A kihagyott büntető is belefért, a PSG begyűjtötte otthon a három pontot

Mindkét csapat 1–0-s sikerrel kezdte a bajnokságot, a PSG a Nantes-ot, az Angers a Paris FC-t verte meg. Az egymás elleni találkozón az első félidő felénél megsérült Hakim Ben El Hadj játékvezető, aki helyett Mickaël Leleu ugrott be, így pár perccel később már ő ítélt tizenegyest a fővárosiak javára, azonban Ousmane Dembélé a jobb felső fölé lőtt.
A második játékrész elejéig kellett várni, hogy a Paris Saint-Germain megszerezze a vezetést, az 50. percben Désiré Doué adott be balról, a labda Harisz Belkeblában elakadt, a lecsorgó Fabián Ruiz elé került, aki 10 méterről a bal alsóba lőtt. Az Európa-bajnok gólszerző később újra betalálhatott volna, egyszer a fejese volt veszélyes, majd a lövése után a kapufán csattant a labda. A vendégcsapat nem igazán tudta zavarba hozni a hazai védelmet, így a párizsiaknak az egy gól is elég volt a három pont begyűjtéséhez.
FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
Paris SG–Angers 1–0 (Fabián Ruiz 50.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Olympique Marseille–Paris FC
19.00: Nice–Auxerre
21.05: Lyon–Metz
Vasárnap
15.00: Lorient–Rennes
17.15: Le Havre–Lens
17.15: Strasbourg–Nantes
17.15: Toulouse–Brest
20.45: Lille–Monaco
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|2
|2
|–
|–
|2–0
|+2
|6
|2. Monaco
|1
|1
|–
|–
|3–1
|+2
|3
|3. Toulouse
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|Strasbourg
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|Lyon
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|Rennes
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|Auxerre
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|8. Angers
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|9. Lille
|1
|–
|1
|–
|3–3
|0
|1
|10. Brest
|1
|–
|1
|–
|3–3
|0
|1
|11. Paris FC
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|Nice
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|Nantes
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|Metz
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|Marseille
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|Lorient
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|Lens
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|18. Le Havre
|1
|–
|–
|1
|1–3
|–2
|0