Kettős emberelőnyben ütötte ki a Lorient a Rennes-t a breton derbin

Finoman fogalmazunk, ha azt állítjuk, hogy nem indult problémamentesen a Rennes számára a Lorient elleni breton rangadó. A szomszédvárak csatáján nagy hévvel estek egymásnak a felek, minek következtében a piros-feketék már az első tíz perc után kilenc emberre fogyatkoztak – először Mahdi Camarának, majd Christopher Wooh-nak mutatta fel a piros lapot Jérome Brisard játékvezető.

A kettős emberhátrány dacára a vendégek egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet az első félidőben, amelyben valamivel többet birtokolták a labdát, s a 21. percben Seko Fofana révén még a keresztlécet is eltalálták. A játékrész hosszabbításának 4. percében aztán egy kameruni, szenegáli összjáték végén mégiscsak megszületett a hazaiak vezető gólja: Arthur Avom passzából Sambou Soumano talált Brice Samba kapujába.

A szünet után aztán gyorsan növelte előnyét a Lorient: egy szöglet után a benini szélső, Aiyegun Tosin bombázott a hálóba. A gyorsan beszedett gól megtörte az egyre fáradó vendégeket, a 65. percben újabb gólt szerzett a tengerparti csapat, ezúttal a kispadról beszálló Pablo Pagis révén, aki tökéletes ütemben érkezett Mohamed Bamba beadására. Négy perccel később megint zörgött a Rennes hálója, az ugyancsak csereként beállt Théo Le Bris közvetlen közelről talált be fejjel, s ezzel be is állította a 4–0-s végeredményt.

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

Lorient–Rennes 4–0 (Soumano 45+4., Tosin 48., Pagis 65., Le Bris 69.)

Kiállítva: M. Camara (6., Rennes), Wooh (11., Rennes)

Később játsszák

17.15: Le Havre–Lens

17.15: Strasbourg–Nantes

17.15: Toulouse–Brest

20.45: Lille–Monaco

Pénteken játszották

Paris SG–Angers 1–0 (Fabián Ruiz 50.)

Szombaton játszották

Olympique Marseille–Paris FC 5–2 (Greenwood 18. – 11-esből, Aubameyang 24., 73., Höjbjerg 81., Vaz 90+6., ill. Kebbal 28., M. Simon 58.)

Nice–Auxerre 3–1 (Boga 3., Akpa 24. – öngól, Moffi 76., ill. Sinayoko 21.)

Lyon–Metz 3–0 (M. Fofana 25., Tolisso 30., Karabec 83.)

