–Angers
Paris SG–Rennes
Toulouse–Strasbourg
16. FORDULÓ
December 14., vasárnap
Angers–Nantes
Auxerre–Lille
Lens–Nice
Lyon–Le Havre
Marseille–Monaco
Metz–Paris SG
Paris FC–Toulouse
Rennes–Brest
Strasbourg–Lorient
17. FORDULÓ
Január 4., vasárnap
Brest–Auxerre
Le Havre–Angers
Lille–Rennes
Lorient–Metz
Marseille–Nantes
Monaco–Lyon
Nice–Strasbourg
Paris SG–Paris FC
Toulouse–Lens
18. FORDULÓ
Január 18., vasárnap
Angers–Marseille
Lens–Auxerre
Lyon–Brest
Monaco–Lorient
Nantes–Paris FC
Paris SG–Lille
Rennes–Le Havre
Strasbourg–Metz
Toulouse–Nice
19. FORDULÓ
Január 25., vasárnap
Auxerre–Paris SG
Brest–Toulouse
Le Havre–Monaco
Lille–Strasbourg
Marseille–Lens
Metz–Lyon
Nantes–Nice
Paris FC–Angers
Rennes–Lorient
20. FORDULÓ
Február 1., vasárnap
Angers–Metz
Lens–Le Havre
Lorient–Nantes
Lyon–Lille
Monaco–Rennes
Nice–Brest
Paris FC–Marseille
Strasbourg–Paris SG
Toulouse–Auxerre
21. FORDULÓ
Február 8., vasárnap
Angers–Toulouse
Auxerre–Paris FC
Brest–Lorient
Le Havre–Strasbourg
Lens–Rennes
Metz–Lille
Nantes–Lyon
Nice–Monaco
Paris SG–Marseille
22. FORDULÓ
Február 15., vasárnap
Le Havre–Toulouse
Lille–Brest
Lorient–Angers
Lyon–Nice
Marseille–Strasbourg
Metz–Auxerre
Monaco–Nantes
Paris FC–Lens
Rennes–Paris SG
23. FORDULÓ
Február 22., vasárnap
Angers–Lille
Auxerre–Rennes
Brest–Marseille
Lens–Monaco
Nantes–Le Havre
Nice–Lorient
Paris SG–Metz
Strasbourg–Lyon
Toulouse–Paris FC
24. FORDULÓ
Március 1., vasárnap
Le Havre–Paris SG
Lille–Nantes
Lorient–Auxerre
Marseille–Lyon
Metz–Brest
Monaco–Angers
Paris FC–Nice
Rennes–Toulouse
Strasbourg–Lens
25. FORDULÓ
Március 8., vasárnap
Auxerre–Strasbourg
Brest–Le Havre
Lens–Metz
Lille–Lorient
Lyon–Paris FC
Nantes–Angers
Nice–Rennes
Paris SG–Monaco
Toulouse–Marseille
26. FORDULÓ
Március 15., vasárnap
Angers–Nice
Le Havre–Lyon
Lorient–Lens
Marseille–Auxerre
Metz–Toulouse
Monaco–Brest
Paris SG–Nantes
Rennes–Lille
Strasbourg–Paris FC
27. FORDULÓ
Március 22., vasárnap
Auxerre–Brest
Lens–Angers
Lyon–Monaco
Marseille–Lille
Nantes–Strasbourg
Nice–Paris SG
Paris FC–Le Havre
Rennes–Metz
Toulouse–Lorient
28. FORDULÓ
Április 5., vasárnap
Angers–Lyon
Brest–Rennes
Le Havre–Auxerre
Lille–Lens
Lorient–Paris FC
Metz–Nantes
Monaco–Marseille
Paris SG–Toulouse
Strasbourg–Nice
29. FORDULÓ
Április 12., vasárnap
Auxerre–Nantes
Brest–Strasbourg
Lens–Paris SG
Lyon–Lorient
Marseille–Metz
Nice–Le Havre
Paris FC–Monaco
Rennes–Angers
Toulouse–Lille
30. FORDULÓ
Április 19., vasárnap
Angers–Le Havre
Lens–Toulouse
Lille–Nice
Lorient–Marseille
Metz–Paris FC
Monaco–Auxerre
Nantes–Brest
Paris SG–Lyon
Strasbourg–Rennes
31. FORDULÓ
Április 28., vasárnap
Angers–Paris SG
Brest–Lens
Le Havre–Metz
Lorient–Strasbourg
Lyon–Auxerre
Marseille–Nice
Paris FC–Lille
Rennes–Nantes
Toulouse–Monaco
32. FORDULÓ
Május 3., vasárnap
Auxerre–Angers
Lille–Le Havre
Lyon–Rennes
Metz–Monaco
Nantes–Marseille
Nice–Lens
Paris FC–Brest
Paris SG–Lorient
Strasbourg–Toulouse
33. FORDULÓ
Május 9., szombat
Angers–Strasbourg
Auxerre–Nice
Le Havre–Marseille
Lens–Nantes
Metz–Lorient
Monaco–Lille
Paris SG–Brest
Rennes–Paris FC
Toulouse–Lyon
34. FORDULÓ
Május 16., szombat
Brest–Angers
Lille–Auxerre
Lorient–Le Havre
Lyon–Lens
Marseille–Rennes
Nantes–Toulouse
Nice–Metz
Paris FC–Paris SG
Strasbourg–Monaco