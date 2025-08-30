Gólszüret a Ligue 1-ban: a PSG hat, a Lille hét gólnál állt meg

A gól nélküli első félidő után kevesen gondolhatták, hogy egészen különleges második játékrész következik a Lorient–Lille összecsapáson – a hazai közönség legnagyobb bánatára...

A Lille ugyanis hét góllal terhelte meg a Lorient kapuját, míg a hazaiak csak egyszer voltak eredményesek, amellett, hogy elhibáztak egy tizenegyest is. A Lille igazán a hajrában tette kiütésessé győzelmét: a 80. perc után ugyanis négyszer találtak be a vendégek. 1–7

Az esti programban a címvédő Paris Saint-Germain sem bízott semmit a véletlenre: a párizsi együttes már negyedóra játék után háromgólos különbséggel vezetett a Toulouse otthonában, ráadásul nem is akármilyen találatoknak köszönhetően – a portugál válogatott középpályása, Joao Neves ugyanis úgy volt eredményes a 7. és a 14. percben, hogy mindkétszer a kapunak háttal állva, ollózva talált a toulouse-i kapuba.

A folytatásban még az Aranylabda egyik várományosa, Ousmane Dembélé is duplázni tudott két tizenegyesből, s betalált még párizsi részről Bradley Barcola, Joao Neves pedig a 78. percben megszerezte harmadik gólját is a meccsen – ezúttal egy 18 méteres bombát követően. Közben a Toulouse sem maradt gól nélkül, három gólt is szerzett az este, ez azonban csak egy 6–3-as vereséghez volt elég.

A BL-címvédő úgy nyerte meg a meccset, hogy közben 80 százalékban birtokolta a labdát, és igazán meg sem erőltette magát.

Joao Neves triplája:

Joao Neves has just scored the best hattrick of all time as a midfielder pic.twitter.com/oFhWAENRhD — ~ (@xavipropp) August 30, 2025

FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Lorient–Lille 1–7 (Aiyegun 65., ill. Perraud 46., M. Fernandez 53., 77., Igamane 81., 90+3., Haraldsson 87., Szahraui 90+5.)

Nantes–Auxerre 1–0 (M. Mohamed 8.)

Toulouse–Paris SG 3–6 (Cresswell 37., Gboho 89., Vossah 90+1., ill. Joao Neves 7., 14., 78., Barcola 9., O. Dembélé 31., 51. – mindkettőt 11-esből)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.00: Angers–Rennes

17.15: Le Havre–Nice

17.15: Monaco–Strasbourg

17.15: Paris FC–Metz

20.45: Lyon–Marseille

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Lens–Brest 3–1 (Thauvin 60. – 11-esből, Guilavogui 78., A. Thomasson 90+2., ill. Mama Baldé 24.)