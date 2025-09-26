Nemzeti Sportrádió

A végjátékban fordított, s nyert Strasbourgban az Olympique Marseille

M. B.M. B.
2025.09.26. 22:45
Fotó: Imago Images
Címkék
Ligue 1 Olympique Marseille Strasbourg
Az Olympique Marseille 2–1-re nyert a Strasbourg otthonában a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 6. fordulójának pénteki nyitányán.

A marseille-i dominanciát igen, de gólt nem hozó első félidő után szinte azonnal megszerezte a vezetést az évadot remekül kezdő Strasbourg, egy remekül végigjátszott akció végén Abdoul Ouattara gurított az üres kapuba (VIDEÓ ITT). A kapott gól még jobban felpaprikázta Roberto De Zerbi tanítványait (a PSG elleni meccsen kiállított olasz szakember helyett Andrea Maldera meccselt – a szerk.), s a vendégrohamokat a 78. percben koronázta siker. Egy hátul eladott labdát követően Pierre-Emerick Aubameyang lőhetett kapura 11 méterről, a középre tartó labdát Penders nem tudta megfogni, így az pechjére visszapattant a gaboni elé, aki másodjára már nem hibázott (VIDEÓ ITT). A végjátékban összeomlott az addig jól védekező elzászi csapat: Vaz fejese még kijött a keresztlécről, de a kipattanót Amir Murillo bevágta, megszerezve mindhárom pontot a dél-franciaországi együttesnek (VIDEÓ ITT). 1–2

FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
Strasbourg–Olympique Marseille 1–2 (A. Ouattara 49., ill. Aubameyang 78., A. Murillo 90+1.)

SZOMBATON JÁTSSZÁK
17.00: Lorient–Monaco
19.00: Toulouse–Nantes
21.05: Paris SG–Auxerre

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: Nice–Paris FC
17.15: Metz–Le Havre
17.15: Lille–Lyon
17.15: Angers–Brest
20.45: Rennes–Lens

   
A LIGUE 1 ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Marseille64212–5+712
2. Monaco54113–7+612
3. Paris SG54110–4+612
4. Lyon5417–3+412
5. Strasbourg6429–7+212
6. Lille531113–8+510
7. Lens5328–5+39
8. Rennes52217–8–18
9. Toulouse5237–9–26
10. Auxerre5234–6–26
11. Paris FC5239–12–36
12. Nice5236–9–36
13. Angers51223–4–15
14. Brest51139–11–24
15. Le Havre51136–8–24
16. Nantes51133–5–24
17. Lorient51136–13–74
18. Metz5145–13–81

 

 

Ezek is érdekelhetik