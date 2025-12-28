Hétfői sportműsor: női kézi NB I, Serie A, Afrika-kupa, darts-vb, Négysáncverseny

DECEMBER 29., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

OLASZ SERIE A

17. FORDULÓ

20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)

ANGOL CHAMPIONSHIP (másodosztály)

19.00: Coventry–Ipswich (Tv: Match4)

21.15: Birmingham–Southampton (Tv: Match4)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.00: Comore-szigetek–Mali

20.00: Zambia–Marokkó

B-CSOPORT

17.00: Angola–Egyiptom

17.00: Zimbabwe–Dél-Afrika

FUTSAL

FÉRFI NB I

18. FORDULÓ

18.00: DEAC–Berettyóújfalu

20.00: Újpest–Veszprém (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

17. FORDULÓ

Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Kedd 2.15: Atlanta Falcons–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

3. FORDULÓ

13.30: DÉLUTÁNI PROGRAM (Tv: Sport1)

Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol)

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland)

20.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)

Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol)

4. FORDULÓ

James Hurrell (angol)–Ryan Searle (angol, 20.)

Luke Littler (angol, 1.)–Rob Cross (angol, 17.)

JÉGKORONG

Spengler-kupa, rájátszás

15.00: Sparta Praha–Davos (Tv: Sport2)

20.15: IHF Helsinki–U. S. Collegiate Selects (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Terepkerékpár, világkupa, Loenhout

13.40: nők, X2O (Tv: Eurosport2)

14.55: férfiak, X2O (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI NB I

9. FORDULÓ

18.00: Vasas SC–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport)

18.00: Alba Fehérvár KC–Kozármisleny KA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

14. FORDULÓ

18.00: SZTE-Szedeák–Atomerőmű SE

18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend

NBA, ALAPSZAKASZ

Kedd 2.00: San Antonio Spurs–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

TÉLI SPORTOK

Sífutás, világkupa, Toblach

11.30: férfiak, 10 km, klasszikus (Tv: Eurosport1)

14.30: nők, 10 km, klasszikus (Tv: Eurosport1)

Síugrás, világkupa

Négysáncverseny, 1. állomás, Oberstdorf

16.00: férfiak, HS 137 (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, ROTTERDAM

18.00: Magyarország–Horvátország

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Erdei Márk, Szalai Kristóf, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Az év sporteseményét keressük

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi Csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Magyarország–Kanada jégkorongmérkőzések az elmúlt 100 évben

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Kreisz Bálint

15.00: Tenisz, beszélgetés Topor Csabával a Nemek Csatájáról (Kyrgios–Szabalenka) és a 2026-os szezonról. Kézilabda, interjú Palasics Kristóffal

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Labdarúgás, beszélgetés Novotny Zoltánnal a magyar válogatott 1985-ös mexikói túrájáról

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, Diogo Jotára emlékeztek a hétvégén, lejátszotta utolsó mérkőzését 2025-ben a Liverpool – helyzetjelentés Gyenge Balázzsal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Élő bejelentkezés a Szeged–Paks férfi kosárlabda és a Vasas–Győr női kézilabda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő és Szabó Bence

19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Évértékelő összeállítások, beszámoló az aktuális sporteseményekről

22.30: Sportvilág