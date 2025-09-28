Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: nem fékez a Lyon, behúzta a Lille elleni idegenbeli rangadót is

K. Zs.K. Zs.
2025.09.28. 19:45
A lyoni Tyler Morton a győzelmet érő gólját ünnepli (Fotó: AFP)
Továbbra is jó tempóban halad a Lyon a francia labdarúgó-bajnokságban (Ligue 1): vasárnap este az OL 1–0-ra nyert a Lille otthonában, és utolérte az első helyen álló PSG-t. Loic Nego csapata, a Le Havre döntetlent játszott Metzben (0–0), a Nice sem bírt a Paris FC-vel (1–1), míg a Brest 2–0-ra nyert az Angers vendégeként.

Lille–Lyon 0–1. Hiába játszott fölényben a több fontos játékosát nélkülöző Lille, nem jutott ponthoz a vasárnap rangadóján: az angol utánpótlás Európa-bajnok Tyler Morton korai fejes góljával a Lyon elvitte mindhárom pontot (VIDEÓ ITT!). A vendégek a szerencséjükre sem panaszkodhatnak, a legjobbjuk szlovák kapusuk, Dominik Greif volt.

Metz–Le Havre 0–0. Loic Nego csapata a mezőny egyetlen nyeretlenjénél vendégeskedett, de képtelen volt a kapuba találni, igaz, a saját védelme sem kapitulált. A magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést, amely az idény első 0–0-jával zárult. A francia élvonalban az 1955–56-os kiírás óta nem telt el ilyen sok forduló gól nélküli mérkőzés nélkül – akkor a Sochaux és a Nice a 10. fordulóban szállította az első 0–0-t.

Angers–Brest 0–2. A Brest egy hete a Nice elleni szép győzelemmel lezárta hármas vereségsorozatát, és lendületből behúzta a következő meccsét is, kétszer is mattolva az Angers meglehetősen masszív védelmét. Az első félidő közepén Rémy Labeau Lascary közeli lövéssel szerezte meg a vezetést a vendégeknek (VIDEÓ ITT!), majd hat perccel később következett Romain Del Castillo – az első gólt remek ütemű passzal előkészítő támadó büntetőből duplázta meg az előnyt. A Brest feljövőben van, az Angers öt forduló óta nyeretlen.

Nice–Paris FC 1–1. Nem tudta feledtetni szurkolóival a Roma elleni hétközi El-vereséget a hazai csapat: bár Szofian Diop lövésével sokáig vezetett, nem sokkal a lefújás előtt Jean-Philippe Krasso egy kezezésért befújt büntetőből egyenlített. Az újonc párizsiak nem voltak megszeppenve, ezúttal is enyhe labdabirtoklási fölényben voltak, a bajnokság eddigi fordulóit jellemző mutatójuknál (54.5) jobbat feljutó csapat legutóbb 2013-ban ért el (Monaco). Szomorú szál, hogy a nizzai meccset kétszer is félbe kellett szakítani rövid időre a lelátón felhangzó homofób rigmusok miatt.

FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Nice–Paris FC 1–1 (S. Diop 40., ill. Krasso 88. – 11-esből)
Metz–Le Havre 0–0
Lille–Lyon 0–1 (Morton 13.)
Angers–Brest 0–2 (Labeau Lascary 26., Del Castillo 32. – 11-esből)
Később
20.45: Rennes–Lens

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Szombaton játszották
Lorient–Monaco 3–1 (M. Bamba 40., Pagis 76., 82., ill. Ansu Fati 90+7.)
Kiállítva: Kehrer (38., Monaco)
Toulouse–Nantes 2–2 (Gboho 47., Donnum 66. – 11-esből, ill. Lahdo 45+4., Leroux 61.)
Paris SG–Auxerre 2–0 (Zabarnij 32., Beraldo 54.)
Pénteken játszották
Strasbourg–Olympique Marseille 1–2 (A. Ouattara 49., ill. Aubameyang 78., A. Murillo 90+1.)

   
  1. Paris SG

6

5

1

12–4

+8

15

  2. Lyon

6

5

1

8–3

+5

15

  3. Marseille

6

4

2

12–5

+7

12

  4. Monaco

6

4

2

14–10

+4

12

  5. Strasbourg

6

4

2

9–7

+2

12

  6. Lille

6

3

1

2

13–9

+4

10

  7. Lens

5

3

2

8–5

+3

9

  8. Rennes

5

2

2

1

7–8

–1

8

  9. Brest

6

2

1

3

11–11

0

7

10. Toulouse

6

2

1

3

9–11

–2

7

11. Paris FC

6

2

1

3

10–13

–3

7

12. Nice

6

2

1

3

7–10

–3

7

13. Lorient

6

2

1

3

9–14

–5

7

14. Auxerre

6

2

4

4–8

–4

6

15. Le Havre

6

1

2

3

6–8

–2

5

16. Nantes

6

1

2

3

5–7

–2

5

17. Angers

6

1

2

3

3–6

–3

5

18. Metz

6

2

4

5–13

–8

2

 

 

Lille Ligue 1 Lyon
Ezek is érdekelhetik