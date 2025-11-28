Rongier átlövésével nyert a Rennes a Metz vendégeként
A Rennes 1–0-ra győzött Metzben a francia futballélvonal (Ligue 1) 14. fordulójának pénteki meccsén.
A kiesés elől menekülő Metz védelme az első félidő feléig bírta a nyomást, amikor Valentin Rongier 17 méterről lőtt laposan a jobb alsó sarokba. A hazaiak a kapott gól után nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, de a szünetet követően már nem tudtak veszélyt teremteni a Rennes kapuja előtt, így a breton klub mindhárom pontot begyűjtötte. 0–1
FRANCIA LIGUE 1
14. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Metz–Rennes 0–1 (Rongier 22.)
Szombaton játsszák
17.00: Monaco–Paris SG
19.00: Paris FC–Auxerre
21.05: Olympique Marseille–Toulouse
Vasárnap játsszák
15.00: Strasbourg–Brest
17.15: Angers–Lens
17.15: Le Havre–Lille
17.15: Lorient–Nice
20.45: Lyon–Nantes
|A LIGUE 1 ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|13
|9
|3
|1
|27–11
|+16
|30
|2. Marseille
|13
|9
|1
|3
|33–12
|+21
|28
|3. Lens
|13
|9
|1
|3
|22–11
|+11
|28
|4. Rennes
|14
|6
|6
|2
|24–18
|+6
|24
|5. Lille
|13
|7
|2
|4
|27–17
|+10
|23
|6. Strasbourg
|13
|7
|1
|5
|24–17
|+7
|22
|7. Lyon
|13
|6
|3
|4
|17–15
|+2
|21
|8. Monaco
|13
|6
|2
|5
|25–25
|0
|20
|9. Nice
|13
|5
|2
|6
|18–22
|–4
|17
|10. Toulouse
|13
|4
|4
|5
|18–17
|+1
|16
|11. Angers
|13
|4
|4
|5
|11–15
|–4
|16
|12. Paris FC
|13
|4
|2
|7
|20–25
|–5
|14
|13. Le Havre
|13
|3
|5
|5
|13–20
|–7
|14
|14. Brest
|13
|3
|4
|6
|17–23
|–6
|13
|15. Nantes
|13
|2
|5
|6
|12–19
|–7
|11
|16. Lorient
|13
|2
|5
|6
|15–27
|–12
|11
|17. Metz
|14
|3
|2
|9
|14–31
|–17
|11
|18. Auxerre
|13
|2
|2
|9
|7–19
|–12
|8
Negóék a 95. percben mentettek pontot
Francia labdarúgás
2025.11.08. 20:53
