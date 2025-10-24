Először nyert idegenben a Nantes az idényben

A francia labdarúgó-élvonal (Ligue 1) 9. fordulójának első mérkőzésén a Nantes 2–1-re győzött a Paris FC otthonában, s ezzel lezárta ötmeccses nyeretlenségi szériáját.
Aki esetleg lemaradt volna a péntek esti francia bajnoki első negyedórájáról, az gyakorlatilag a mérkőzésen történt események nagy részét is elmulasztotta: a vendég Nantes ugyanis a második percben vezetést szerzett, Jusszef el-Arabi révén, s ugyan úgy tűnt, hogy Jean-Phillipe Krasso két percen belül egyenlít is, ám az ő gólját végül les miatt visszavonta a játékvezető. Az egyenlítés végül Szamir Sergi találatával sikerült az első negyedóra végén. Ettől fogva már csak a végeredmény kialakítása maradt hátra: Matthis Abline a szünet előtt nem sokkal megszerezte a később a győzelmet jelentő gólt a vendégeknek.
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
Paris FC–Nantes 1–2 (Sergi 15., ill. El-Arabi 2., Abline 38.)
|1. Marseille
|8
|6
|–
|2
|21–7
|+14
|18
|2. Paris SG
|8
|5
|2
|1
|16–8
|+8
|17
|3. Strasbourg
|8
|5
|1
|2
|17–10
|+7
|16
|4. Lens
|8
|5
|1
|2
|12–7
|+5
|16
|5. Lyon
|8
|5
|–
|3
|10–8
|+2
|15
|6. Lille
|8
|4
|2
|2
|16–10
|+6
|14
|7. Monaco
|8
|4
|2
|2
|17–13
|+4
|14
|8. Toulouse
|8
|4
|1
|3
|15–12
|+3
|13
|9. Nice
|8
|3
|2
|3
|12–13
|–1
|11
|10. Rennes
|8
|2
|5
|1
|11–12
|–1
|11
|11. Paris FC
|9
|3
|1
|5
|14–17
|–3
|10
|12. Brest
|8
|2
|3
|3
|14–14
|0
|9
|13. Nantes
|9
|2
|3
|4
|7–10
|–3
|9
|14. Lorient
|8
|2
|2
|4
|12–19
|–7
|8
|15. Auxerre
|8
|2
|1
|5
|7–12
|–5
|7
|16. Le Havre
|8
|1
|3
|4
|10–16
|–6
|6
|17. Angers
|8
|1
|3
|4
|4–12
|–8
|6
|18. Metz
|8
|–
|2
|6
|5–20
|–15
|2
Legfrissebb hírek
Férfi kézi BL: a Nantes és a GOG is először nyert
Kézilabda
2025.09.24. 22:23
Ezek is érdekelhetik