Nemzeti Sportrádió

Daniele De Rossi a Genoa élén visszatért Rómába, kétgólos vereséggel távozott

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.29. 22:41
null
Daniele De Rossi és Paulo Dybala üdvözölte egymást a mérkőzés előtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Roma olasz labdarúgás Genoa Serie A olasz bajnokság AS Roma
A Roma 3–1-re legyőzte a Genoát az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 17. fordulójának záró mérkőzésén.

A játékosként több mint 600 mérkőzésen a Romában pályára lépő Daniele De Rossi 2024-ben edzőként is 30 mérkőzésen át irányította a fővárosi csapatot. De Rossi ezúttal a Genoa edzőjeként tért vissza a Stadio Olimpicóba.

A fővárosiak közül többen, köztük Paulo Dybala is köszöntötte De Rossit, majd bő fél óra alatt három gólt lőttek a Genoának. A 14. percben Matías Soulé használt ki egy védelmi hibát és hét méterről ballal a kapuba közepébe lőtt, öt percre rá Manu Koné lőtt jobbal 11-ről a bal alsóba, végül egy újabb védelmi hibát Evan Ferguson használt ki. A háromgólos előny birtokában a második félidőre visszább vett a Roma, a Genoa így sem került sokszor a hazaiak kapuja elé, az egyetlen kaput eltaláló kísérletből azonban Jeff Ekhator révén összejött a szépítés a 87. percben. A Roma 3–1-es győzelmével tapad a dobogósokra, a Genoa pedig továbbra is két pontra a kiesőzónától.

OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ
HÉTFŐ
Roma–Genoa 3–1 (Soulé 14., Koné 19., Ferguson 31., ill. Ekhator 87.)

SZOMBAT
Parma–Fiorentina 1–0 (Sörensen, 48.)
Pisa–Juventus 0–2 (Calabresi 74. –öngól, Yildiz 90+2. )
Lecce–Como 0–3 (N. Paz 20., J. Ramón 66., Duvikasz 75.)
Torino–Cagliari 1–2 (Vlasic 27., ill. Prati 45., Kilicsoy 66.)
Udinese–Lazio 1–1 (K. Davis 90+5., ill. Vecino 80.)

VASÁRNAP
Milan–Hellas Verona 3–0 (Pulisic 45+1., Nkunku 48. – 11-esből, 53.)
Cremonese–Napoli 0–2 (Höjlund 13., 45.)
Bologna–Sassuolo 1–1 (Fabbian 46., ill. Muharemovic 63.)
Atalanta–Internazionale 0–1 (L. Martínez 65.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Internazionale

16

12

4

35–14

+21

36

2. Milan

16

10

5

1

27–13

+14

35

3. Napoli

16

11

1

4

24–13

+11

34

4. Roma

17

11

6

20–11

+9

33

5. Juventus

17

9

5

3

23–15

+8

32

6. Como

16

7

6

3

22–12

+10

27

7. Bologna

16

7

5

4

24–14

+10

26

8. Lazio

17

6

6

5

18–12

+6

24

9. Sassuolo

17

6

4

7

22–21

+1

22

10. Atalanta

17

5

7

5

20–19

+1

22

11. Udinese

17

6

4

7

18–28

–10

22

12. Cremonese

17

5

6

6

18–20

–2

21

13. Torino

17

5

5

7

17–28

–11

20

14. Cagliari

17

4

6

7

19–24

–5

18

15. Parma

16

4

5

7

11–18

–7

17

16. Lecce

16

4

4

8

11–22

–11

16

17. Genoa

17

3

5

9

17–27

–10

14

18. Verona

16

2

6

8

13–25

–12

12

19. Pisa

17

1

8

8

12–24

–12

11

20. Fiorentina

17

1

6

10

17–28

–11

9

 

Roma olasz labdarúgás Genoa Serie A olasz bajnokság AS Roma
Legfrissebb hírek

Serie A: Höjlund duplájával nápolyi siker Cremonában

Olasz labdarúgás
Tegnap, 17:16

Nkunku duplázott, győzelmi kényszerbe hozta városi riválisát a Milan

Olasz labdarúgás
Tegnap, 14:36

Megszenvedett, de a Pisa otthonában is győzött a Juventus

Olasz labdarúgás
2025.12.27. 22:49

Serie A: két vesztes meccs után ismét nyert a Como

Olasz labdarúgás
2025.12.27. 17:26

A Parma nyert, a Fiorentina maradt az utolsó helyen a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
2025.12.27. 14:30

Népsport: Annus néni csábítása, avagy így szerződött Rómába Zsengellér Gyula

Népsport
2025.12.27. 08:35

Saját kapusa temette el az Udinesét – megvan a Fiorentina idénybeli első bajnoki győzelme

Olasz labdarúgás
2025.12.21. 20:05

Bajnokesélyesként játszva nyert a Juventus a Roma ellen

Olasz labdarúgás
2025.12.20. 22:50
Ezek is érdekelhetik