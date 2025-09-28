Ligue 1: nem fékez a Lyon, behúzta a Lille elleni idegenbeli rangadót is

Lille–Lyon 0–1. Hiába játszott fölényben a több fontos játékosát nélkülöző Lille, nem jutott ponthoz a vasárnap rangadóján: az angol utánpótlás Európa-bajnok Tyler Morton korai fejes góljával a Lyon elvitte mindhárom pontot (VIDEÓ ITT!). A vendégek a szerencséjükre sem panaszkodhatnak, a legjobbjuk szlovák kapusuk, Dominik Greif volt.
Metz–Le Havre 0–0. Loic Nego csapata a mezőny egyetlen nyeretlenjénél vendégeskedett, de képtelen volt a kapuba találni, igaz, a saját védelme sem kapitulált. A magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést, amely az idény első 0–0-jával zárult. A francia élvonalban az 1955–56-os kiírás óta nem telt el ilyen sok forduló gól nélküli mérkőzés nélkül – akkor a Sochaux és a Nice a 10. fordulóban szállította az első 0–0-t.
Angers–Brest 0–2. A Brest egy hete a Nice elleni szép győzelemmel lezárta hármas vereségsorozatát, és lendületből behúzta a következő meccsét is, kétszer is mattolva az Angers meglehetősen masszív védelmét. Az első félidő közepén Rémy Labeau Lascary közeli lövéssel szerezte meg a vezetést a vendégeknek (VIDEÓ ITT!), majd hat perccel később következett Romain Del Castillo – az első gólt remek ütemű passzal előkészítő támadó büntetőből duplázta meg az előnyt. A Brest feljövőben van, az Angers öt forduló óta nyeretlen.
Nice–Paris FC 1–1. Nem tudta feledtetni szurkolóival a Roma elleni hétközi El-vereséget a hazai csapat: bár Szofian Diop lövésével sokáig vezetett, nem sokkal a lefújás előtt Jean-Philippe Krasso egy kezezésért befújt büntetőből egyenlített. Az újonc párizsiak nem voltak megszeppenve, ezúttal is enyhe labdabirtoklási fölényben voltak, a bajnokság eddigi fordulóit jellemző mutatójuknál (54.5) jobbat feljutó csapat legutóbb 2013-ban ért el (Monaco). Szomorú szál, hogy a nizzai meccset kétszer is félbe kellett szakítani rövid időre a lelátón felhangzó homofób rigmusok miatt.
FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Nice–Paris FC 1–1 (S. Diop 40., ill. Krasso 88. – 11-esből)
Metz–Le Havre 0–0
Lille–Lyon 0–1 (Morton 13.)
Angers–Brest 0–2 (Labeau Lascary 26., Del Castillo 32. – 11-esből)
Később
20.45: Rennes–Lens
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Szombaton játszották
Lorient–Monaco 3–1 (M. Bamba 40., Pagis 76., 82., ill. Ansu Fati 90+7.)
Kiállítva: Kehrer (38., Monaco)
Toulouse–Nantes 2–2 (Gboho 47., Donnum 66. – 11-esből, ill. Lahdo 45+4., Leroux 61.)
Paris SG–Auxerre 2–0 (Zabarnij 32., Beraldo 54.)
Pénteken játszották
Strasbourg–Olympique Marseille 1–2 (A. Ouattara 49., ill. Aubameyang 78., A. Murillo 90+1.)
|1. Paris SG
6
5
–
1
12–4
+8
15
|2. Lyon
6
5
–
1
8–3
+5
15
|3. Marseille
6
4
–
2
12–5
+7
12
|4. Monaco
6
4
–
2
14–10
+4
12
|5. Strasbourg
6
4
–
2
9–7
+2
12
|6. Lille
6
3
1
2
13–9
+4
10
|7. Lens
5
3
–
2
8–5
+3
9
|8. Rennes
5
2
2
1
7–8
–1
8
|9. Brest
6
2
1
3
11–11
0
7
|10. Toulouse
6
2
1
3
9–11
–2
7
|11. Paris FC
6
2
1
3
10–13
–3
7
|12. Nice
6
2
1
3
7–10
–3
7
|13. Lorient
6
2
1
3
9–14
–5
7
|14. Auxerre
6
2
–
4
4–8
–4
6
|15. Le Havre
6
1
2
3
6–8
–2
5
|16. Nantes
6
1
2
3
5–7
–2
5
|17. Angers
6
1
2
3
3–6
–3
5
|18. Metz
6
–
2
4
5–13
–8
2