Ligue 1: a 94. percben szerzett góllal nyert a PSG

Az első helyen álló, címvédő PSG hatvan perc alatt 15 lövéssel próbálkozott a Nice elleni hazai meccsen, de csak háromszor találta el a kaput, viszont igazán nagy ziccerig nem jutott el, hiába birtokolta 78 százalékban a labdát.

A párizsiak a hajrára fordulva egyre több lövéssel próbálkoztak, a meccset összesen 28 kísérlettel fejezték be (nyolc találta el a kaput), de a találkozón egyetlen góljára a 94. percig kellett várni, amikor a 72. percben becserélt portugál Goncalo Ramos a kapuba fejelte a grúz Hvicsa Kvarachelia beadását.

A PSG így a legutóbbi, Loreint elleni döntetlen után (1–1), ha nehezen is győzni tudott (1–0), így biztos, hogy a 11. fordulót követően is élen áll majd a bajnokságban. Az aranylabdás Ousmane Dembelé a a korábbi sérülése utána harmadik bajnoki meccsén szerepelt a hazaiaknál, ő is a 72. percben állt be.

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ, SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK

Paris SG–Nice 1–0 (G. Ramos, 90+4.)

19.00: Monaco–Paris FC

21.05: Auxerre–Olympique Marseille



