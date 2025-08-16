Nemzeti Sportrádió

A kizárás megúszása után győzelemmel rajtolt a Lyon a bajnokságban

2025.08.16. 19:07
Georgi Mikautadze (jobbra) gólja döntött a Lyon javára (Fotó: Getty Images)
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 1. fordulójában a Lyon 1–0-ra nyert a Lens vendégeként.

A nehéz anyagi helyzetben lévő, de sikeresen fellebbező, s így az élvonalban maradó Lyon az első félidő végén megszerezte a vezetést. Malick Fofana lódult meg a bal szélen, majd középre adott, ahol Georgi Mikautadze érkezett, és öt méterről a kapu jobb oldalába pörgetett. A Lens hiába próbálkozott a szünet után az egyenlítéssel, az OL győzelemmel kezdte az új idényt (0–1).

FRANCIA LIGUE 1
1. FORDULÓ
Lens–Lyon 0–1 (Mikautadze 45+1.)
Később
19.00: Monaco–Le Havre
21.05: Nice–Toulouse

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: Brest–Lille
17.15: Angers–Paris FC
17.15: Auxerre–Lorient
17.15: Metz–Strasbourg
20.45: Nantes–PSG
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Rennes–Olympique Marseille 1–0 (Blas 90+1.)
Kiállítva: Ait Budlal (31., Rennes)

 

Lens Ligue 1 Nice Monaco Le Havre Toulouse Lyon
Ezek is érdekelhetik