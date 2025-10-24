Nemzeti Sportrádió

Először nyert idegenben a Nantes az idényben

2025.10.24. 23:08
Abline szerezte a Nantes győztes gólját (Fotó: AFP)
A francia labdarúgó-élvonal (Ligue 1) 9. fordulójának első mérkőzésén a Nantes 2–1-re győzött a Paris FC otthonában, s ezzel lezárta ötmeccses nyeretlenségi szériáját.

Aki esetleg lemaradt volna a péntek esti francia bajnoki első negyedórájáról, az gyakorlatilag a mérkőzésen történt események nagy részét is elmulasztotta: a vendég Nantes ugyanis a második percben vezetést szerzett, Jusszef el-Arabi révén, s ugyan úgy tűnt, hogy Jean-Phillipe Krasso két percen belül egyenlít is, ám az ő gólját végül les miatt visszavonta a játékvezető. Az egyenlítés végül Szamir Sergi találatával sikerült az első negyedóra végén. Ettől fogva már csak a végeredmény kialakítása maradt hátra: Matthis Abline a szünet előtt nem sokkal megszerezte a később a győzelmet jelentő gólt a vendégeknek.

FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
Paris FC–Nantes 1–2 (Sergi 15., ill. El-Arabi 2., Abline 38.)

   
1. Marseille86221–7+1418
2. Paris SG852116–8+817
3. Strasbourg851217–10+716
4. Lens851212–7+516
5. Lyon85310–8+215
6. Lille842216–10+614
7. Monaco842217–13+414
8. Toulouse841315–12+313
9. Nice832312–13–111
10. Rennes825111–12–111
11. Paris FC931514–17–310
12. Brest823314–1409
13. Nantes92347–10–39
14. Lorient822412–19–78
15. Auxerre82157–12–57
16. Le Havre813410–16–66
17. Angers81344–12–86
18. Metz8265–20–152
AZ ÁLLÁS

 

 

