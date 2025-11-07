Embolo döntött, a Rennes párizsi győzelmével kezdődött meg a francia forduló

Az előző két fordulóban mindkét csapat négy pontot gyűjtött, egymás közelében nyomakodnak a középmezőnyben – az első játékrész felét szándékaik kölcsönös kipuhatolásának szentelték.

A folytatásban eleinte a párizsiak támadásaiban bujkált több veszély, kétszer is eltalálták a kapufát, azonban a mérkőzés egyetlen góljának a vendégek örültek: Valentin Rongier indításával Breel Embolo száguldott el a kapuig a 81. percben.

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Paris FC–Rennes 0–1 (Embolo 81.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

17.00: Olympique Marseille–Brest

19.00: Le Havre–Nantes

21.05: Monaco–Lens

Vasárnap

15.00: Lorient–Toulouse

17.15: Angers–Auxerre

17.15: Metz–Nice

17.15: Strasbourg–Lille

20.45: Lyon–Paris SG