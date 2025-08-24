Nemzeti Sportrádió

Nincs meg Negóék első pontja; Giroud döntött a Monaco elleni ráadásban

2025.08.24. 22:58
Loic Nego érdemben nem tudott segíteni a csapatán (Fotó: Imago)
Többek között Olivier Giroud-ról marad emlékezetes a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 2. fordulója: a rutinos csatár a ráadásban szerzett győztes gólt a Monaco ellen, néhány perccel később pedig kihagyott egy büntetőt. A magyar válogatott Loic Negóval maradt pont nélkül a Le Havre.

Nyitó fordulós veresége után ismét nem szerzett pontot a Le Havre, amely vasárnap délután a Lenst fogadta. A hazaiak 2–1-re kaptak ki, Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

A hétvége talán legjobban várt összecsapásán a Lille 1–0-ra legyőzte a Monacót, mégpedig a nyár nagy visszatérőjének, Olivier Giroud-nak köszönhetően, aki a ráadásban zúdított a kapuba a kihagyott tizenegyesét megelőzően.


FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
Le Havre–Lens 1–2 (F. Doucouré 45+3., ill. Said 9. – 11-esből, R. Fofana 40.)
Strasbourg–Nantes 1–0 (Emegha 81.)
Toulouse–Brest 2–0 (Magri 52., 65.) 
Lille–Monaco 1–0 (Giroud 90+1.)
Korábban
Lorient–Rennes 4–0 (Soumano 45+4., Tosin 48., Pagis 65., Le Bris 69.)
Kiállítva: M. Camara (6., Rennes), Wooh (11., Rennes)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Olympique Marseille–Paris FC 5–2 (Greenwood 18. – 11-esből, Aubameyang 24., 73., Höjbjerg 81., Vaz 90+6., ill. Kebbal 28., M. Simon 58.)
Nice–Auxerre 3–1 (Boga 3., Akpa 24. – öngól, Moffi 76., ill. Sinayoko 21.)
Lyon–Metz 3–0 (M. Fofana 25., Tolisso 30., Karabec 83.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Paris SG–Angers 1–0 (Fabián Ruiz 50.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Lyon224–0+46
  2. Toulouse223–0+36
  3. Strasbourg222–0+26
      Paris SG222–0+26
  5. Lille2114–3+14
  6. Lorient2114–1+33
  7. Marseille2115–3+23
  8. Nice2113–2+13
      Monaco2113–2+13
10. Lens2112–203
11. Angers2111–103
12. Auxerre2112–3–13
13. Rennes2111–4–33
14. Brest2113–5–21
15. Nantes220–2–20
16. Le Havre222–5–30
17. Paris FC222–6–40
18. Metz220–4–40

 

 

