Negóék a 95. percben mentettek pontot
A Marseille ezzel pontszámban megelőzte a PSG-t a tabellán, igaz, a párizsiak vasárnap játsszák le a meccsület a fordulóban.
Loic Nego kezdett a Le Havre csapatában, amely korán, már a negyedik percben hátrányba került Mathis Abline góljával. Bár úgy tűnt, hogy ez is marag a vége, a 95. percben jött Gautier Lloris, és a góljával döntetlenre mentette a találkozót.
Nego, aki sárga lapot kapott még az első félidőben, a 79. percig maradt a pályán.
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ
Olympique Marseille–Brest 3–0 (Gomes 25., Greenwood 35., Aubameyang 82.)
Le Havre–Nantes 1–1 (G. Lloris 90+5., ill. Abline 4.)
Később
21.05: Monaco–Lens
Vasárnap
15.00: Lorient–Toulouse
17.15: Angers–Auxerre
17.15: Metz–Nice
17.15: Strasbourg–Lille
20.45: Lyon–Paris SG
Pénteki mérkőzés
Paris FC–Rennes 0–1 (Embolo 81.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Marseille
|12
|8
|1
|3
|28–11
|+17
|25
|2. Paris SG
|11
|7
|3
|1
|21–9
|+12
|24
|3. Lens
|11
|7
|1
|3
|17–10
|+7
|22
|4. Lille
|11
|6
|2
|3
|23–13
|+10
|20
|5. Monaco
|11
|6
|2
|3
|23–17
|+6
|20
|6. Lyon
|11
|6
|2
|3
|15–12
|+3
|20
|7. Strasbourg
|11
|6
|1
|4
|22–16
|+6
|19
|8. Rennes
|12
|4
|6
|2
|19–17
|+2
|18
|9. Nice
|11
|5
|2
|4
|16–15
|+1
|17
|10. Toulouse
|11
|4
|3
|4
|17–15
|+2
|15
|11. Paris FC
|12
|4
|2
|6
|18–21
|–3
|14
|12. Le Havre
|12
|3
|5
|4
|13–17
|–4
|14
|13. Brest
|12
|2
|4
|6
|14–21
|–7
|10
|14. Nantes
|12
|2
|4
|6
|11–18
|–7
|10
|15. Angers
|11
|2
|4
|5
|8–15
|–7
|10
|16. Lorient
|11
|2
|3
|6
|13–25
|–12
|9
|17. Metz
|11
|2
|2
|7
|10–26
|–16
|8
|18. Auxerre
|11
|2
|1
|8
|7–17
|–10
|7