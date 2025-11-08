Negóék a 95. percben mentettek pontot

A Marseille ezzel pontszámban megelőzte a PSG-t a tabellán, igaz, a párizsiak vasárnap játsszák le a meccsület a fordulóban.

Loic Nego kezdett a Le Havre csapatában, amely korán, már a negyedik percben hátrányba került Mathis Abline góljával. Bár úgy tűnt, hogy ez is marag a vége, a 95. percben jött Gautier Lloris, és a góljával döntetlenre mentette a találkozót.

Nego, aki sárga lapot kapott még az első félidőben, a 79. percig maradt a pályán.

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

Olympique Marseille–Brest 3–0 (Gomes 25., Greenwood 35., Aubameyang 82.)

Le Havre–Nantes 1–1 (G. Lloris 90+5., ill. Abline 4.)

Később

21.05: Monaco–Lens

Vasárnap

15.00: Lorient–Toulouse

17.15: Angers–Auxerre

17.15: Metz–Nice

17.15: Strasbourg–Lille

20.45: Lyon–Paris SG

Pénteki mérkőzés

Paris FC–Rennes 0–1 (Embolo 81.)