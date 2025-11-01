Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: a 94. percben szerzett góllal nyert a PSG

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.11.01. 19:24
null
AFPGoncalo Ramos a 94. percben fejelte be a PSG győztes gólját (Fotó: AFP)
Címkék
Ligue 1 PSG Goncalo Ramos
A francia élvonalbeli labdarúgó bajnokság 11. fordulója szombaton a tabellát vezető PSG Nice ellen hazai meccsével vette kezdetét.

 

Az első helyen álló, címvédő PSG hatvan perc alatt 15 lövéssel próbálkozott a Nice elleni hazai meccsen, de csak háromszor találta el a kaput, viszont igazán nagy ziccerig nem jutott el, hiába birtokolta 78 százalékban a labdát.

A párizsiak a hajrára fordulva egyre több lövéssel próbálkoztak, a meccset összesen 28 kísérlettel fejezték be (nyolc találta el a kaput), de a találkozón egyetlen góljára a 94. percig kellett várni, amikor a 72. percben becserélt portugál Goncalo Ramos a kapuba fejelte a grúz Hvicsa Kvarachelia beadását. 

A PSG így a legutóbbi, Loreint elleni döntetlen után (1–1), ha nehezen is győzni tudott (1–0), így biztos, hogy a 11. fordulót követően is élen áll majd a bajnokságban. Az aranylabdás Ousmane Dembelé a a korábbi sérülése utána harmadik bajnoki meccsén szerepelt a hazaiaknál, ő is a 72. percben állt be. 

 

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ, SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK

Paris SG–Nice 1–0  (G. Ramos, 90+4.)
19.00: Monaco–Paris FC
21.05: Auxerre–Olympique Marseille


 

 

Ligue 1 PSG Goncalo Ramos
Legfrissebb hírek

A PSG nem csupán két pontot vesztett el az újonc Lorient ellen

Francia labdarúgás
2025.10.29. 23:06

Ligue 1: a Lille kiütéses győzelmet aratott, a Lyon a 92. percben lőtt góllal nyert rangadót

Francia labdarúgás
2025.10.26. 23:10

Hakimi duplájával könnyedén nyert a PSG, idegenben kapott ki a Marseille

Francia labdarúgás
2025.10.25. 22:57

Enrique Guardiolát előzte, Haaland Cristiano Ronaldo nyomdokaiban a BL történetének leggólgazdagabb játéknapján

Bajnokok Ligája
2025.10.22. 11:24

Luis Enrique: Négy vagy öt csapat van a mi szintünkön a BL-ben, nem lesz könnyű a címvédés

Bajnokok Ligája
2025.10.22. 07:52

Egy szoros mérkőzésre indult, de kettő hétig maradt a PSG Leverkusenben

Bajnokok Ligája
2025.10.21. 23:03

Loic Badé Párizs szülöttjeként győzné le a PSG-t a BL-ben

Bajnokok Ligája
2025.10.21. 14:32

Nagyot zuhant a Liverpool, élre állt a címvédő BL-erősorrendünkben

Bajnokok Ligája
2025.10.21. 11:28
Ezek is érdekelhetik