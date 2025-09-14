Ligue 1: Negóék a hosszabbításban buktak el Strasbourgban

A 44-szeres magyar válogatott Loic Nego végig a pályán volt a Le Havre-ban, amely egy 90+1. percben kapott tizenegyesgóllal szenvedett vereséget a Strasbourg otthonában. A PSG Bradley Barcola duplájával verte meg a Parc des Princes-ban a Lenst. A Lyon a hajrában bukta el a győzelmet a Rennes vendégeként.

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

Lille–Toulouse 2–1 (Bentaleb 90. – 11-esből, E. Mbappé 90+8., ill. Magri 50.)

Kiállítva: Vossah (80., Lille)

Brest–Paris FC 1–2 (Del Castillo 52. – 11-esből, ill. Geubbels 14,. Marchetti 34.)

Strasbourg–Le Havre 1–0 (Panichelli 90+1 – 11-esből)

Metz–Angers 1–1 (Gbamin 14,. ill. Abdelli 90. – 11-esből)

Paris SG–Lens 2–0 (Barcola 15., 51.)

Rennes–Lyon 3–1 (Rouault 80., Descamps 90+3. – öngól, Meite 90+5., ill. Tolisso 14.)

Kiállítva: Morton (76,. Lyon)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Olympique Marseille–Lorient 4–0 (Greenwood 13. – 11-esből, Pavard 20., A. Gomes 33., Aguerd 90+3.)

Kiállítva: Yongwa (10. – Lorient)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Nice–Nantes 1–0 (Boga 56.)

Auxerre–Monaco 1–2 (Salisu 73. – öngól, ill. Minamino 45+2., Ilenikhena 89.)

Kiállítva: Casimir (67. – Auxerre)