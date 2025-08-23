Ligue 1: Pierre-show, Aubameyang duplázott, Höjbjerg is betalált a Marseille-ben

Nemzeti Sportrádió

2025.08.23.
Pierre-Emerick Aubameyang két góllal vette ki a részét a Marseille sikeréből
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 2. fordulójában az Olympique Marseille 5–2-re legyőzte a Paris FC-t.

 

Az Olympique Marseille-jel mindössze másodszor fordult elő, hogy a bajnokságban a kezdőcsapatában egyetlen francia játékos sem lépett pályára. A korábbi ilyen alkalom 2003 augusztusában volt az Auxerre ellen.

Eleinte egészen jól muzsikált a légióscsapat, hiszen a Marseille 24 perc után már két góllal vezetett Mason Greenwood és Pierre-Emerick Aubameyang révén. Azonban a vendégek az első félidőben szépítettek Ilan Kebbal látványos találatával, majd a második játékrészben Moses Simon egyenlített. 

Csakhogy a 73. percben Aubameyang ismét betalált, majd Pierre-Emile Höjbjerg tette biztossá a hazaiak győzelmét a 81. percben. A 96. percben még a csereként beállt Robinio Vaz is beköszönt, így a vége 5–2 lett.

A Marseille botlott az első fordulóban, így most hárompontos, míg a Paris FC továbbra is pont nélkül áll.

FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
Olympique Marseille–Paris FC 5–2 (Greenwood 18. – 11-esből, Aubameyang 24., 73., Höjbjerg 81., Vaz 90+6., ill. Kebbal 28., M. Simon 58.)

Később
19.00: Nice–Auxerre
21.05: Lyon–Metz
Vasárnap
15.00: Lorient–Rennes
17.15: Le Havre–Lens
17.15: Strasbourg–Nantes
17.15: Toulouse–Brest
20.45: Lille–Monaco
Pénteken játszották
Paris SG–Angers 1–0 (Fabián Ruiz 50.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Paris SG222–0+26
2. Marseille2115–3+23
3. Monaco113–1+23
4. Toulouse111–0+13
4. Strasbourg111–0+13
4. Lyon111–0+13
7. Rennes111–0+13
7. Auxerre111–0+13
9. Angers2111–103
10. Lille113–301
11. Brest113–301
12. Nice110–1–10
12. Nantes110–1–10
12. Metz110–1–10
12. Lorient110–1–10
12. Lens110–1–10
17. Le Havre111–3–20
18. Paris FC222–6–40

 

 

Ligue 1 Olympique Marseille
