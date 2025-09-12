A Marseille szinte végig emberelőnyben játszva győzte le a Lorient-t

A Marseille és a Lorient is gyengén kezdte a bajnokságot, mindkét csapat három forduló után három ponttal állt.

Az Olympique szinte teljesen új védelemmel állt fel a bajnokira, bekerült a kezdőbe az átigazolási időszak utolsó pillanataiban szerződtetett Benjamin Pavard és Najef Aguerd, valamint először kapott lehetőséget a júliusban érkezett Facundo Medina is.

Az előző fordulóban 7–1-es vereséget szenvedő Lorient számára borzasztóan kezdődött a mérkőzés, Darlin Yongwa lerántotta Michael Murillót, ami miatt nemcsak tizenegyest kapott az OM, hanem Thomas Leonard ki is állította a kameruni szárnyvédőt.

A megítélt tizenegyest Mason Greenwood gólra váltotta, és az angol labdarúgó a következő két gólban is főszerepet vállalt. A 20. percben balról ívelt be szögletet, amit Pavard fejelt a jobb felsőbe (2–0), majd 13 perccel később egy újabb szöglete után röviden szabadítottak fel a védők, Angel Gomes pedig a kaputól 17 méterre állva előbb felpörgette a labdát, majd hatalmas gólt ragasztott a bal sarokba (3–0).

A második félidő ráadásában Pavard után egy másik új szerzemény, Aguerd is betalált, beállítva a 4–0-s végeredményt. A Marseille sorozatban a hatodik hazai bajnokiját nyerte meg, ilyenre legutóbb 2019 őszén volt képes.

FRANCIA LIGUE 1

4. FORDULÓ

Olympique Marseille–Lorient 4–0 (Greenwood 13. – 11-esből, Pavard 20., A. Gomes 33., Aguerd 90+3.)

Kiállítva: Yongwa (10. – Lorient)