Rongier átlövésével nyert a Rennes a Metz vendégeként

A kiesés elől menekülő Metz védelme az első félidő feléig bírta a nyomást, amikor Valentin Rongier 17 méterről lőtt laposan a jobb alsó sarokba. A hazaiak a kapott gól után nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, de a szünetet követően már nem tudtak veszélyt teremteni a Rennes kapuja előtt, így a breton klub mindhárom pontot begyűjtötte. 0–1

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Metz–Rennes 0–1 (Rongier 22.)

Szombaton játsszák

17.00: Monaco–Paris SG

19.00: Paris FC–Auxerre

21.05: Olympique Marseille–Toulouse

Vasárnap játsszák

15.00: Strasbourg–Brest

17.15: Angers–Lens

17.15: Le Havre–Lille

17.15: Lorient–Nice

20.45: Lyon–Nantes