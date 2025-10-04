Nemzeti Sportrádió

Három góllal nyert a Marseille, zsinórban negyedik győzelmét aratta a Ligue 1-ben

2025.10.04. 19:05
Igor Paixao (jobbra) szerezte az OM első gólját (Fotó: AFP)
Ligue 1 Olympique Marseille Marseille Metz
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 7. fordulójának szombati játéknapján a Marseille 3–0-ra nyert a Metz vendégeként.

Mason Greenwood fél óra elteltével a kapufát találta el, majd a szünet után a lécre lőtt, Igor Paixao viszont nem sokkal később már nem hibázott, megpattanó labdája a kapuban kötött ki. A 69. percben tovább növelte előnyét a Marseille, Matt O’Riley 17 méterről a kapu jobb oldalába tekert, aki pár perc múlva gólpasszt is adott, a kényszerítő után Amin Guiri hat méterről a bal alsóba gurított. Az OM zsinórban a negyedik győzelmét aratta a bajnokságban, a Metz továbbra is utolsó és nyeretlen. 0–3

FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
Metz–Olympique Marseille 0–3 (Paixao 51., O’Riley 69., Guiri 76.)
Később
19.00: Brest–Nantes
21.05: Auxerre–Lens

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: Lyon–Toulouse
17.15: Le Havre–Rennes
17.15: Monaco–Nice
17.15: Strasbourg–Angers
20.45: Lille–Paris SG
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Paris FC–Lorient 2–0 (Kebbal 25., Krasso 30.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Marseille75215–5+1015
  2. Paris SG65112–4+815
  3. Lyon6518–3+515
  4. Monaco64214–10+412
  5. Strasbourg6429–7+212
  6. Lille631213–9+410
  7. Lens63128–5+310
  8. Paris FC731312–13–110
  9. Rennes62317–8–19
10. Brest621311–1107
11. Toulouse62139–11–27
12. Nice62137–10–37
13. Lorient72149–16–77
14. Auxerre6244–8–46
15. Le Havre61236–8–25
16. Nantes61235–7–25
17. Angers61233–6–35
18. Metz7255–16–112

 

 

