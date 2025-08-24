Nincs meg Negóék első pontja; Giroud döntött a Monaco elleni ráadásban

Nyitó fordulós veresége után ismét nem szerzett pontot a Le Havre, amely vasárnap délután a Lenst fogadta. A hazaiak 2–1-re kaptak ki, Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

A hétvége talán legjobban várt összecsapásán a Lille 1–0-ra legyőzte a Monacót, mégpedig a nyár nagy visszatérőjének, Olivier Giroud-nak köszönhetően, aki a ráadásban zúdított a kapuba a kihagyott tizenegyesét megelőzően.



FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

Le Havre–Lens 1–2 (F. Doucouré 45+3., ill. Said 9. – 11-esből, R. Fofana 40.)

Strasbourg–Nantes 1–0 (Emegha 81.)

Toulouse–Brest 2–0 (Magri 52., 65.)

Lille–Monaco 1–0 (Giroud 90+1.)

Korábban

Lorient–Rennes 4–0 (Soumano 45+4., Tosin 48., Pagis 65., Le Bris 69.)

Kiállítva: M. Camara (6., Rennes), Wooh (11., Rennes)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Olympique Marseille–Paris FC 5–2 (Greenwood 18. – 11-esből, Aubameyang 24., 73., Höjbjerg 81., Vaz 90+6., ill. Kebbal 28., M. Simon 58.)

Nice–Auxerre 3–1 (Boga 3., Akpa 24. – öngól, Moffi 76., ill. Sinayoko 21.)

Lyon–Metz 3–0 (M. Fofana 25., Tolisso 30., Karabec 83.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Paris SG–Angers 1–0 (Fabián Ruiz 50.)