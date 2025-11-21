Nemzeti Sportrádió

Aubameyang, Greenwood és Weah is betalált, simán nyert Nizzában a Marseille

D. S. B.
2025.11.21. 22:40
Mason Greenwood duplázott, simán nyert a Marseille Nizzában (Fotó: AFP)
Nagyon könnyedén győzött 5–1-re a Marseille a Nice vendégeként a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 13. fordulójának nyitó mérkőzésén.

Két vereséggel a háta mögött a fordulót a második helyről váró Marseille ellen kellett volna javítania a Nice-nek, de az esélyesebb vendégek nem engedték kibontakozni házigazdájukat. Pierre-Emerick Aubameyang már a 11. percben betalált, majd bő félóra után Mason Greenwood is eredményes volt, megszerezve a 30. találatát a francia élvonalban. A nizzaiak a szünetben sem tudtak változtatni, a második játékrész elején Greenwood ismét lecsapott, néhány perccel később pedig Tim Weah is mattolta a hazaiakat, eldöntve ezzel a három pont sorsát. 

A Nice a negyedik kapott gól után nem sokkal Mohamed-Ali Cho góljával szépített ugyan, de ez kozmetikázásra sem volt elég, ugyanis a hazai gólra Igor Paixao válaszolt, így a könnyed győzelmet arató Marseille tartja a lépést a Loic Nego csapatát, a Le Havre-t szombaton fogadó PSG-vel.

A duplázó Greenwood a 46. Ligue 1-meccsén megszerezte a 30. és 31. bajnoki gólját a Marseille színeiben, ezzel Gunnar Andersson (34 meccs) és Josip Skoblar (38 meccs) után ő érte el a harmadik legrövidebb idő alatt ezt a határt a klub történetében.

FRANCIA LIGUE 1
13. FORDULÓ
Nice–Olympique Marseille 1–5 (Cho 62., ill. Aubameyang 11., Greenwood 33., 53., Weah 58., Igor Paixao 74.)

November 22., szombat
17.00: Lens–Strasbourg
19.00: Rennes–Monaco
21.05: Paris SG–Le Havre

November 23., vasárnap
15.00: Auxerre–Lyon
17.15: Brest–Metz
17.15: Nantes–Lorient
17.15: Toulouse–Angers
20.45: Lille–Paris FC

   
A LIGUE 1 ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Marseille1391333–12+2128
2. Paris SG1283124–11+1327
3. Lens1281321–11+1025
4. Strasbourg1271424–16+822
5. Lille1262423–15+820
6. Monaco1262424–21+320
7. Lyon1262417–15+220
8. Rennes1246219–17+218
9. Nice1352618–22–417
10. Toulouse1244418–16+216
11. Paris FC1242618–21–314
12. Le Havre1235413–17–414
13. Angers1234510–15–513
14. Metz1232712–27–1511
15. Brest1224614–21–710
16. Nantes1224611–18–710
17. Lorient1224614–26–1210
18. Auxerre122197–19–127

 

 

