A végjátékban fordított, s nyert Strasbourgban az Olympique Marseille

A marseille-i dominanciát igen, de gólt nem hozó első félidő után szinte azonnal megszerezte a vezetést az évadot remekül kezdő Strasbourg, egy remekül végigjátszott akció végén Abdoul Ouattara gurított az üres kapuba (VIDEÓ ITT). A kapott gól még jobban felpaprikázta Roberto De Zerbi tanítványait (a PSG elleni meccsen kiállított olasz szakember helyett Andrea Maldera meccselt – a szerk.), s a vendégrohamokat a 78. percben koronázta siker. Egy hátul eladott labdát követően Pierre-Emerick Aubameyang lőhetett kapura 11 méterről, a középre tartó labdát Penders nem tudta megfogni, így az pechjére visszapattant a gaboni elé, aki másodjára már nem hibázott (VIDEÓ ITT). A végjátékban összeomlott az addig jól védekező elzászi csapat: Vaz fejese még kijött a keresztlécről, de a kipattanót Amir Murillo bevágta, megszerezve mindhárom pontot a dél-franciaországi együttesnek (VIDEÓ ITT). 1–2

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

Strasbourg–Olympique Marseille 1–2 (A. Ouattara 49., ill. Aubameyang 78., A. Murillo 90+1.)

SZOMBATON JÁTSSZÁK

17.00: Lorient–Monaco

19.00: Toulouse–Nantes

21.05: Paris SG–Auxerre

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.00: Nice–Paris FC

17.15: Metz–Le Havre

17.15: Lille–Lyon

17.15: Angers–Brest

20.45: Rennes–Lens