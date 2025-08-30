Nemzeti Sportrádió

Gólszüret a Ligue 1-ban: a PSG hat, a Lille hét gólnál állt meg

T. Z.T. Z.
2025.08.30. 23:19
Artista akcióban: Joao Neves két gólt is ollózott a Toulouse ellen (Fotó: Getty Images)
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) szombati játéknapján a Lille kiütéses, 7–1-es győzelmet aratott a Lorient vendégeként. Az esti mérkőzésen a címvédő Paris Saint-Germain 6–3-ra győzött a Toulouse otthonában, a Nantes pedig odahaza 1–0-ra verte az Auxerre-t.

A gól nélküli első félidő után kevesen gondolhatták, hogy egészen különleges második játékrész következik a Lorient–Lille összecsapáson – a hazai közönség legnagyobb bánatára...

A Lille ugyanis hét góllal terhelte meg a Lorient kapuját, míg a hazaiak csak egyszer voltak eredményesek, amellett, hogy elhibáztak egy tizenegyest is. A Lille igazán a hajrában tette kiütésessé győzelmét: a 80. perc után ugyanis négyszer találtak be a vendégek. 1–7

Az esti programban a címvédő Paris Saint-Germain sem bízott semmit a véletlenre: a párizsi együttes már negyedóra játék után háromgólos különbséggel vezetett a Toulouse otthonában, ráadásul nem is akármilyen találatoknak köszönhetően – a portugál válogatott középpályása, Joao Neves ugyanis úgy volt eredményes a 7. és a 14. percben, hogy mindkétszer a kapunak háttal állva, ollózva talált a toulouse-i kapuba. 

A folytatásban még az Aranylabda egyik várományosa, Ousmane Dembélé is duplázni tudott két tizenegyesből, s betalált még párizsi részről Bradley Barcola, Joao Neves pedig a 78. percben megszerezte harmadik gólját is a meccsen – ezúttal egy 18 méteres bombát követően. Közben a Toulouse sem maradt gól nélkül, három gólt is szerzett az este, ez azonban csak egy 6–3-as vereséghez volt elég.

A BL-címvédő úgy nyerte meg a meccset, hogy közben 80 százalékban birtokolta a labdát, és igazán meg sem erőltette magát. 

Joao Neves triplája:

FRANCIA LIGUE 1 
3. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Lorient–Lille 1–7 (Aiyegun 65., ill. Perraud 46., M. Fernandez 53., 77., Igamane 81., 90+3., Haraldsson 87., Szahraui 90+5.)
Nantes–Auxerre 1–0 (M. Mohamed 8.)
Toulouse–Paris SG 3–6 (Cresswell 37., Gboho 89., Vossah 90+1., ill. Joao Neves 7., 14., 78., Barcola 9., O. Dembélé 31., 51. – mindkettőt 11-esből)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: Angers–Rennes
17.15: Le Havre–Nice
17.15: Monaco–Strasbourg
17.15: Paris FC–Metz
20.45: Lyon–Marseille
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Lens–Brest 3–1 (Thauvin 60. – 11-esből, Guilavogui 78., A. Thomasson 90+2., ill. Mama Baldé 24.)

  1. Paris SG338–3+5 
  2. Lille32111–4+7 
  3. Lyon224–0+4 
  4. Lens3215–3+2 
  5. Strasbourg222–0+2 
  6. Toulouse3216–6  0 
  7. Marseille2115–3+2 
  8. Nice2113–2+1 
      Monaco2113–2+1 
10. Angers2111–1  0 
11. Nantes3121–2–1 
12. Auxerre3122–4–2 
13. Lorient3125–8–3 
14. Rennes2111–4–3 
15. Brest3124–8–4 
16. Le Havre222–5–3 
17. Paris FC222–6–4 
18. Metz220–4–4 
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

 

