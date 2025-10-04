Három góllal nyert a Marseille, zsinórban negyedik győzelmét aratta a Ligue 1-ben

Mason Greenwood fél óra elteltével a kapufát találta el, majd a szünet után a lécre lőtt, Igor Paixao viszont nem sokkal később már nem hibázott, megpattanó labdája a kapuban kötött ki. A 69. percben tovább növelte előnyét a Marseille, Matt O’Riley 17 méterről a kapu jobb oldalába tekert, aki pár perc múlva gólpasszt is adott, a kényszerítő után Amin Guiri hat méterről a bal alsóba gurított. Az OM zsinórban a negyedik győzelmét aratta a bajnokságban, a Metz továbbra is utolsó és nyeretlen. 0–3

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

Metz–Olympique Marseille 0–3 (Paixao 51., O’Riley 69., Guiri 76.)

Később

19.00: Brest–Nantes

21.05: Auxerre–Lens

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.00: Lyon–Toulouse

17.15: Le Havre–Rennes

17.15: Monaco–Nice

17.15: Strasbourg–Angers

20.45: Lille–Paris SG

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Paris FC–Lorient 2–0 (Kebbal 25., Krasso 30.)