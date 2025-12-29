Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: kikapott régi-új edzőjével Szegeden az Atomerőmű

T. Z.T. Z.
2025.12.29. 20:17
A szegediek fontos győzelmet arattak (Fotó: SZTE/Facebook, archív)
férfi kosárlabda NB I SZTE-Szedeák Atomerőmű SE
A legutóbb bronzérmes Atomerőmű három ponttal kikapott a kieséstől fenyegetett Szeged vendégeként a férfi kosárlabda NB I hétfői játéknapján.

A vendégek kispadján ezen a mérkőzésen tért vissza a csapathoz Kosztasz Flevarakisz: a görög vezetőedző – aki júniusban családi okokból távozott – az északmacedón Aleksandar Joncevskit váltotta szombaton a kispadon, így egyelőre mindössze néhány edzést vezényelt a keretnek.

A játéknap másik mérkőzésén a negyedik győzelmét szerző Pécs a 23 pontos amerikai Kyle Vinales, illetve a 19 pontot szerző bosnyák Ibrahim Durmo vezérletével meglepően simán, 30 ponttal verte a Körmendet, amelyet így oda-vissza legyőzött a mostani idényben.

KOSÁRLABDA 
FÉRFI NB I
14. FORDULÓ
SZTE-Szedeák–Atomerőmű SE 76–73 (16–14, 23–23, 17–20, 20–16)
NKA Universitas Pécs–Egis Körmend 106–76 (30–15, 28–23, 27–13, 21–25)

 

Ezek is érdekelhetik