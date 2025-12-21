Francia Kupa: a Monaco nagy csatában, a Marseille könnyedén jutott tovább

A csapatok a legjobb 32 közé kerülésért küzdenek meg egymással, a vasárnap délutáni műsorban pályára az élvonalbeli csapatok közül pályára lépett a Marseille, a Nice, a Strasbourg, a Nantes, valamint a Monaco, amely rangadónak is beillő összecsapást játszott a szintén első osztályú Auxerre-rel.

A Marseille a papírformának megfelelően könnyedén intézte el a harmadosztályú Bourg-Péronnas 01-et, 6–0-s győzelemmel jutva be a következő körbe. A Monacónak már jóval nehezebb dolga volt az Auxerre ellen, de 2–1-es sikerrel, Mika Biereth duplájának köszönhetően a hercegségbeliek is továbbjutottak.

A Nantes nyolcgólos meccsen győzött a harmadosztályú Concarneau ellen, a Nice nehezen, 2–1-re nyert a jelenleg másodosztályban szereplő Saint-Étienne ellen, míg a Strasbourg ugyancsak 2–1-re verte meg a másodosztályú Dunkerque-et.

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Nice–Saint-Étienne (II.) 2–1

Bourg-Péronnas 01 (III.)–Olympique Marseille 0–6

Auxerre–Monaco 1–2

Strasbourg–Dunkerque (II.) 2–1

Concarneau (III.)–Nantes 3–5

KÉSŐBB

17.30: Le Havre–Amiens (II.)

17.30: Rennes–Les Sables (V.)

17.30: Le Puy (III.)–Girondins Bordeaux (IV.)

17.30: Bassin Arcachon (V.)–Hauts Lyonnais (V.)

17.30: Orléans (III.)–Dieppe (IV.)

17.30: Montreuil (VI.)–Chauvigny (V.)

21.00: Olympique Lyon–Saint-Cyr Collonges (IV.) (Tv: Spíler1)