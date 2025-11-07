Embolo döntött, a Rennes párizsi győzelmével kezdődött meg a francia forduló
Az előző két fordulóban mindkét csapat négy pontot gyűjtött, egymás közelében nyomakodnak a középmezőnyben – az első játékrész felét szándékaik kölcsönös kipuhatolásának szentelték.
A folytatásban eleinte a párizsiak támadásaiban bujkált több veszély, kétszer is eltalálták a kapufát, azonban a mérkőzés egyetlen góljának a vendégek örültek: Valentin Rongier indításával Breel Embolo száguldott el a kapuig a 81. percben.
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Paris FC–Rennes 0–1 (Embolo 81.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
17.00: Olympique Marseille–Brest
19.00: Le Havre–Nantes
21.05: Monaco–Lens
Vasárnap
15.00: Lorient–Toulouse
17.15: Angers–Auxerre
17.15: Metz–Nice
17.15: Strasbourg–Lille
20.45: Lyon–Paris SG
|1. Paris SG
11
7
3
1
21–9
+12
24
|2. Marseille
11
7
1
3
25–11
+14
22
|3. Lens
11
7
1
3
17–10
+7
22
|4. Lille
11
6
2
3
23–13
+10
20
|5. Monaco
11
6
2
3
23–17
+6
20
|6. Lyon
11
6
2
3
15–12
+3
20
|7. Strasbourg
11
6
1
4
22–16
+6
19
|8. Rennes
12
4
6
2
19–17
+2
18
|9. Nice
11
5
2
4
16–15
+1
17
|10. Toulouse
11
4
3
4
17–15
+2
15
|11. Paris FC
12
4
2
6
18–21
–3
14
|12. Le Havre
11
3
4
4
12–16
–4
13
|13. Brest
11
2
4
5
14–18
–4
10
|14. Angers
11
2
4
5
8–15
–7
10
|15. Nantes
11
2
3
6
10–17
–7
9
|16. Lorient
11
2
3
6
13–25
–12
9
|17. Metz
11
2
2
7
10–26
–16
8
|18. Auxerre
11
2
1
8
7–17
–10
7