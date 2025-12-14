Négy kiállítás, hét gól, őrületes meccsen nyert Auxerre-ben a Lille
A francia élvonal vasárnapi mérkőzései közül az Auxerre és a Lille összecsapása vitte prímet, bár sokáig nem volt semmi rendkívüli a mérkőzés eseményeinek folyásában: a 9. percben a vendégek vezetést szereztek, aztán az első félidő végén emberhátrányba kerültek - Nathan Ngoyt állította ki a játékvezető. A történeket a negyedórával a szünet után vettek fordulatot, amikor egyenlített az Auxerre: előbb az eredményt, három perc múlva a létszámot is – Clement Akpa tíz alatt gyűjtött be két sárgát. Tíz a tíz ellen megérkezett az öngól is a mérkőzésbe a 66. percben, s már az Auxerre vezetett, Chancel Mbemba talált a saját kapujába. A hajrára fordulva aztán még inkább beindultak a csapatok: előbb a Lille fordított a nyolcvanadik percre, majd büntetőből egyenlítettek a hazaiak – ilyen se volt még. Végül a 86. percben Benjamin André állította be a 4–3-as vendéggyőzelmet jelentő végeredményt, azonban két perc múlva még némi kakaskodás végén Romain Perraud és Oszama El-Azzuzi is piros lapot kapott...
Ami a további mérkőzéseket illeti: a Le Havre Loic Negóval a kezdőcsapatában állt fel a Lyon otthonában és 1–0-ra kikapott, a magyar válogatott védő az első félidőben sárga lapot kapott, a 63. percben pedig lecserélték.
A listavezető Lens sorozatban hatodik mérkőzését nyerte meg – ezúttal a Nice ellen a Félix Bollaert stadionban, miután Odson Édouard mindkét félidő első nagyedórájának a végéhez közeledve betalált, s mindkétszer Mathieu Udol adta a gólpasszt.
FRANCIA LIGUE 1
16. FORDULÓ
Lyon–Le Havre 1–0 (Sulc 52.)
Auxerre–Lille 3–4 (Sinayoko 57., 83. – a másodikat 11-esből, Mbemba 66. – öngól, ill. Haraldsson 9., Bentaleb 77., Diaounne 80., B. André 86.)
Lens–Nice 2–0 (Édouard 15., 57.)
Strasbourg–Lorient 0–0
KÉSŐBB
20.45: Olympique Marseille–Monaco
|1. Lens
|16
|12
|1
|3
|28–13
|+15
|37
|2. Paris SG
|16
|11
|3
|2
|35–14
|+21
|36
|3. Lille
|16
|10
|2
|4
|33–20
|+13
|32
|4. Marseille
|15
|9
|2
|4
|35–15
|+20
|29
|5. Lyon
|16
|8
|3
|5
|21–16
|+5
|27
|6. Rennes
|16
|7
|6
|3
|27–24
|+3
|27
|7. Strasbourg
|16
|7
|2
|7
|25–20
|+5
|23
|8. Toulouse
|16
|6
|5
|5
|24–19
|+5
|23
|9. Monaco
|15
|7
|2
|6
|26–26
|0
|23
|10. Angers
|16
|6
|4
|6
|17–18
|–1
|22
|11. Brest
|16
|5
|4
|7
|21–27
|–6
|19
|12. Lorient
|16
|4
|6
|6
|19–28
|–9
|18
|13. Nice
|16
|5
|2
|9
|19–28
|–9
|17
|14. Paris FC
|16
|4
|4
|8
|21–29
|–8
|16
|15. Le Havre
|16
|3
|6
|7
|13–22
|–9
|15
|16. Auxerre
|16
|3
|3
|10
|14–25
|–11
|12
|17. Nantes
|16
|2
|5
|9
|14–28
|–14
|11
|18. Metz
|16
|3
|2
|11
|17–37
|–20
|11