A Marseille szinte végig emberelőnyben játszva győzte le a Lorient-t

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2025.09.12. 22:45
Benjamin Pavard az első marseille-i meccsén eredményes volt (Fotó: Facebook, Olympique de Marseille)
Az Olympique Marseille hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Lorient-t a francia labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 4. fordulójának nyitó mérkőzésén.

A Marseille és a Lorient is gyengén kezdte a bajnokságot, mindkét csapat három forduló után három ponttal állt.

Az Olympique szinte teljesen új védelemmel állt fel a bajnokira, bekerült a kezdőbe az átigazolási időszak utolsó pillanataiban szerződtetett Benjamin Pavard és Najef Aguerd, valamint először kapott lehetőséget a júliusban érkezett Facundo Medina is.

Az előző fordulóban 7–1-es vereséget szenvedő Lorient számára borzasztóan kezdődött a mérkőzés, Darlin Yongwa lerántotta Michael Murillót, ami miatt nemcsak tizenegyest kapott az OM, hanem Thomas Leonard ki is állította a kameruni szárnyvédőt.

A megítélt tizenegyest Mason Greenwood gólra váltotta, és az angol labdarúgó a következő két gólban is főszerepet vállalt. A 20. percben balról ívelt be szögletet, amit Pavard fejelt a jobb felsőbe (2–0), majd 13 perccel később egy újabb szöglete után röviden szabadítottak fel a védők, Angel Gomes pedig a kaputól 17 méterre állva előbb felpörgette a labdát, majd hatalmas gólt ragasztott a bal sarokba (3–0).

A második félidő ráadásában Pavard után egy másik új szerzemény, Aguerd is betalált, beállítva a 4–0-s végeredményt. A Marseille sorozatban a hatodik hazai bajnokiját nyerte meg, ilyenre legutóbb 2019 őszén volt képes.

FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ
Olympique Marseille–Lorient 4–0 (Greenwood 13. – 11-esből, Pavard 20., A. Gomes 33., Aguerd 90+3.)
Kiállítva: Yongwa (10. – Lorient)

   
BL / EL / CL HELYEKMGyDVL–KGkP
1. Paris SG338–3+59
2. Lyon335–0+59
3. Lille32111–4+77
4. Marseille4229–4+56
5. Monaco3216–4+26
6. Lens3215–3+26
7. Strasbourg3214–3+16
8. Toulouse3216–606
9. Angers31112–204
10. Rennes31112–5–34
11. Le Havre3125–6–13
12. Nice3124–5–13
13. Nantes3121–2–13
14. Auxerre3122–4–23
15. Paris FC3125–8–33
16. Lorient4135–12–73
17. Brest3124–8–41
18. Metz332–7–50

 

 

Ligue 1 Benjamin Pavard Olympique Marseille Mason Greenwood Lorient
