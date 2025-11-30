Ligue 1: 21 év óta először vezeti a francia bajnokságot a Lens

Angers–Lens 1–2. A formák alapján ez a meccs ígérkezett a vasárnapi játéknap rangadójának, és nem is okozott csalódást – legfeljebb az eredmény a hazai publikumnak. Florian Thauvin nagy góllal szerzett vezetést a Lensnak, a későbbiekben rúgott még egyet, de az Angers megtalálta a visszautat: a csereként érkező Harouna Djibirin szépített, majd a 84. percben büntetőhöz jutott a hazai csapat – csakhogy a VAR-ozással elúszott az egyenlítési lehetőség… A Lens sorozatban a negyedik bajnokiját megnyerve az első helyre ugrott – a L'Équipe francia sportnapilap gyűjtése szerint 21 év óta először –, az Angers két győzelem után kapott ki.

Le Havre–Lille 1–2. Jó esélyt szalasztott el Loic Nego csapata: a francia utánpótlás-válogatott Ayyoub Bouaddi kiállítása után az 51. perctől emberelőnyben játszott. A Lille azonban tíz emberrel is érvényesítette a papírformát, a győztes gólt Hamza Igaman lőtte a 88. percben – a marokkói az 57. percben állt be a térdét fájlaló Olivier Giroud helyére. A Le Havre – amelyben a magyar válogatott Nego végigjátszotta a mérkőzést – immár négy forduló óta nyeretlen.

Strasbourg–Brest 1–2. Hiába a Crystal Palace elleni szép Konferencialiga-siker csütörtökön, a bajnokságban tovább tart a hullámvölgy: a Racing a legutóbbi négy fordulóban háromszor is kikapott. Vasárnap vezettek a kékek, a második félidő elején a Brest egyenlített, majd a hajrában Hugo Magnetti óriási gólt lőtt távolról, amely győzelmet ért a vendégeknek. A Brest – amely minden más csapatnál több (7) büntetőt kapott ebben az idényben – egymás után másodszor nyert, kapaszkodik felfelé a tabellán.

Lorient–Nice 3–1. A déliek egymást követő három bajnoki vereséggel, valamint egy Európa-liga-zakó friss élményével érkeztek Bretagne-ba, és bár egy öngóllal vezetést szereztek, egyetlen ponthoz sem jutottak a hosszú hetek óta nyeretlen Lorient otthonában. Laurent Abergel az első gólját lőtte az idényben, Sambo Soumano két góllal toldotta meg a csapatkapitány találatát.

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Strasbourg–Brest 1–2 (Amo-Ameyaw 11., ill. Del Castillo 55. – 11-esből, Magnetti 82.)

Angers–Lens 1–2 (Djibirin 76., ill. Thauvin 45., 73.)

Le Havre–Lille 0–1 (Igaman 88.)

Kiállítva: Bouaddi (51., Lille)

Lorient–Nice 3–1 (Abergel 31., Soumano 45+2., 53., ill. Avom Ebong 12. – öngól)

Később

20.45: Lyon–Nantes

A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Szombaton játszották

Monaco–Paris SG 1–0 (Minamino 68.)

Kiállítva: Kehrer (80., Monaco)

Paris FC–Auxerre 1–1 (Kebbal 32. – 11-esből, ill. S. Diomandé 40.)

Olympique Marseille–Toulouse 2–2 (Paixao 66., Höjbjerg 74., ill. Emersonn 14., Hidalgo 90+2.)

Pénteken játszották

Metz–Rennes 0–1 (Rongier 22.)