A Marseille szinte végig emberelőnyben játszva győzte le a Lorient-t

A Marseille és a Lorient is gyengén kezdte a bajnokságot, mindkét csapat három forduló után három ponttal állt.
Az Olympique szinte teljesen új védelemmel állt fel a bajnokira, bekerült a kezdőbe az átigazolási időszak utolsó pillanataiban szerződtetett Benjamin Pavard és Najef Aguerd, valamint először kapott lehetőséget a júliusban érkezett Facundo Medina is.
Az előző fordulóban 7–1-es vereséget szenvedő Lorient számára borzasztóan kezdődött a mérkőzés, Darlin Yongwa lerántotta Michael Murillót, ami miatt nemcsak tizenegyest kapott az OM, hanem Thomas Leonard ki is állította a kameruni szárnyvédőt.
A megítélt tizenegyest Mason Greenwood gólra váltotta, és az angol labdarúgó a következő két gólban is főszerepet vállalt. A 20. percben balról ívelt be szögletet, amit Pavard fejelt a jobb felsőbe (2–0), majd 13 perccel később egy újabb szöglete után röviden szabadítottak fel a védők, Angel Gomes pedig a kaputól 17 méterre állva előbb felpörgette a labdát, majd hatalmas gólt ragasztott a bal sarokba (3–0).
A második félidő ráadásában Pavard után egy másik új szerzemény, Aguerd is betalált, beállítva a 4–0-s végeredményt. A Marseille sorozatban a hatodik hazai bajnokiját nyerte meg, ilyenre legutóbb 2019 őszén volt képes.
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
Olympique Marseille–Lorient 4–0 (Greenwood 13. – 11-esből, Pavard 20., A. Gomes 33., Aguerd 90+3.)
Kiállítva: Yongwa (10. – Lorient)
|BL / EL / CL HELYEK
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|3
|3
|–
|–
|8–3
|+5
|9
|2. Lyon
|3
|3
|–
|–
|5–0
|+5
|9
|3. Lille
|3
|2
|1
|–
|11–4
|+7
|7
|4. Marseille
|4
|2
|–
|2
|9–4
|+5
|6
|5. Monaco
|3
|2
|–
|1
|6–4
|+2
|6
|6. Lens
|3
|2
|–
|1
|5–3
|+2
|6
|7. Strasbourg
|3
|2
|–
|1
|4–3
|+1
|6
|8. Toulouse
|3
|2
|–
|1
|6–6
|0
|6
|9. Angers
|3
|1
|1
|1
|2–2
|0
|4
|10. Rennes
|3
|1
|1
|1
|2–5
|–3
|4
|11. Le Havre
|3
|1
|–
|2
|5–6
|–1
|3
|12. Nice
|3
|1
|–
|2
|4–5
|–1
|3
|13. Nantes
|3
|1
|–
|2
|1–2
|–1
|3
|14. Auxerre
|3
|1
|–
|2
|2–4
|–2
|3
|15. Paris FC
|3
|1
|–
|2
|5–8
|–3
|3
|16. Lorient
|4
|1
|–
|3
|5–12
|–7
|3
|17. Brest
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|18. Metz
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0