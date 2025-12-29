Fantasztikus, hétszettes meccsen búcsúzott a darts-vb-től Nathan Aspinall

A játéknapot Justin Hood és Ryan Meikle, két angol meccs nyitotta a legjobb 32 között. Előbbi az előző körben az egyik fő esélyest, Danny Noppertet búcsúztatta remek játékkal, s bár azt a szintet nem tudta megismételni, ezúttal is magabiztos volt: 94.68-as átlaggal és 32.5 százalékos kiszállózással ejtette ki 4:1-re a világranglistán nála 24 hellyel előrébb helyezkedő honfitársát úgy, hogy az jobb körátlagot és kiszállózást mutatott. Ilyen a darts, fontosak a momentumok, nem csak a számok.

A második meccset Ricky Evans újabb fantasztikus bevonulása nyitotta meg, de a közkedvelt angol játékos nem tudott azon a szinten játszani, mint amire képes. Nála sokkal jobban dobott már a meccs elejétől kezdve ellenfele, Charlie Manby, ám a 20 éves játékos pocsék kiszállózással nyitott: volt, hogy 5/35-tel, alig több, mint 14 százalékkal állt. Végül Manby jött ki kettejük közül a gödörből, hiszen első kilencnyilas átlaga ugyan relomlott egy kicsit, elkezdte bedobni a duplákat, míg Evans 83.34-es átlaggal fejezte be a meccset. Manby végül 89.50-nel és 24 százalékkal nyert 4:2-re.

A délutánt a világranglistán 15. közönségkedvenc, az olvasóink által legjobb bevonulózenével rendelkező Nathan Aspinall meccse zárta. Az angol nem kezdett, s nem játszott rosszul, de emberére akadt Kevin Doetsban, aki a kezdeti gyenge kiszállózás után alaposan összekapta magát, s 2:1-ről 4:2-re megfordította a meccset. A holland a meccs legfontosabb legében dupla 1-re szállt ki úgy, hogy már Aspinall is régóta a duplákat dobálta, s ha előbb megdobja, ellép 3:1-re. Nem tette, majd ki is esett, így a világranglista 40. van ott a nyolcaddöntőben.

Este még Josh Rock és a Kovács Patrikot is kiejtő Callan Rydz csap össze egymással a legjobb 32 között, majd kezdetét veszi két meccsel a nyolcaddöntő programja is. Előbb a Stephen Buntingot búcsúztató James Hurrell játszik az elődöntőre is esélyes Ryan Searle ellen, majd két világbajnoki csap össze: a címvédő, toronymagas favorit Luke Littler áll tábla elé Rob Cross ellen. Nem fogunk unatkozni.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) 3:4

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol) 2:4

Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol) 4:1

20.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)

Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)

4. FORDULÓ

James Hurrell (angol)–Ryan Searle (angol, 20.)

Luke Littler (angol, 1.)–Rob Cross (angol, 17.)

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák) 4:0

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.) 0:4

Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.) 1:4

Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 3:4

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol) 3:4

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.) 0:4

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland) 4:3

Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német) 4:2

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német) 4:2

Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett) 4:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német) 4:1

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.) 4:3

Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)