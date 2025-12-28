Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: női kézi NB I, Serie A, Afrika-kupa, darts-vb, Négysáncverseny

2025.12.28. 23:38
Hétfő este Roma–Genoa mérkőzéssel zárul az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 17. fordulója, Marokkóban folytatódik az Afrikai Nemzetek Kupája. Férfi vízilabda-válogatottunk felkészülési meccset játszik Horvátországgal, idehaza kézilabdában, kosárlabdában és futsalban is lesznek bajnoki mérkőzések. Londonban tovább pörög a dartsozók PDC-világbajnoksága, Oberstdorfban megkezdődik a síugrók Négysáncversenye. Íme, a hétfői kiemelt sportprogram!

DECEMBER 29., HÉTFŐ

 FUTBALLPROGRAM 

OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ
20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)

ANGOL CHAMPIONSHIP (másodosztály)
19.00: Coventry–Ipswich (Tv: Match4)
21.15: Birmingham–Southampton (Tv: Match4)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.00: Comore-szigetek–Mali
20.00: Zambia–Marokkó
B-CSOPORT
17.00: Angola–Egyiptom
17.00: Zimbabwe–Dél-Afrika

FUTSAL
FÉRFI NB I
18. FORDULÓ
18.00: DEAC–Berettyóújfalu
20.00: Újpest–Veszprém (Tv: M4 Sport)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
17. FORDULÓ
Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Chicago Bears (Tv: Arena4)
Kedd 2.15: Atlanta Falcons–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
3. FORDULÓ
13.30: DÉLUTÁNI PROGRAM (Tv: Sport1)
Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)
Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)
20.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)
Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)
4. FORDULÓ
James Hurrell (angol)–Ryan Searle (angol, 20.)
Luke Littler (angol, 1.)–Rob Cross (angol, 17.)

JÉGKORONG
Spengler-kupa, rájátszás
15.00: Sparta Praha–Davos (Tv: Sport2)
20.15: IHF Helsinki–U. S. Collegiate Selects (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
Terepkerékpár, világkupa, Loenhout
13.40: nők, X2O (Tv: Eurosport2)
14.55: férfiak, X2O (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
NŐI NB I
9. FORDULÓ
18.00: Vasas SC–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport)
18.00: Alba Fehérvár KC–Kozármisleny KA

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
14. FORDULÓ
18.00: SZTE-Szedeák–Atomerőmű SE 
18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd 2.00: San Antonio Spurs–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

TÉLI SPORTOK
Sífutás, világkupa, Toblach
11.30: férfiak, 10 km, klasszikus (Tv: Eurosport1)
14.30: nők, 10 km, klasszikus (Tv: Eurosport1)
Síugrás, világkupa
Négysáncverseny, 1. állomás, Oberstdorf
16.00: férfiak, HS 137 (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, ROTTERDAM
18.00: Magyarország–Horvátország

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Erdei Márk, Szalai Kristóf, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Az év sporteseményét keressük
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi Csibészek Bánki Józseffel
  9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Magyarország–Kanada jégkorongmérkőzések az elmúlt 100 évben
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Kreisz Bálint
15.00: Tenisz, beszélgetés Topor Csabával a Nemek Csatájáról (Kyrgios–Szabalenka) és a 2026-os szezonról. Kézilabda, interjú Palasics Kristóffal
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Labdarúgás, beszélgetés Novotny Zoltánnal a magyar válogatott 1985-ös mexikói túrájáról
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, Diogo Jotára emlékeztek a hétvégén, lejátszotta utolsó mérkőzését 2025-ben a Liverpool – helyzetjelentés Gyenge Balázzsal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Élő bejelentkezés a Szeged–Paks férfi kosárlabda és a Vasas–Győr női kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő és Szabó Bence
19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Évértékelő összeállítások, beszámoló az aktuális sporteseményekről
22.30: Sportvilág

 

