Először nyert idegenben a Nantes az idényben

Aki esetleg lemaradt volna a péntek esti francia bajnoki első negyedórájáról, az gyakorlatilag a mérkőzésen történt események nagy részét is elmulasztotta: a vendég Nantes ugyanis a második percben vezetést szerzett, Jusszef el-Arabi révén, s ugyan úgy tűnt, hogy Jean-Phillipe Krasso két percen belül egyenlít is, ám az ő gólját végül les miatt visszavonta a játékvezető. Az egyenlítés végül Szamir Sergi találatával sikerült az első negyedóra végén. Ettől fogva már csak a végeredmény kialakítása maradt hátra: Matthis Abline a szünet előtt nem sokkal megszerezte a később a győzelmet jelentő gólt a vendégeknek.

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

Paris FC–Nantes 1–2 (Sergi 15., ill. El-Arabi 2., Abline 38.)