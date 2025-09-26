A végjátékban fordított, s nyert Strasbourgban az Olympique Marseille

A marseille-i dominanciát igen, de gólt nem hozó első félidő után szinte azonnal megszerezte a vezetést az évadot remekül kezdő Strasbourg, egy remekül végigjátszott akció végén Abdoul Ouattara gurított az üres kapuba (VIDEÓ ITT). A kapott gól még jobban felpaprikázta Roberto De Zerbi tanítványait (a PSG elleni meccsen kiállított olasz szakember helyett Andrea Maldera meccselt – a szerk.), s a vendégrohamokat a 78. percben koronázta siker. Egy hátul eladott labdát követően Pierre-Emerick Aubameyang lőhetett kapura 11 méterről, a középre tartó labdát Penders nem tudta megfogni, így az pechjére visszapattant a gaboni elé, aki másodjára már nem hibázott (VIDEÓ ITT). A végjátékban összeomlott az addig jól védekező elzászi csapat: Vaz fejese még kijött a keresztlécről, de a kipattanót Amir Murillo bevágta, megszerezve mindhárom pontot a dél-franciaországi együttesnek (VIDEÓ ITT). 1–2
FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
Strasbourg–Olympique Marseille 1–2 (A. Ouattara 49., ill. Aubameyang 78., A. Murillo 90+1.)
SZOMBATON JÁTSSZÁK
17.00: Lorient–Monaco
19.00: Toulouse–Nantes
21.05: Paris SG–Auxerre
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: Nice–Paris FC
17.15: Metz–Le Havre
17.15: Lille–Lyon
17.15: Angers–Brest
20.45: Rennes–Lens
|A LIGUE 1 ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Marseille
|6
|4
|–
|2
|12–5
|+7
|12
|2. Monaco
|5
|4
|–
|1
|13–7
|+6
|12
|3. Paris SG
|5
|4
|–
|1
|10–4
|+6
|12
|4. Lyon
|5
|4
|–
|1
|7–3
|+4
|12
|5. Strasbourg
|6
|4
|–
|2
|9–7
|+2
|12
|6. Lille
|5
|3
|1
|1
|13–8
|+5
|10
|7. Lens
|5
|3
|–
|2
|8–5
|+3
|9
|8. Rennes
|5
|2
|2
|1
|7–8
|–1
|8
|9. Toulouse
|5
|2
|–
|3
|7–9
|–2
|6
|10. Auxerre
|5
|2
|–
|3
|4–6
|–2
|6
|11. Paris FC
|5
|2
|–
|3
|9–12
|–3
|6
|12. Nice
|5
|2
|–
|3
|6–9
|–3
|6
|13. Angers
|5
|1
|2
|2
|3–4
|–1
|5
|14. Brest
|5
|1
|1
|3
|9–11
|–2
|4
|15. Le Havre
|5
|1
|1
|3
|6–8
|–2
|4
|16. Nantes
|5
|1
|1
|3
|3–5
|–2
|4
|17. Lorient
|5
|1
|1
|3
|6–13
|–7
|4
|18. Metz
|5
|–
|1
|4
|5–13
|–8
|1