A kizárás megúszása után győzelemmel rajtolt a Lyon a bajnokságban

A nehéz anyagi helyzetben lévő, de sikeresen fellebbező, s így az élvonalban maradó Lyon az első félidő végén megszerezte a vezetést. Malick Fofana lódult meg a bal szélen, majd középre adott, ahol Georgi Mikautadze érkezett, és öt méterről a kapu jobb oldalába pörgetett. A Lens hiába próbálkozott a szünet után az egyenlítéssel, az OL győzelemmel kezdte az új idényt (0–1).

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

Lens–Lyon 0–1 (Mikautadze 45+1.)

Később

19.00: Monaco–Le Havre

21.05: Nice–Toulouse

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.00: Brest–Lille

17.15: Angers–Paris FC

17.15: Auxerre–Lorient

17.15: Metz–Strasbourg

20.45: Nantes–PSG

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Rennes–Olympique Marseille 1–0 (Blas 90+1.)

Kiállítva: Ait Budlal (31., Rennes)