Nemzeti Sportrádió

Negóék a 95. percben mentettek pontot

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.08. 20:53
null
Loic Nego (jobbra) kezdőként 79 percet játszott (Fotó: AFP)
Címkék
Brest Lens Ligue 1 Olympique Marseille Nantes Monaco Loic Nego Le Havre
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 12. fordulójában Loic Nego csapata, a Le Havre 1–1-es döntetlent játszott a Nantes-tal, míg az Olympique Marseille sima 3–0-s győzelmet aratott a Brest ellen.

 

A Marseille ezzel pontszámban megelőzte a PSG-t a tabellán, igaz, a párizsiak vasárnap játsszák le a meccsület a fordulóban.

Loic Nego kezdett a Le Havre csapatában, amely korán, már a negyedik percben hátrányba került Mathis Abline góljával. Bár úgy tűnt, hogy ez is marag a vége, a 95. percben jött Gautier Lloris, és a góljával döntetlenre mentette a találkozót.

Nego, aki sárga lapot kapott még az első félidőben, a 79. percig maradt a pályán.

FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ
Olympique Marseille–Brest 3–0 (Gomes 25., Greenwood 35., Aubameyang 82.)
Le Havre–Nantes 1–1 (G. Lloris 90+5., ill. Abline 4.)

Később
21.05: Monaco–Lens

Vasárnap
15.00: Lorient–Toulouse
17.15: Angers–Auxerre
17.15: Metz–Nice
17.15: Strasbourg–Lille
20.45: Lyon–Paris SG

Pénteki mérkőzés
Paris FC–Rennes 0–1 (Embolo 81.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Marseille1281328–11+1725
2. Paris SG1173121–9+1224
3. Lens1171317–10+722
4. Lille1162323–13+1020
5. Monaco1162323–17+620
6. Lyon1162315–12+320
7. Strasbourg1161422–16+619
8. Rennes1246219–17+218
9. Nice1152416–15+117
10. Toulouse1143417–15+215
11. Paris FC1242618–21–314
12. Le Havre1235413–17–414
13. Brest1224614–21–710
14. Nantes1224611–18–710
15. Angers112458–15–710
16. Lorient1123613–25–129
17. Metz1122710–26–168
18. Auxerre112187–17–107

 

 

Brest Lens Ligue 1 Olympique Marseille Nantes Monaco Loic Nego Le Havre
Legfrissebb hírek

Embolo döntött, a Rennes párizsi győzelmével kezdődött meg a francia forduló

Francia labdarúgás
22 órája

Araújo átlövésére Vlahovics válaszolt – nem kapott ki, de továbbra is nyeretlen a BL-ben a Juventus

Bajnokok Ligája
2025.11.04. 23:02

Benne van a pakliban, hogy a BL-döntő párizsi hőse az idén már nem lép pályára

Francia labdarúgás
2025.11.04. 11:45

Nego végig játszott, ikszelt a Le Havre a Toulouse-zal

Francia labdarúgás
2025.11.02. 22:42

Ligue 1: a 94. percben szerzett góllal nyert a PSG

Francia labdarúgás
2025.11.01. 23:05

A PSG nem csupán két pontot vesztett el az újonc Lorient ellen

Francia labdarúgás
2025.10.29. 23:06

Ligue 1: a Lille kiütéses győzelmet aratott, a Lyon a 92. percben lőtt góllal nyert rangadót

Francia labdarúgás
2025.10.26. 23:10

Női kézi BL: a Brest óriási csatában verte meg az Ikastot, és hibátlan maradt

Kézilabda
2025.10.26. 17:38
Ezek is érdekelhetik