32 gólt dobva nyert a Győr a Vasas otthonában

Az idén a Bajnokok Ligájában is aranyérmes győriek a Vasas otthonában – 18–5-ös első játékrész után – ellenfelüknél kétszer több gólt szerezve diadalmaskodtak, míg a székesfehérváriak odahaza nyertek 29-17-re a Kozármisleny ellen úgy, hogy már a szünetben tízzel vezettek.

A fővárosi összecsapáson az ETO-ból a norvég Emilie Hovden tíz lövéséből nyolcszor volt eredményes, míg Szemerey Zsófi 17 kísérletből 12-szer védeni tudott. Az Albából az ukrán Tamara Smbatian volt a legeredményesebb hat góllal, míg Hadfi Gréta 62,5 százalékos hatékonysággal védett a hazai kapuban.

KÉZILABDA

NŐI NB I

9. FORDULÓ

ALBA FEHÉRVÁR KC–KOZÁRMISLENY KA 29–17 (16–6)

Székesfehérvár, 500 néző V: Dáné, Marton Zs.

FEHÉRVÁR: HADFI – SZABÓ-MÁJER 3, Hajdu Gy. 2, Pavlovic 2, LAZICS 5, SZMBATJAN 6 (2), TAKÓ 4. Csere: Aalla (kapus), Kocsis B. 1, ZENTAI 4, Kolonics, Bojtos 1, Gergály 1 (1). Edző: Szuzana Lazovics

KOZÁRMISLENY: Wichmann – KECSKÉS 3, Hónig, BRÉDA 3, Fodor V., Bernhardt 4 (2), Szatmári M. Csere: SZABÓ LUCA (kapus), Kelemen D. 1, Scheffer 2 (1), Csökmei 1, Ostrosics 2, Pintér S. 1, Palotás, Rácz P., Daradics. Edző: Kovács Tamás

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–1. 12. p.: 7–2. 18. p.: 9–4. 24. p.: 13–5. 28. p.: 14–5. 34. p.: 17–7. 40. p.: 18–9. 46. p.: 22–12. 52. p.: 25–14., 58. p.: 27–15. Kiállítások: 6, ill. 2 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Szuzana Lazovics: – Negyven napig nem játszottunk, most pedig közel volt egymáshoz a Magyar Kupa és a bajnoki találkozó. Variálnom kellett, a betegségek miatt többen nem a saját posztjukon játszottak. Többször jelentős erőfeszítésre kényszerített bennünket ellenfelünk.

Kovács Tamás: – Kemény védekezéssel találtuk magunkat szembe az első félidőben, nem tudtuk feltörni. Nagyon fiatal és tapasztalatlan csapat vagyunk, ráadásul a három legrutinosabb játékosunk betegség miatt el sem tudott jönni.

VASAS SC–GYŐRI AUDI ETO KC 16–32 (5–18)

Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 500 néző.

VASAS: Vártok R. – Mihály P., Sápi 1, Kekezovics, Nagy N. 3 (3), Varjas 1, Oláh K. 2. Csere: Tóth Nikolett (kapus), TÓTH NIKOLETT 4 (2), Román 1, Arany, Dombi K. 1, Szilovics 3, Csire, Gáspár D., Gáspár P. Edző: Konkoly Csaba

GYŐR: SZEMEREY – HOVDEN 8, HOUSHEER 4 (2), Blohm 2, Elver 2, Jörgensen 2, FODOR CS. 4. Csere: Lukács B. (kapus), Breistöl 2, Van Wetering 1, Dulfer, Zákányi 1, V. Kristiansen 2, STANKO 4 (2). Edző: Per Johansson

V: Bujdosó, Horváth V. Az eredmény alakulása. 11. perc: 1–8. 21. p.: 3–13. 41. p.: 9–24. 46. p.: 11–28. Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 9/5, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Konkoly Csaba: – Az első félidőt nehéz lesz feledtetni, a másodikban már mutattunk kézilabdára emlékeztető mozdulatokat. Köszönöm a szurkolóknak az évi biztatást, és azt is, hogy a szünetben nem mentek haza.

Per Johansson: – Régen játszottunk együtt, ezért elégedett vagyok a teljesítménnyel. Az első félidőben pontosan azt játszottuk, amit szerettünk volna. Remekül működött a védekezés, így esélyt adtunk Szemerey Zsófinak, hogy jól védjen. A csapatot is tudtam forgatni. 2025 csodálatos évünk volt, ezért boldog vagyok.