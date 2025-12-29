Varga Barnabás iránt a 13-szoros görög bajnok érdeklődik – NS-infó

Varga Barnabás esetleges távozása egy ideje már foglalkoztatja a magyar futballközeget. December közepén a Ferencváros részéről meg is erősítették, hogy megfelelő ajánlat esetén bekövetkezhet a játékos klubváltása.

A Nemzeti Sport Görögországból származó információ szerint Varga iránt a 13-szoros görög bajnok AEK Athén érdeklődik, amely az alapszakasz harmadik helyezettjeként nemrég bejutott a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe – a gárdát a Videoton FC Fehérvár egykori trénere, Marko Nikolics irányítja.

Az athéni klub színeiben három magyar játékos már szerepelt Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián személyében. Edzőként megfordult ott Puskás Ferenc, aki anyagi viták miatt távozott az idény vége előtt, de a csapat végül bajnok lett az 1978–1979-es kiírásban.

A 31 éves Varga ebben az idényben 20 gólnál és 5 gólpassznál tart, értéket a Transfermarkt 3 millió euróra becsüli. Szerződése a Fradival 2027 nyaráig szól.