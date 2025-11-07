Nemzeti Sportrádió

Embolo döntött, a Rennes párizsi győzelmével kezdődött meg a francia forduló

2025.11.07. 22:49
Breel Embolo mosolyra húzta a száját; volt rá oka (Fotó: AFP)
Ligue 1 Paris FC Rennes
A Rennes győzelmével kezdődött meg a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 12. fordulója: a bretonok 1–0-ra nyertek az újonc Paris FC vendégeként péntek késő este.

Az előző két fordulóban mindkét csapat négy pontot gyűjtött, egymás közelében nyomakodnak a középmezőnyben – az első játékrész felét szándékaik kölcsönös kipuhatolásának szentelték.

A folytatásban eleinte a párizsiak támadásaiban bujkált több veszély, kétszer is eltalálták a kapufát, azonban a mérkőzés egyetlen góljának a vendégek örültek: Valentin Rongier indításával Breel Embolo száguldott el a kapuig a 81. percben.

FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Paris FC–Rennes 0–1 (Embolo 81.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
17.00: Olympique Marseille–Brest
19.00: Le Havre–Nantes
21.05: Monaco–Lens
Vasárnap
15.00: Lorient–Toulouse
17.15: Angers–Auxerre
17.15: Metz–Nice
17.15: Strasbourg–Lille
20.45: Lyon–Paris SG

   
  1. Paris SG

11

7

3

1

21–9

+12

24

  2. Marseille

11

7

1

3

25–11

+14

22

  3. Lens

11

7

1

3

17–10

+7

22

  4. Lille

11

6

2

3

23–13

+10

20

  5. Monaco

11

6

2

3

23–17

+6

20

  6. Lyon

11

6

2

3

15–12

+3

20

  7. Strasbourg

11

6

1

4

22–16

+6

19

  8. Rennes

12

4

6

2

19–17

+2

18

  9. Nice

11

5

2

4

16–15

+1

17

10. Toulouse

11

4

3

4

17–15

+2

15

11. Paris FC

12

4

2

6

18–21

–3

14

12. Le Havre

11

3

4

4

12–16

–4

13

13. Brest

11

2

4

5

14–18

–4

10

14. Angers

11

2

4

5

8–15

–7

10

15. Nantes

11

2

3

6

10–17

–7

9

16. Lorient

11

2

3

6

13–25

–12

9

17. Metz

11

2

2

7

10–26

–16

8

18. Auxerre

11

2

1

8

7–17

–10

7

 

 

Ezek is érdekelhetik