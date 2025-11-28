Nemzeti Sportrádió

Rongier átlövésével nyert a Rennes a Metz vendégeként

M. B.M. B.
2025.11.28. 22:44
Fotó: Imago Images
Címkék
A Rennes 1–0-ra győzött Metzben a francia futballélvonal (Ligue 1) 14. fordulójának pénteki meccsén.

A kiesés elől menekülő Metz védelme az első félidő feléig bírta a nyomást, amikor Valentin Rongier 17 méterről lőtt laposan a jobb alsó sarokba. A hazaiak a kapott gól után nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, de a szünetet követően már nem tudtak veszélyt teremteni a Rennes kapuja előtt, így a breton klub mindhárom pontot begyűjtötte. 0–1

FRANCIA LIGUE 1
14. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Metz–Rennes 0–1 (Rongier 22.)

Szombaton játsszák
17.00: Monaco–Paris SG
19.00: Paris FC–Auxerre
21.05: Olympique Marseille–Toulouse
Vasárnap játsszák
15.00: Strasbourg–Brest
17.15: Angers–Lens
17.15: Le Havre–Lille
17.15: Lorient–Nice
20.45: Lyon–Nantes

A LIGUE 1 ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Paris SG1393127–11+16 30 
2. Marseille1391333–12+21 28 
3. Lens1391322–11+11 28 
4. Rennes1466224–18+6 24 
5. Lille1372427–17+10 23 
6. Strasbourg1371524–17+7 22 
7. Lyon1363417–15+2 21 
8. Monaco1362525–2520 
9. Nice1352618–22–4 17 
10. Toulouse1344518–17+1 16 
11. Angers1344511–15–4 16 
12. Paris FC1342720–25–5 14 
13. Le Havre1335513–20–7 14 
14. Brest1334617–23–6 13 
15. Nantes1325612–19–7 11 
16. Lorient1325615–27–12 11 
17. Metz1432914–31–17 11 
18. Auxerre132297–19–12 

 

 

