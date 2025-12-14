Nemzeti Sportrádió

Négy kiállítás, hét gól, őrületes meccsen nyert Auxerre-ben a Lille

2025.12.14.
Lassine Sinayoko (jobbra, fehérben) két gólja kevés volt a pontszerzéshez (Fotó: AFP)
A francia élvonal 16. fordulójában igazán őrült mérkőzést vívott egymással az Auxerre és a Lille – végül utóbbiak örülhettek a három pontnak. A Loic Negóval felálló Le Havre kikapott a Lyon vendégeként.

 

A francia élvonal vasárnapi mérkőzései közül az Auxerre és a Lille összecsapása vitte prímet, bár sokáig nem volt semmi rendkívüli a mérkőzés eseményeinek folyásában: a 9. percben a vendégek vezetést szereztek, aztán az első félidő végén emberhátrányba kerültek - Nathan Ngoyt állította ki a játékvezető. A történeket a negyedórával a szünet után vettek fordulatot, amikor egyenlített az Auxerre: előbb az eredményt, három perc múlva a létszámot is – Clement Akpa tíz alatt gyűjtött be két sárgát. Tíz a tíz ellen megérkezett az öngól is a mérkőzésbe a 66. percben, s már az Auxerre vezetett, Chancel Mbemba talált a saját kapujába. A hajrára fordulva aztán még inkább beindultak a csapatok: előbb a Lille fordított a nyolcvanadik percre, majd büntetőből egyenlítettek a hazaiak – ilyen se volt még. Végül a 86. percben Benjamin André állította be a 4–3-as vendéggyőzelmet jelentő végeredményt, azonban két perc múlva még némi kakaskodás végén Romain Perraud és Oszama El-Azzuzi is piros lapot kapott...

Ami a további mérkőzéseket illeti: a Le Havre Loic Negóval a kezdőcsapatában állt fel a Lyon otthonában és 1–0-ra kikapott, a magyar válogatott védő az első félidőben sárga lapot kapott, a 63. percben pedig lecserélték.

A listavezető Lens sorozatban hatodik mérkőzését nyerte meg – ezúttal a Nice ellen a Félix Bollaert stadionban, miután Odson Édouard mindkét félidő első nagyedórájának a végéhez közeledve betalált, s mindkétszer Mathieu Udol adta a gólpasszt.  

FRANCIA LIGUE 1
16. FORDULÓ
Lyon–Le Havre 1–0 (Sulc 52.)
Auxerre–Lille 3–4 (Sinayoko 57., 83. – a másodikat 11-esből, Mbemba 66. – öngól, ill. Haraldsson 9., Bentaleb 77., Diaounne 80., B. André 86.)
Lens–Nice 2–0 (Édouard 15., 57.)
Strasbourg–Lorient 0–0
KÉSŐBB
20.45: Olympique Marseille–Monaco

   
1. Lens16121328–13+1537
2. Paris SG16113235–14+2136
3. Lille16102433–20+1332
4. Marseille1592435–15+2029
5. Lyon1683521–16+527
6. Rennes1676327–24+327
7. Strasbourg1672725–20+523
8. Toulouse1665524–19+523
9. Monaco1572626–26023
10. Angers1664617–18–122
11. Brest1654721–27–619
12. Lorient1646619–28–918
13. Nice1652919–28–917
14. Paris FC1644821–29–816
15. Le Havre1636713–22–915
16. Auxerre16331014–25–1112
17. Nantes1625914–28–1411
18. Metz16321117–37–2011
AZ ÁLLÁS

 

 

