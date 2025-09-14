Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: Negóék a hosszabbításban buktak el Strasbourgban

2025.09.14. 22:58
Loic Nego csapata, a Le Havre idénybeli négy mérkőzéséből eddig hármat elveszített, s egyet nyert meg (Fotó: AFP)
Ligue 1 PSG Loic Nego Le Havre
A Loic Negóval felálló Le Havre 1–0-ra kikapott Strasbourgban a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 4. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A 44-szeres magyar válogatott Loic Nego végig a pályán volt a Le Havre-ban, amely egy 90+1. percben kapott tizenegyesgóllal szenvedett vereséget a Strasbourg otthonában. A PSG Bradley Barcola duplájával verte meg a Parc des Princes-ban a Lenst. A Lyon a hajrában bukta el a győzelmet a Rennes vendégeként.

FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
Lille–Toulouse 2–1 (Bentaleb 90. – 11-esből, E. Mbappé 90+8., ill. Magri 50.)
Kiállítva: Vossah (80., Lille)
Brest–Paris FC 1–2 (Del Castillo 52. – 11-esből, ill. Geubbels 14,. Marchetti 34.)
Strasbourg–Le Havre 1–0 (Panichelli 90+1 – 11-esből)
Metz–Angers 1–1 (Gbamin 14,. ill. Abdelli 90. – 11-esből)
Paris SG–Lens 2–0 (Barcola 15., 51.)
Rennes–Lyon 3–1 (Rouault 80., Descamps 90+3. – öngól, Meite 90+5., ill. Tolisso 14.)
Kiállítva: Morton (76,. Lyon)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Olympique Marseille–Lorient 4–0 (Greenwood 13. – 11-esből, Pavard 20., A. Gomes 33., Aguerd 90+3.)
Kiállítva: Yongwa (10. – Lorient)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Nice–Nantes 1–0 (Boga 56.)
Auxerre–Monaco 1–2 (Salisu 73. – öngól, ill. Minamino 45+2., Ilenikhena 89.)
Kiállítva: Casimir (67. – Auxerre)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Paris SG4410–3+712
2. Lille43113–5+810
3. Monaco4318–5+39
4. Lyon4316–3+39
5. Strasbourg4315–3+29
6. Rennes42115–6–17
7. Marseille4229–4+56
8. Lens4225–506
9. Nice4225–506
10. Toulouse4227–8–16
11. Paris FC4227–9–26
12. Angers41213–305
13. Le Havre4135–7–23
14. Nantes4131–3–23
15. Auxerre4133–6–33
16. Lorient4135–12–73
17. Brest4135–10–51
18. Metz4133–8–51

 

 

Ezek is érdekelhetik