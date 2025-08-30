Gólszüret a Ligue 1-ban: a PSG hat, a Lille hét gólnál állt meg

A gól nélküli első félidő után kevesen gondolhatták, hogy egészen különleges második játékrész következik a Lorient–Lille összecsapáson – a hazai közönség legnagyobb bánatára...
A Lille ugyanis hét góllal terhelte meg a Lorient kapuját, míg a hazaiak csak egyszer voltak eredményesek, amellett, hogy elhibáztak egy tizenegyest is. A Lille igazán a hajrában tette kiütésessé győzelmét: a 80. perc után ugyanis négyszer találtak be a vendégek. 1–7
Az esti programban a címvédő Paris Saint-Germain sem bízott semmit a véletlenre: a párizsi együttes már negyedóra játék után háromgólos különbséggel vezetett a Toulouse otthonában, ráadásul nem is akármilyen találatoknak köszönhetően – a portugál válogatott középpályása, Joao Neves ugyanis úgy volt eredményes a 7. és a 14. percben, hogy mindkétszer a kapunak háttal állva, ollózva talált a toulouse-i kapuba.
A folytatásban még az Aranylabda egyik várományosa, Ousmane Dembélé is duplázni tudott két tizenegyesből, s betalált még párizsi részről Bradley Barcola, Joao Neves pedig a 78. percben megszerezte harmadik gólját is a meccsen – ezúttal egy 18 méteres bombát követően. Közben a Toulouse sem maradt gól nélkül, három gólt is szerzett az este, ez azonban csak egy 6–3-as vereséghez volt elég.
A BL-címvédő úgy nyerte meg a meccset, hogy közben 80 százalékban birtokolta a labdát, és igazán meg sem erőltette magát.
Joao Neves triplája:
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Lorient–Lille 1–7 (Aiyegun 65., ill. Perraud 46., M. Fernandez 53., 77., Igamane 81., 90+3., Haraldsson 87., Szahraui 90+5.)
Nantes–Auxerre 1–0 (M. Mohamed 8.)
Toulouse–Paris SG 3–6 (Cresswell 37., Gboho 89., Vossah 90+1., ill. Joao Neves 7., 14., 78., Barcola 9., O. Dembélé 31., 51. – mindkettőt 11-esből)
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: Angers–Rennes
17.15: Le Havre–Nice
17.15: Monaco–Strasbourg
17.15: Paris FC–Metz
20.45: Lyon–Marseille
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Lens–Brest 3–1 (Thauvin 60. – 11-esből, Guilavogui 78., A. Thomasson 90+2., ill. Mama Baldé 24.)
|1. Paris SG
|3
|3
|–
|–
|8–3
|+5
|9
|2. Lille
|3
|2
|1
|–
|11–4
|+7
|7
|3. Lyon
|2
|2
|–
|–
|4–0
|+4
|6
|4. Lens
|3
|2
|–
|1
|5–3
|+2
|6
|5. Strasbourg
|2
|2
|–
|–
|2–0
|+2
|6
|6. Toulouse
|3
|2
|–
|1
|6–6
|0
|6
|7. Marseille
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|8. Nice
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|Monaco
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|10. Angers
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|11. Nantes
|3
|1
|–
|2
|1–2
|–1
|3
|12. Auxerre
|3
|1
|–
|2
|2–4
|–2
|3
|13. Lorient
|3
|1
|–
|2
|5–8
|–3
|3
|14. Rennes
|2
|1
|–
|1
|1–4
|–3
|3
|15. Brest
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|16. Le Havre
|2
|–
|–
|2
|2–5
|–3
|0
|17. Paris FC
|2
|–
|–
|2
|2–6
|–4
|0
|18. Metz
|2
|–
|–
|2
|0–4
|–4
|0