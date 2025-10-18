Nemzeti Sportrádió

Negóék egy órán át emberhátrányban játszva csúnyán kikaptak az OM-től

H. Á.H. Á.
2025.10.18. 23:20
null
Nego (jobbra) végig a pályán volt (Fotó: AFP)
A francia labdarúgó-élvonal (Ligue 1) 8. fordulójának szombat kora esti mérkőzésén a Nice hazai pályán 3–2-re legyőzte a Lyont, ezzel már harmadik mérkőzése óta veretlen, míg a vendégek egymást követő második bajnokijukat vesztették el. Este a Loic Negóval felálló Le Havre sokáig jól tartotta magát Marseille-ben, ám közel 60 percig emberhátrányban játszva a végére kidurrant – főleg a négy gólig jutó Mason Greenwood miatt.

 

Az elmúlt hét világbajnoki selejtezői után a francia bajnokságban is folytatódnak a küzdelmek: az első szombati meccs résztvevőin azonban nem látszott a két hét szünet, kis túlzással ugyanott folytatták, ahol abbahagyták. A Nice fogadta a Lyont, és hamar, már az 5. percben megszerezte a vezetést Melvan Bard révén. Miután Pavel Sulc fél órához közeledve egyenlített, a Bardnak gólpasszt adó Sofiane Diop gyorsan visszaállította a hazai vezetést.

A második félidő elején a Lyon megint egyenlíthetett volna, de Ainsley Maitland-Niles kihagyta a megítélt büntetőt – és a nizzaiak megint gyorsan büntettek, Hisem Budaui révén két gólra nőtt a hazai előny. A Lyon ugyan nagy erőkkel próbálkozott a zárkózással, de ez csak a hosszabbítás ötödik percében jött össze – Sulc duplázott, így a Lyon igazán bánhatta a kihagyott tizenegyest. Ezzel a vendégek sorozatban második bajnokijukat is elvesztették, míg a Nice már három bajnoki óta veretlen.

A Lyon mégis megőrizte a negyedik helyét a tabellán, köszönhetően annak, hogy a Monaco az Angers vendégeként nem tudta begyűjteni a három pontot. A gól nélküli első félidő után ugyan a hercegségbeliek szereztek vezetést, amikor a második felvonás közepén Folarin Balogun kíméletlenül bevágott egy ziccert az ötös jobb sarkáról, ám az Angers öt perccel a rendes játékidő letelte előtt Sidiki Cherif révén egyenlített. Így az Angers három vereség után szerzett ismét pontot, míg a Monaco legutóbbi három mérkőzésén maradt nyeretlen.

Este aztán jött a magyar szempontból sem érdektelen találkozó, a Le Havre a magyar válogatott védővel, Loic Negóval a soraiban állt fel az Olympique Marseille otthonában, és nem is kezdett rosszul: a 24. percben szemfüles labdaszerzés után Yassine Kechta szép egyéni alakításával megszerezte a vezetést. Az öröm azonban mindössze tíz percig tartott, Gauthier Lloris tizenegyest érően szabálytalankodott, ráadásul a játékvezető némi videózás után úgy ítélte, a vendégek védőjének kezezése sárga helyett piros lapot ér. A büntetőt Mason Greenwood váltotta gólra, és az egyszeres angol válogatott támadó a második félidőben még inkább rákapcsolt – igaz, bő 20 percig azért még egész jól tartott magát a Le Havre. A 67. percben Greenwood a második góljával megszerezte a vezetést, majd a következő kilenc percben még kétszer beköszönt, a 80. percben négygólosként hagyta el a pályát, amikor Roberto De Zerbi lecserélte – nagy taps búcsúztatta. A háromgólos előnyben és a meccs hőse nélkül sem állt le az OM: a hajrában még Robinio Vaz és Amir Murillo is beköszönt, a két gól között Abdoulaye Touré kozmetikázott az eredményen. Az OM a 6–2-es győzelemmel átvette a vezetést a tabellán.

FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
Nice–Lyon 3–2 (Bard 5., S. Diop 35., Budaui 55., ill. Sulc 29., 90+5.)
Angers–Monaco 1–1 (Cherif 85., ill. Balogun 72.)
Olympique Marseille–Le Havre 6–2 (Greenwood 35., 67., 72., 76. – az elsőt 11-esből, Vaz 88., Murillo 90+3., ill. Kechta 24., A. Touré 90+2.)

   
1. Marseille

8

6

2

21–7+1418
2. Paris SG

8

5

2

1

16–8+817
3. Strasbourg

8

5

1

2

17–10+716
4. Lyon

8

5

3

10–8+215
5. Monaco

8

4

2

2

17–13+414
6. Lens

7

4

1

2

10–6+413
7. Lille

7

3

2

2

14–10+411
8. Nice

8

3

2

3

12–13–111
9. Paris FC

7

3

1

3

12–13–110
10. Toulouse

7

3

1

3

11–12–110
11. Rennes

7

2

4

1

9–10–110
12. Brest

7

2

2

3

11–1108
13. Lorient

7

2

1

4

9–16–77
14. Nantes

7

1

3

3

5–7–26
15. Auxerre

7

2

5

5–10–56
16. Le Havre

8

1

3

4

10–16–66
17. Angers

8

1

3

4

4–12–86
18. Metz

7

2

5

5–16–112
AZ ÁLLÁS

 

 

Ezek is érdekelhetik