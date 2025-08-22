A kihagyott büntető is belefért, a PSG begyűjtötte otthon a három pontot

Mindkét csapat 1–0-s sikerrel kezdte a bajnokságot, a PSG a Nantes-ot, az Angers a Paris FC-t verte meg. Az egymás elleni találkozón az első félidő felénél megsérült Hakim Ben El Hadj játékvezető, aki helyett Mickaël Leleu ugrott be, így pár perccel később már ő ítélt tizenegyest a fővárosiak javára, azonban Ousmane Dembélé a jobb felső fölé lőtt.

A második játékrész elejéig kellett várni, hogy a Paris Saint-Germain megszerezze a vezetést, az 50. percben Désiré Doué adott be balról, a labda Harisz Belkeblában elakadt, a lecsorgó Fabián Ruiz elé került, aki 10 méterről a bal alsóba lőtt. Az Európa-bajnok gólszerző később újra betalálhatott volna, egyszer a fejese volt veszélyes, majd a lövése után a kapufán csattant a labda. A vendégcsapat nem igazán tudta zavarba hozni a hazai védelmet, így a párizsiaknak az egy gól is elég volt a három pont begyűjtéséhez.

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

Paris SG–Angers 1–0 (Fabián Ruiz 50.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

17.00: Olympique Marseille–Paris FC

19.00: Nice–Auxerre

21.05: Lyon–Metz

Vasárnap

15.00: Lorient–Rennes

17.15: Le Havre–Lens

17.15: Strasbourg–Nantes

17.15: Toulouse–Brest

20.45: Lille–Monaco