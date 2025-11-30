Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: 21 év óta először vezeti a francia bajnokságot a Lens

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.11.30. 20:00
null
Florian Thauvin az első gólját lövi – duplájával fontos győzelemhez segítette a Lenst (Fotó: AFP)
Címkék
Lille Ligue 1 Loic Nego Le Havre
A Lens 2–1-re győzött az Angers vendégeként a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 14. fordulójának vasárnapi játéknapján, és a PSG, Marseille kettőst megelőzve a tabella élére ugrott. Idegenben nyert a Brest és a Lille is – utóbbi emberhátrányban győzte le 1–0-ra Loic Nego csapatát, a Le Havre-t –, míg a Lorient hazai pályán múlta felül 3–1-re a rossz passzban lévő Nice-t.

Angers–Lens 1–2. A formák alapján ez a meccs ígérkezett a vasárnapi játéknap rangadójának, és nem is okozott csalódást – legfeljebb az eredmény a hazai publikumnak. Florian Thauvin nagy góllal szerzett vezetést a Lensnak, a későbbiekben rúgott még egyet, de az Angers megtalálta a visszautat: a csereként érkező Harouna Djibirin szépített, majd a 84. percben büntetőhöz jutott a hazai csapat – csakhogy a VAR-ozással elúszott az egyenlítési lehetőség…  A Lens sorozatban a negyedik bajnokiját megnyerve az első helyre ugrott – a L'Équipe francia sportnapilap gyűjtése szerint 21 év óta először –, az Angers két győzelem után kapott ki.

Le Havre–Lille 1–2. Jó esélyt szalasztott el Loic Nego csapata: a francia utánpótlás-válogatott Ayyoub Bouaddi kiállítása után az 51. perctől emberelőnyben játszott. A Lille azonban tíz emberrel is érvényesítette a papírformát, a győztes gólt Hamza Igaman lőtte a 88. percben – a marokkói az 57. percben állt be a térdét fájlaló Olivier Giroud helyére. A Le Havre – amelyben a magyar válogatott Nego végigjátszotta a mérkőzést – immár négy forduló óta nyeretlen. 

Strasbourg–Brest 1–2. Hiába a Crystal Palace elleni szép Konferencialiga-siker csütörtökön, a bajnokságban tovább tart a hullámvölgy: a Racing a legutóbbi négy fordulóban háromszor is kikapott. Vasárnap vezettek a kékek, a második félidő elején a Brest egyenlített, majd a hajrában Hugo Magnetti óriási gólt lőtt távolról, amely győzelmet ért a vendégeknek. A Brest – amely minden más csapatnál több (7) büntetőt kapott ebben az idényben – egymás után másodszor nyert, kapaszkodik felfelé a tabellán.

Lorient–Nice 3–1. A déliek egymást követő három bajnoki vereséggel, valamint egy Európa-liga-zakó friss élményével érkeztek Bretagne-ba, és bár egy öngóllal vezetést szereztek, egyetlen ponthoz sem jutottak a hosszú hetek óta nyeretlen Lorient otthonában. Laurent Abergel az első gólját lőtte az idényben, Sambo Soumano két góllal toldotta meg a csapatkapitány találatát.

FRANCIA LIGUE 1
14. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Strasbourg–Brest 1–2 (Amo-Ameyaw 11., ill. Del Castillo 55. – 11-esből, Magnetti 82.)
Angers–Lens 1–2 (Djibirin 76., ill. Thauvin 45., 73.)
Le Havre–Lille 0–1 (Igaman 88.)
Kiállítva: Bouaddi (51., Lille)
Lorient–Nice 3–1 (Abergel 31., Soumano 45+2., 53., ill. Avom Ebong 12. – öngól)
Később
20.45: Lyon–Nantes

A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI
Szombaton játszották
Monaco–Paris SG 1–0 (Minamino 68.)
Kiállítva: Kehrer (80., Monaco)
Paris FC–Auxerre 1–1 (Kebbal 32. – 11-esből, ill. S. Diomandé 40.)
Olympique Marseille–Toulouse 2–2 (Paixao 66., Höjbjerg 74., ill. Emersonn 14., Hidalgo 90+2.)
Pénteken játszották
Metz–Rennes 0–1 (Rongier 22.)

Kapcsolódó tartalom

A botladozó Monaco meglepte a PSG-t, másodszor kapott ki a címvédő a Ligue 1-ben

A hajrában bukta el a győzelmet a Marseille, nem tudta megelőzni a Paris Saint-Germaint a tabellán.

Rongier átlövésével nyert a Rennes a Metz vendégeként

Sikerével a piros-fekete együttes feljött a negyedik helyre.
  1. Lens

14

10

1

3

24–12

+12 

31 

  2. Paris SG

14

9

3

2

27–12

+15 

30 

  3. Marseille

14

9

2

3

35–14

+21 

29 

  4. Lille

14

8

2

4

28–17

+11 

26 

  5. Rennes

14

6

6

2

24–18

+6 

24 

  6. Monaco

14

7

2

5

26–25

+1 

23 

  7. Strasbourg

14

7

1

6

25–19

+6 

22 

  8. Lyon

13

6

3

4

17–15

+2 

21 

  9. Toulouse

14

4

5

5

20–19

+1 

17 

10. Nice

14

5

2

7

19–25

–6 

17 

11. Brest

14

4

4

6

19–24

–5 

16 

12. Angers

14

4

4

6

12–17

–5 

16 

13. Paris FC

14

4

3

7

21–26

–5 

15 

14. Le Havre

14

3

5

6

13–21

–8 

14 

15. Lorient

14

3

5

6

18–28

–10 

14 

16. Nantes

13

2

5

6

12–19

–7 

11 

17. Metz

14

3

2

9

14–31

–17 

11 

18. Auxerre

14

2

3

9

8–20

–12 

 

 

Lille Ligue 1 Loic Nego Le Havre
Legfrissebb hírek

A botladozó Monaco meglepte a PSG-t, másodszor kapott ki a címvédő a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
21 órája

Rongier átlövésével nyert a Rennes a Metz vendégeként

Francia labdarúgás
2025.11.28. 22:44

A duplázó Donyell Malent fejen találta egy söröspohár, de így is simán nyert a Villa

Európa-liga
2025.11.27. 21:09

„Az utóbbi hetekben mintha kisebbek lettek volna a kapuk…” – Giroud végre megkönnyebbülhetett

Francia labdarúgás
2025.11.24. 19:28

Ligue 1: két 11-est rúgott a Brest a 90. perc után, öngólosa mentette meg a Nantes-ot

Francia labdarúgás
2025.11.23. 20:14

Pogba több mint két év után visszatért a pályára, de a Monaco kikapott

Francia labdarúgás
2025.11.22. 23:10

Nego: A csalódás óriási, és még sokáig érezni fogjuk… de fel fogunk állni

Magyar válogatott
2025.11.22. 16:37

Aubameyang, Greenwood és Weah is betalált, simán nyert Nizzában a Marseille

Francia labdarúgás
2025.11.21. 22:40
Ezek is érdekelhetik