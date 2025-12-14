Hosszabbításban nyerték meg a női kézi-vb bronzmeccsét a franciák
Összesen hat játékos képviselte az FTC-t és az Audi ETO KC-t, azaz a magyar élcsapatokat a női kézilabda-világbajnokság bronzmeccsén. A társházigazda hollandoknál Dione Housheer, Kelly Dulfer és Bo van Wetering a győriek, Angela Malestein a Ferencváros játékosa, míg a túloldalon az ETO kapusa, Hatadou Sako és a fradista Orlane Kanor szerepelt a keretben. A 2019-es világbajnok narancsmezeseknél utolsó válogatott meccsére készült Lois Abbingh, valamint az egykori klasszis futballista, Rafael van der Vaart hitveseként is ismert Estavana Polman.
A mérkőzést a hollandok kezdték jobban, akik többek között Van Wetering két gyors lerohanásgóljának köszönhetően 4–1-re elhúztak, ám a félidő felénél Sarah Bouktit harmadik találatával utolérték őket a franciák (6–6), majd a vezetést is átvették, s végül 12–11-es előnnyel zárták az első játékrészt.
A franciák a második félidő negyedik percében vezettek először kettővel (15–13), ám a társházigazda két perccel később kiegyenlített, majd 16–16-os állásnál egy újabb Van Wetering-góllal hosszú idő után visszavette a vezetést, sőt a játékrész feléhez közeledve már háromgólosra hízott a holland fór.
A háromszoros világbajnok francia csapat a 49. percben Suzanne Wajoka szélről szerzett góljával két és fél perces teljes gólcsend után érte utol a narancssárgákat, ám a vezetést nem tudta átvenni. Az 58. percben, 24–24-nél Malestein a szélről talált be, jött is a francia időkérés, amely végén a Debrecen játékosa, Alicia Toublanc hetesből egalizált.
Ez pedig rendkívül fontos gól lehetett volna, mert a „kékek” kivédekezték a következő akciót, majd Tamara Horacek révén 14 másodperccel a vége előtt újra a franciák álltak jobban. Jöhetett az utolsó holland akció, amelynek a végén az ellenünk vívott negyeddöntőben is remeklő Housheer hosszabbítást érő gólt szerzett (26–26).
A hosszabbítás első két találatát Bouktit szerezte, s a kétgólos francia előny meg is maradt az első öt perc végére. A térfélcsere után sem tudták csökkenteni a különbséget a hollandok, sőt, az utolsó támadáshoz már háromgólos hátrányban állt fel a csapatuk, amely egy gólt még tudott szerezni, de 33–31-gyel Franciaország nyerte meg a bronzérmet.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
A 3. HELYÉRT
Franciaország–Hollandia 33–31 (12–11, 26–26, 29–27) – hosszabbítás után
Ld: Bouktit 9, Granier, Foppa 4–4, ill. Van Wetering, Maarschalkerweerd, Malestein 6–6
A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
3. Franciaország
4. Hollandia
5. Dánia
6. Brazília
7. MAGYARORSZÁG
8. Montenegró
9. Románia
10. Angola
11. Lengyelország
12. Szerbia
13. Japán
14. Spanyolország
15. Svédország
16. Ausztria
17. Feröer
18. Csehország
19. Svájc
20. Tunézia
21. Izland
22. Argentína
23. Dél-Korea
24. Szenegál
25. Horvátország
26. Kína
27. Paraguay
28. Egyiptom
29. Uruguay
30. Kuba
31. Kazahsztán
32. Irán