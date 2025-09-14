Ligue 1: Negóék a hosszabbításban buktak el Strasbourgban

A 44-szeres magyar válogatott Loic Nego végig a pályán volt a Le Havre-ban, amely egy 90+1. percben kapott tizenegyesgóllal szenvedett vereséget a Strasbourg otthonában. A PSG Bradley Barcola duplájával verte meg a Parc des Princes-ban a Lenst. A Lyon a hajrában bukta el a győzelmet a Rennes vendégeként.
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
Lille–Toulouse 2–1 (Bentaleb 90. – 11-esből, E. Mbappé 90+8., ill. Magri 50.)
Kiállítva: Vossah (80., Lille)
Brest–Paris FC 1–2 (Del Castillo 52. – 11-esből, ill. Geubbels 14,. Marchetti 34.)
Strasbourg–Le Havre 1–0 (Panichelli 90+1 – 11-esből)
Metz–Angers 1–1 (Gbamin 14,. ill. Abdelli 90. – 11-esből)
Paris SG–Lens 2–0 (Barcola 15., 51.)
Rennes–Lyon 3–1 (Rouault 80., Descamps 90+3. – öngól, Meite 90+5., ill. Tolisso 14.)
Kiállítva: Morton (76,. Lyon)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Olympique Marseille–Lorient 4–0 (Greenwood 13. – 11-esből, Pavard 20., A. Gomes 33., Aguerd 90+3.)
Kiállítva: Yongwa (10. – Lorient)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Nice–Nantes 1–0 (Boga 56.)
Auxerre–Monaco 1–2 (Salisu 73. – öngól, ill. Minamino 45+2., Ilenikhena 89.)
Kiállítva: Casimir (67. – Auxerre)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|4
|4
|–
|–
|10–3
|+7
|12
|2. Lille
|4
|3
|1
|–
|13–5
|+8
|10
|3. Monaco
|4
|3
|–
|1
|8–5
|+3
|9
|4. Lyon
|4
|3
|–
|1
|6–3
|+3
|9
|5. Strasbourg
|4
|3
|–
|1
|5–3
|+2
|9
|6. Rennes
|4
|2
|1
|1
|5–6
|–1
|7
|7. Marseille
|4
|2
|–
|2
|9–4
|+5
|6
|8. Lens
|4
|2
|–
|2
|5–5
|0
|6
|9. Nice
|4
|2
|–
|2
|5–5
|0
|6
|10. Toulouse
|4
|2
|–
|2
|7–8
|–1
|6
|11. Paris FC
|4
|2
|–
|2
|7–9
|–2
|6
|12. Angers
|4
|1
|2
|1
|3–3
|0
|5
|13. Le Havre
|4
|1
|–
|3
|5–7
|–2
|3
|14. Nantes
|4
|1
|–
|3
|1–3
|–2
|3
|15. Auxerre
|4
|1
|–
|3
|3–6
|–3
|3
|16. Lorient
|4
|1
|–
|3
|5–12
|–7
|3
|17. Brest
|4
|–
|1
|3
|5–10
|–5
|1
|18. Metz
|4
|–
|1
|3
|3–8
|–5
|1