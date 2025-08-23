Ligue 1: Pierre-show, Aubameyang duplázott, Höjbjerg is betalált a Marseille-ben

Az Olympique Marseille-jel mindössze másodszor fordult elő, hogy a bajnokságban a kezdőcsapatában egyetlen francia játékos sem lépett pályára. A korábbi ilyen alkalom 2003 augusztusában volt az Auxerre ellen.

Eleinte egészen jól muzsikált a légióscsapat, hiszen a Marseille 24 perc után már két góllal vezetett Mason Greenwood és Pierre-Emerick Aubameyang révén. Azonban a vendégek az első félidőben szépítettek Ilan Kebbal látványos találatával, majd a második játékrészben Moses Simon egyenlített.

Csakhogy a 73. percben Aubameyang ismét betalált, majd Pierre-Emile Höjbjerg tette biztossá a hazaiak győzelmét a 81. percben. A 96. percben még a csereként beállt Robinio Vaz is beköszönt, így a vége 5–2 lett.

A Marseille botlott az első fordulóban, így most hárompontos, míg a Paris FC továbbra is pont nélkül áll.

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

Olympique Marseille–Paris FC 5–2 (Greenwood 18. – 11-esből, Aubameyang 24., 73., Höjbjerg 81., Vaz 90+6., ill. Kebbal 28., M. Simon 58.)

Később

19.00: Nice–Auxerre

21.05: Lyon–Metz

Vasárnap

15.00: Lorient–Rennes

17.15: Le Havre–Lens

17.15: Strasbourg–Nantes

17.15: Toulouse–Brest

20.45: Lille–Monaco

Pénteken játszották

Paris SG–Angers 1–0 (Fabián Ruiz 50.)