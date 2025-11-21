Aubameyang, Greenwood és Weah is betalált, simán nyert Nizzában a Marseille

Két vereséggel a háta mögött a fordulót a második helyről váró Marseille ellen kellett volna javítania a Nice-nek, de az esélyesebb vendégek nem engedték kibontakozni házigazdájukat. Pierre-Emerick Aubameyang már a 11. percben betalált, majd bő félóra után Mason Greenwood is eredményes volt, megszerezve a 30. találatát a francia élvonalban. A nizzaiak a szünetben sem tudtak változtatni, a második játékrész elején Greenwood ismét lecsapott, néhány perccel később pedig Tim Weah is mattolta a hazaiakat, eldöntve ezzel a három pont sorsát.

A Nice a negyedik kapott gól után nem sokkal Mohamed-Ali Cho góljával szépített ugyan, de ez kozmetikázásra sem volt elég, ugyanis a hazai gólra Igor Paixao válaszolt, így a könnyed győzelmet arató Marseille tartja a lépést a Loic Nego csapatát, a Le Havre-t szombaton fogadó PSG-vel.

A duplázó Greenwood a 46. Ligue 1-meccsén megszerezte a 30. és 31. bajnoki gólját a Marseille színeiben, ezzel Gunnar Andersson (34 meccs) és Josip Skoblar (38 meccs) után ő érte el a harmadik legrövidebb idő alatt ezt a határt a klub történetében.

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

Nice–Olympique Marseille 1–5 (Cho 62., ill. Aubameyang 11., Greenwood 33., 53., Weah 58., Igor Paixao 74.)

November 22., szombat

17.00: Lens–Strasbourg

19.00: Rennes–Monaco

21.05: Paris SG–Le Havre

November 23., vasárnap

15.00: Auxerre–Lyon

17.15: Brest–Metz

17.15: Nantes–Lorient

17.15: Toulouse–Angers

20.45: Lille–Paris FC