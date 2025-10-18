Negóék egy órán át emberhátrányban játszva csúnyán kikaptak az OM-től

Az elmúlt hét világbajnoki selejtezői után a francia bajnokságban is folytatódnak a küzdelmek: az első szombati meccs résztvevőin azonban nem látszott a két hét szünet, kis túlzással ugyanott folytatták, ahol abbahagyták. A Nice fogadta a Lyont, és hamar, már az 5. percben megszerezte a vezetést Melvan Bard révén. Miután Pavel Sulc fél órához közeledve egyenlített, a Bardnak gólpasszt adó Sofiane Diop gyorsan visszaállította a hazai vezetést.

A második félidő elején a Lyon megint egyenlíthetett volna, de Ainsley Maitland-Niles kihagyta a megítélt büntetőt – és a nizzaiak megint gyorsan büntettek, Hisem Budaui révén két gólra nőtt a hazai előny. A Lyon ugyan nagy erőkkel próbálkozott a zárkózással, de ez csak a hosszabbítás ötödik percében jött össze – Sulc duplázott, így a Lyon igazán bánhatta a kihagyott tizenegyest. Ezzel a vendégek sorozatban második bajnokijukat is elvesztették, míg a Nice már három bajnoki óta veretlen.

A Lyon mégis megőrizte a negyedik helyét a tabellán, köszönhetően annak, hogy a Monaco az Angers vendégeként nem tudta begyűjteni a három pontot. A gól nélküli első félidő után ugyan a hercegségbeliek szereztek vezetést, amikor a második felvonás közepén Folarin Balogun kíméletlenül bevágott egy ziccert az ötös jobb sarkáról, ám az Angers öt perccel a rendes játékidő letelte előtt Sidiki Cherif révén egyenlített. Így az Angers három vereség után szerzett ismét pontot, míg a Monaco legutóbbi három mérkőzésén maradt nyeretlen.

Este aztán jött a magyar szempontból sem érdektelen találkozó, a Le Havre a magyar válogatott védővel, Loic Negóval a soraiban állt fel az Olympique Marseille otthonában, és nem is kezdett rosszul: a 24. percben szemfüles labdaszerzés után Yassine Kechta szép egyéni alakításával megszerezte a vezetést. Az öröm azonban mindössze tíz percig tartott, Gauthier Lloris tizenegyest érően szabálytalankodott, ráadásul a játékvezető némi videózás után úgy ítélte, a vendégek védőjének kezezése sárga helyett piros lapot ér. A büntetőt Mason Greenwood váltotta gólra, és az egyszeres angol válogatott támadó a második félidőben még inkább rákapcsolt – igaz, bő 20 percig azért még egész jól tartott magát a Le Havre. A 67. percben Greenwood a második góljával megszerezte a vezetést, majd a következő kilenc percben még kétszer beköszönt, a 80. percben négygólosként hagyta el a pályát, amikor Roberto De Zerbi lecserélte – nagy taps búcsúztatta. A háromgólos előnyben és a meccs hőse nélkül sem állt le az OM: a hajrában még Robinio Vaz és Amir Murillo is beköszönt, a két gól között Abdoulaye Touré kozmetikázott az eredményen. Az OM a 6–2-es győzelemmel átvette a vezetést a tabellán.

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

Nice–Lyon 3–2 (Bard 5., S. Diop 35., Budaui 55., ill. Sulc 29., 90+5.)

Angers–Monaco 1–1 (Cherif 85., ill. Balogun 72.)

Olympique Marseille–Le Havre 6–2 (Greenwood 35., 67., 72., 76. – az elsőt 11-esből, Vaz 88., Murillo 90+3., ill. Kechta 24., A. Touré 90+2.)