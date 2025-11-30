Ligue 1: 21 év óta először vezeti a francia bajnokságot a Lens
Angers–Lens 1–2. A formák alapján ez a meccs ígérkezett a vasárnapi játéknap rangadójának, és nem is okozott csalódást – legfeljebb az eredmény a hazai publikumnak. Florian Thauvin nagy góllal szerzett vezetést a Lensnak, a későbbiekben rúgott még egyet, de az Angers megtalálta a visszautat: a csereként érkező Harouna Djibirin szépített, majd a 84. percben büntetőhöz jutott a hazai csapat – csakhogy a VAR-ozással elúszott az egyenlítési lehetőség… A Lens sorozatban a negyedik bajnokiját megnyerve az első helyre ugrott – a L'Équipe francia sportnapilap gyűjtése szerint 21 év óta először –, az Angers két győzelem után kapott ki.
Le Havre–Lille 1–2. Jó esélyt szalasztott el Loic Nego csapata: a francia utánpótlás-válogatott Ayyoub Bouaddi kiállítása után az 51. perctől emberelőnyben játszott. A Lille azonban tíz emberrel is érvényesítette a papírformát, a győztes gólt Hamza Igaman lőtte a 88. percben – a marokkói az 57. percben állt be a térdét fájlaló Olivier Giroud helyére. A Le Havre – amelyben a magyar válogatott Nego végigjátszotta a mérkőzést – immár négy forduló óta nyeretlen.
Strasbourg–Brest 1–2. Hiába a Crystal Palace elleni szép Konferencialiga-siker csütörtökön, a bajnokságban tovább tart a hullámvölgy: a Racing a legutóbbi négy fordulóban háromszor is kikapott. Vasárnap vezettek a kékek, a második félidő elején a Brest egyenlített, majd a hajrában Hugo Magnetti óriási gólt lőtt távolról, amely győzelmet ért a vendégeknek. A Brest – amely minden más csapatnál több (7) büntetőt kapott ebben az idényben – egymás után másodszor nyert, kapaszkodik felfelé a tabellán.
Lorient–Nice 3–1. A déliek egymást követő három bajnoki vereséggel, valamint egy Európa-liga-zakó friss élményével érkeztek Bretagne-ba, és bár egy öngóllal vezetést szereztek, egyetlen ponthoz sem jutottak a hosszú hetek óta nyeretlen Lorient otthonában. Laurent Abergel az első gólját lőtte az idényben, Sambo Soumano két góllal toldotta meg a csapatkapitány találatát.
FRANCIA LIGUE 1
14. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Strasbourg–Brest 1–2 (Amo-Ameyaw 11., ill. Del Castillo 55. – 11-esből, Magnetti 82.)
Angers–Lens 1–2 (Djibirin 76., ill. Thauvin 45., 73.)
Le Havre–Lille 0–1 (Igaman 88.)
Kiállítva: Bouaddi (51., Lille)
Lorient–Nice 3–1 (Abergel 31., Soumano 45+2., 53., ill. Avom Ebong 12. – öngól)
Később
20.45: Lyon–Nantes
A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI
Szombaton játszották
Monaco–Paris SG 1–0 (Minamino 68.)
Kiállítva: Kehrer (80., Monaco)
Paris FC–Auxerre 1–1 (Kebbal 32. – 11-esből, ill. S. Diomandé 40.)
Olympique Marseille–Toulouse 2–2 (Paixao 66., Höjbjerg 74., ill. Emersonn 14., Hidalgo 90+2.)
Pénteken játszották
Metz–Rennes 0–1 (Rongier 22.)
|1. Lens
14
10
1
3
24–12
+12
31
|2. Paris SG
14
9
3
2
27–12
+15
30
|3. Marseille
14
9
2
3
35–14
+21
29
|4. Lille
14
8
2
4
28–17
+11
26
|5. Rennes
14
6
6
2
24–18
+6
24
|6. Monaco
14
7
2
5
26–25
+1
23
|7. Strasbourg
14
7
1
6
25–19
+6
22
|8. Lyon
13
6
3
4
17–15
+2
21
|9. Toulouse
14
4
5
5
20–19
+1
17
|10. Nice
14
5
2
7
19–25
–6
17
|11. Brest
14
4
4
6
19–24
–5
16
|12. Angers
14
4
4
6
12–17
–5
16
|13. Paris FC
14
4
3
7
21–26
–5
15
|14. Le Havre
14
3
5
6
13–21
–8
14
|15. Lorient
14
3
5
6
18–28
–10
14
|16. Nantes
13
2
5
6
12–19
–7
11
|17. Metz
14
3
2
9
14–31
–17
11
|18. Auxerre
14
2
3
9
8–20
–12
9