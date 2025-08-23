Ligue 1: Pierre-show, Aubameyang duplázott, Höjbjerg is betalált a Marseille-ben

Az Olympique Marseille-jel mindössze másodszor fordult elő, hogy a bajnokságban a kezdőcsapatában egyetlen francia játékos sem lépett pályára. A korábbi ilyen alkalom 2003 augusztusában volt az Auxerre ellen.
Eleinte egészen jól muzsikált a légióscsapat, hiszen a Marseille 24 perc után már két góllal vezetett Mason Greenwood és Pierre-Emerick Aubameyang révén. Azonban a vendégek az első félidőben szépítettek Ilan Kebbal látványos találatával, majd a második játékrészben Moses Simon egyenlített.
Csakhogy a 73. percben Aubameyang ismét betalált, majd Pierre-Emile Höjbjerg tette biztossá a hazaiak győzelmét a 81. percben. A 96. percben még a csereként beállt Robinio Vaz is beköszönt, így a vége 5–2 lett.
A Marseille botlott az első fordulóban, így most hárompontos, míg a Paris FC továbbra is pont nélkül áll.
FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
Olympique Marseille–Paris FC 5–2 (Greenwood 18. – 11-esből, Aubameyang 24., 73., Höjbjerg 81., Vaz 90+6., ill. Kebbal 28., M. Simon 58.)
Később
19.00: Nice–Auxerre
21.05: Lyon–Metz
Vasárnap
15.00: Lorient–Rennes
17.15: Le Havre–Lens
17.15: Strasbourg–Nantes
17.15: Toulouse–Brest
20.45: Lille–Monaco
Pénteken játszották
Paris SG–Angers 1–0 (Fabián Ruiz 50.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|2
|2
|–
|–
|2–0
|+2
|6
|2. Marseille
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|3. Monaco
|1
|1
|–
|–
|3–1
|+2
|3
|4. Toulouse
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|4. Strasbourg
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|4. Lyon
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|7. Rennes
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|7. Auxerre
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|9. Angers
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|10. Lille
|1
|–
|1
|–
|3–3
|0
|1
|11. Brest
|1
|–
|1
|–
|3–3
|0
|1
|12. Nice
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|12. Nantes
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|12. Metz
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|12. Lorient
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|12. Lens
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|17. Le Havre
|1
|–
|–
|1
|1–3
|–2
|0
|18. Paris FC
|2
|–
|–
|2
|2–6
|–4
|0