Négy kiállítás, hét gól, őrületes meccsen nyert Auxerre-ben a Lille

A francia élvonal vasárnapi mérkőzései közül az Auxerre és a Lille összecsapása vitte prímet, bár sokáig nem volt semmi rendkívüli a mérkőzés eseményeinek folyásában: a 9. percben a vendégek vezetést szereztek, aztán az első félidő végén emberhátrányba kerültek - Nathan Ngoyt állította ki a játékvezető. A történeket a negyedórával a szünet után vettek fordulatot, amikor egyenlített az Auxerre: előbb az eredményt, három perc múlva a létszámot is – Clement Akpa tíz alatt gyűjtött be két sárgát. Tíz a tíz ellen megérkezett az öngól is a mérkőzésbe a 66. percben, s már az Auxerre vezetett, Chancel Mbemba talált a saját kapujába. A hajrára fordulva aztán még inkább beindultak a csapatok: előbb a Lille fordított a nyolcvanadik percre, majd büntetőből egyenlítettek a hazaiak – ilyen se volt még. Végül a 86. percben Benjamin André állította be a 4–3-as vendéggyőzelmet jelentő végeredményt, azonban két perc múlva még némi kakaskodás végén Romain Perraud és Oszama El-Azzuzi is piros lapot kapott...

Ami a további mérkőzéseket illeti: a Le Havre Loic Negóval a kezdőcsapatában állt fel a Lyon otthonában és 1–0-ra kikapott, a magyar válogatott védő az első félidőben sárga lapot kapott, a 63. percben pedig lecserélték.

A listavezető Lens sorozatban hatodik mérkőzését nyerte meg – ezúttal a Nice ellen a Félix Bollaert stadionban, miután Odson Édouard mindkét félidő első nagyedórájának a végéhez közeledve betalált, s mindkétszer Mathieu Udol adta a gólpasszt.

FRANCIA LIGUE 1

16. FORDULÓ

Lyon–Le Havre 1–0 (Sulc 52.)

Auxerre–Lille 3–4 (Sinayoko 57., 83. – a másodikat 11-esből, Mbemba 66. – öngól, ill. Haraldsson 9., Bentaleb 77., Diaounne 80., B. André 86.)

Lens–Nice 2–0 (Édouard 15., 57.)

Strasbourg–Lorient 0–0

KÉSŐBB

20.45: Olympique Marseille–Monaco