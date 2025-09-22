Chevalier hibája döntött, 14 év után kapott ki bajnokin a PSG Marseille-ben!

Mint ismert, a vasárnap Marseille-t elérő felhőszakadás miatt halasztották hétfőre a „Le Classique” néven is ismert rangadót, amelyet kihagyott a párizsiak sztárja, Ousmane Dembélé – a világbajnok támadó az esti Aranylabda-gála egyik nagy esélyese.

Ezt leszámítva tehát a legjobb csapatát küldhette pályára a Cruyff-díjat időközben megnyerő Luis Enrique – más kérdés, hogy a mérkőzés katasztrofálisan indult a címvédőnek, miután az 5. percben Lucas Chevalier teljesen feleslegesen rontott ki a gólvonalról a jobb oldalról érkező beadásra, a labdát pedig Najef Agerd a hálóba fejelte (VIDEÓ ITT).

A folytatásban a PSG uralta a játékot, de a hazai védelem – Geronimo Rulli kapussal az élen – remekül tette a dolgát, és sikeresen kibekkelte a találkozó hátralevő részét. A meccs hajrájában dühkitörése miatt kiállított Roberto De Zerbi együttese közel másfél évtizede nem látott tettet hajtott végre azzal, hogy hazai pályán legyőzte a nagy riválist bajnoki meccsen. Ez egyúttal azt jelenti, hogy öt forduló után négyes holtverseny van a tabella élén a francia élvonalban. 1–0

A dél-franciaországi csapat legutóbb 2011-ben győzte le fővárosi riválisát hazai bajnokin: beszédes, hogy akkoriban még Didier Deschamps-nak hívták az OM mesterét, míg a párizsi kispadon Antoine Kombouaré ült. A Marseille-ben olyan játékosok szerepeltek akkoriban, mint César Azpilicueta, Lucho González, Loic Remy vagy Steve Mandanda, míg a párizsiaknál a Nene, Kévin Gameiro, Jérémy Ménez trió rohamozott, de ismerős lehet abból a csapatból Javier Pastore, Salvatore Sirigu vagy Blaise Matuidi is.

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Olympique Marseille–Paris Saint-Germain 1–0 (Agerd 5.)

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Vasárnap játszották

Monaco–Metz 5–2 (Biereth 28., Ansu Fati 46., 83., Kouao 86. – öngól, Ilenikhena 90+3., ill. H. Diallo 13., Hein 67. – 11-esből)

Paris FC–Strasbourg 2–3 (Dicko 81., Gory 90+4., ill. K. Páez 27., G. Doué 78., Emegha 87.)

Le Havre–Lorient 1–1 (Soumaré 47., ill. Tosin 21.)

Auxerre–Toulouse 1–0 (Namaso 45+2.)

Kiállítva: Oppegaard (64., Auxerre)

Szombaton játszották

Nantes–Rennes 2–2 (Mwanga 64., El-Arabi 90+6., ill. Blas 29. – 11-esből, Lepaul 35.)

Brest–Nice 4–1 (Ajorque 6., Del Castillo 9., Chotard 70., Lascary 76., ill. Moffi 30.)

Lens–Lille 3–0 (Said 28., Thauvin 43., R. Fofana 52.)

Pénteken játszották

Lyon–Angers 1–0 (Tessmann 65.)