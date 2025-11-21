Aubameyang, Greenwood és Weah is betalált, simán nyert Nizzában a Marseille
Két vereséggel a háta mögött a fordulót a második helyről váró Marseille ellen kellett volna javítania a Nice-nek, de az esélyesebb vendégek nem engedték kibontakozni házigazdájukat. Pierre-Emerick Aubameyang már a 11. percben betalált, majd bő félóra után Mason Greenwood is eredményes volt, megszerezve a 30. találatát a francia élvonalban. A nizzaiak a szünetben sem tudtak változtatni, a második játékrész elején Greenwood ismét lecsapott, néhány perccel később pedig Tim Weah is mattolta a hazaiakat, eldöntve ezzel a három pont sorsát.
A Nice a negyedik kapott gól után nem sokkal Mohamed-Ali Cho góljával szépített ugyan, de ez kozmetikázásra sem volt elég, ugyanis a hazai gólra Igor Paixao válaszolt, így a könnyed győzelmet arató Marseille tartja a lépést a Loic Nego csapatát, a Le Havre-t szombaton fogadó PSG-vel.
A duplázó Greenwood a 46. Ligue 1-meccsén megszerezte a 30. és 31. bajnoki gólját a Marseille színeiben, ezzel Gunnar Andersson (34 meccs) és Josip Skoblar (38 meccs) után ő érte el a harmadik legrövidebb idő alatt ezt a határt a klub történetében.
FRANCIA LIGUE 1
13. FORDULÓ
Nice–Olympique Marseille 1–5 (Cho 62., ill. Aubameyang 11., Greenwood 33., 53., Weah 58., Igor Paixao 74.)
November 22., szombat
17.00: Lens–Strasbourg
19.00: Rennes–Monaco
21.05: Paris SG–Le Havre
November 23., vasárnap
15.00: Auxerre–Lyon
17.15: Brest–Metz
17.15: Nantes–Lorient
17.15: Toulouse–Angers
20.45: Lille–Paris FC
|A LIGUE 1 ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Marseille
|13
|9
|1
|3
|33–12
|+21
|28
|2. Paris SG
|12
|8
|3
|1
|24–11
|+13
|27
|3. Lens
|12
|8
|1
|3
|21–11
|+10
|25
|4. Strasbourg
|12
|7
|1
|4
|24–16
|+8
|22
|5. Lille
|12
|6
|2
|4
|23–15
|+8
|20
|6. Monaco
|12
|6
|2
|4
|24–21
|+3
|20
|7. Lyon
|12
|6
|2
|4
|17–15
|+2
|20
|8. Rennes
|12
|4
|6
|2
|19–17
|+2
|18
|9. Nice
|13
|5
|2
|6
|18–22
|–4
|17
|10. Toulouse
|12
|4
|4
|4
|18–16
|+2
|16
|11. Paris FC
|12
|4
|2
|6
|18–21
|–3
|14
|12. Le Havre
|12
|3
|5
|4
|13–17
|–4
|14
|13. Angers
|12
|3
|4
|5
|10–15
|–5
|13
|14. Metz
|12
|3
|2
|7
|12–27
|–15
|11
|15. Brest
|12
|2
|4
|6
|14–21
|–7
|10
|16. Nantes
|12
|2
|4
|6
|11–18
|–7
|10
|17. Lorient
|12
|2
|4
|6
|14–26
|–12
|10
|18. Auxerre
|12
|2
|1
|9
|7–19
|–12
|7