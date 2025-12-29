Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás iránt a 13-szoros görög bajnok érdeklődik – NS-infó

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.29. 14:54
null
Varga Barnabás januárban távozhat a Ferencvárostól (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Varga Barnabás AEK Athén Ferencváros
A Nemzeti Sport görögországi információi szerint a helyi élvonalbeli labdarúgó-bajnokság élén álló AEK Athén érdeklődik a Ferencváros magyar válogatott csatára, Varga Barnabás iránt.

Varga Barnabás esetleges távozása egy ideje már foglalkoztatja a magyar futballközeget. December közepén a Ferencváros részéről meg is erősítették, hogy megfelelő ajánlat esetén bekövetkezhet a játékos klubváltása.

A Nemzeti Sport Görögországból származó információ szerint Varga iránt a 13-szoros görög bajnok AEK Athén érdeklődik, amely az alapszakasz harmadik helyezettjeként nemrég bejutott a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe – a gárdát a Videoton FC Fehérvár egykori trénere, Marko Nikolics irányítja.

Az athéni klub színeiben három magyar játékos már szerepelt Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián személyében. Edzőként megfordult ott Puskás Ferenc, aki anyagi viták miatt távozott az idény vége előtt, de a csapat végül bajnok lett az 1978–1979-es kiírásban.

A 31 éves Varga ebben az idényben 20 gólnál és 5 gólpassznál tart, értéket a Transfermarkt 3 millió euróra becsüli. Szerződése a Fradival 2027 nyaráig szól.

 

Varga Barnabás AEK Athén Ferencváros
Legfrissebb hírek

Pakisztáni válogatott játékost szerződtethet a Ferencváros – sajtóhír

Labdarúgó NB I
18 órája

Osztrák hokiliga: ez nem a magyar csapatok napja volt

Jégkorong
20 órája

Gruber Zsombor: kevés lehetőség, kiemelkedő játék

Labdarúgó NB I
2025.12.27. 07:51

Így teljesítettek az NB I-et elhagyó légiósok (I. rész)

Labdarúgó NB I
2025.12.25. 15:53

Keane: Ha ezt a meccset nem nyerjük meg, nem is tudom, mit csináltam volna

Labdarúgó NB I
2025.12.20. 07:38

Szalai Gábor gólja után miskolci győzelemmel zárta az évet a Ferencváros

Labdarúgó NB I
2025.12.19. 21:55

A Ferencváros szerződést hosszabbított Robbie Keane-nel – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.12.17. 18:01

Egyszerre taktikai előny és szakmai fejtörés a csatárbőség a Fradinál

Labdarúgó NB I
2025.12.17. 11:00
Ezek is érdekelhetik