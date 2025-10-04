Három góllal nyert a Marseille, zsinórban negyedik győzelmét aratta a Ligue 1-ben

Mason Greenwood fél óra elteltével a kapufát találta el, majd a szünet után a lécre lőtt, Igor Paixao viszont nem sokkal később már nem hibázott, megpattanó labdája a kapuban kötött ki. A 69. percben tovább növelte előnyét a Marseille, Matt O’Riley 17 méterről a kapu jobb oldalába tekert, aki pár perc múlva gólpasszt is adott, a kényszerítő után Amin Guiri hat méterről a bal alsóba gurított. Az OM zsinórban a negyedik győzelmét aratta a bajnokságban, a Metz továbbra is utolsó és nyeretlen. 0–3
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
Metz–Olympique Marseille 0–3 (Paixao 51., O’Riley 69., Guiri 76.)
Később
19.00: Brest–Nantes
21.05: Auxerre–Lens
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: Lyon–Toulouse
17.15: Le Havre–Rennes
17.15: Monaco–Nice
17.15: Strasbourg–Angers
20.45: Lille–Paris SG
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Paris FC–Lorient 2–0 (Kebbal 25., Krasso 30.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Marseille
|7
|5
|–
|2
|15–5
|+10
|15
|2. Paris SG
|6
|5
|–
|1
|12–4
|+8
|15
|3. Lyon
|6
|5
|–
|1
|8–3
|+5
|15
|4. Monaco
|6
|4
|–
|2
|14–10
|+4
|12
|5. Strasbourg
|6
|4
|–
|2
|9–7
|+2
|12
|6. Lille
|6
|3
|1
|2
|13–9
|+4
|10
|7. Lens
|6
|3
|1
|2
|8–5
|+3
|10
|8. Paris FC
|7
|3
|1
|3
|12–13
|–1
|10
|9. Rennes
|6
|2
|3
|1
|7–8
|–1
|9
|10. Brest
|6
|2
|1
|3
|11–11
|0
|7
|11. Toulouse
|6
|2
|1
|3
|9–11
|–2
|7
|12. Nice
|6
|2
|1
|3
|7–10
|–3
|7
|13. Lorient
|7
|2
|1
|4
|9–16
|–7
|7
|14. Auxerre
|6
|2
|–
|4
|4–8
|–4
|6
|15. Le Havre
|6
|1
|2
|3
|6–8
|–2
|5
|16. Nantes
|6
|1
|2
|3
|5–7
|–2
|5
|17. Angers
|6
|1
|2
|3
|3–6
|–3
|5
|18. Metz
|7
|–
|2
|5
|5–16
|–11
|2