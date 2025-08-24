Nincs meg Negóék első pontja; Giroud döntött a Monaco elleni ráadásban

Nyitó fordulós veresége után ismét nem szerzett pontot a Le Havre, amely vasárnap délután a Lenst fogadta. A hazaiak 2–1-re kaptak ki, Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.
A hétvége talán legjobban várt összecsapásán a Lille 1–0-ra legyőzte a Monacót, mégpedig a nyár nagy visszatérőjének, Olivier Giroud-nak köszönhetően, aki a ráadásban zúdított a kapuba a kihagyott tizenegyesét megelőzően.
FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
Le Havre–Lens 1–2 (F. Doucouré 45+3., ill. Said 9. – 11-esből, R. Fofana 40.)
Strasbourg–Nantes 1–0 (Emegha 81.)
Toulouse–Brest 2–0 (Magri 52., 65.)
Lille–Monaco 1–0 (Giroud 90+1.)
Korábban
Lorient–Rennes 4–0 (Soumano 45+4., Tosin 48., Pagis 65., Le Bris 69.)
Kiállítva: M. Camara (6., Rennes), Wooh (11., Rennes)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Olympique Marseille–Paris FC 5–2 (Greenwood 18. – 11-esből, Aubameyang 24., 73., Höjbjerg 81., Vaz 90+6., ill. Kebbal 28., M. Simon 58.)
Nice–Auxerre 3–1 (Boga 3., Akpa 24. – öngól, Moffi 76., ill. Sinayoko 21.)
Lyon–Metz 3–0 (M. Fofana 25., Tolisso 30., Karabec 83.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Paris SG–Angers 1–0 (Fabián Ruiz 50.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lyon
|2
|2
|–
|–
|4–0
|+4
|6
|2. Toulouse
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|3. Strasbourg
|2
|2
|–
|–
|2–0
|+2
|6
|Paris SG
|2
|2
|–
|–
|2–0
|+2
|6
|5. Lille
|2
|1
|1
|–
|4–3
|+1
|4
|6. Lorient
|2
|1
|–
|1
|4–1
|+3
|3
|7. Marseille
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|8. Nice
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|Monaco
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|10. Lens
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|11. Angers
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|12. Auxerre
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|13. Rennes
|2
|1
|–
|1
|1–4
|–3
|3
|14. Brest
|2
|–
|1
|1
|3–5
|–2
|1
|15. Nantes
|2
|–
|–
|2
|0–2
|–2
|0
|16. Le Havre
|2
|–
|–
|2
|2–5
|–3
|0
|17. Paris FC
|2
|–
|–
|2
|2–6
|–4
|0
|18. Metz
|2
|–
|–
|2
|0–4
|–4
|0