A kizárás megúszása után győzelemmel rajtolt a Lyon a bajnokságban

A nehéz anyagi helyzetben lévő, de sikeresen fellebbező, s így az élvonalban maradó Lyon az első félidő végén megszerezte a vezetést. Malick Fofana lódult meg a bal szélen, majd középre adott, ahol Georgi Mikautadze érkezett, és öt méterről a kapu jobb oldalába pörgetett. A Lens hiába próbálkozott a szünet után az egyenlítéssel, az OL győzelemmel kezdte az új idényt (0–1).
FRANCIA LIGUE 1
1. FORDULÓ
Lens–Lyon 0–1 (Mikautadze 45+1.)
Később
19.00: Monaco–Le Havre
21.05: Nice–Toulouse
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: Brest–Lille
17.15: Angers–Paris FC
17.15: Auxerre–Lorient
17.15: Metz–Strasbourg
20.45: Nantes–PSG
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Rennes–Olympique Marseille 1–0 (Blas 90+1.)
Kiállítva: Ait Budlal (31., Rennes)