Daniele De Rossi a Genoa élén visszatért Rómába, kétgólos vereséggel távozott

A játékosként több mint 600 mérkőzésen a Romában pályára lépő Daniele De Rossi 2024-ben edzőként is 30 mérkőzésen át irányította a fővárosi csapatot. De Rossi ezúttal a Genoa edzőjeként tért vissza a Stadio Olimpicóba.

A fővárosiak közül többen, köztük Paulo Dybala is köszöntötte De Rossit, majd bő fél óra alatt három gólt lőttek a Genoának. A 14. percben Matías Soulé használt ki egy védelmi hibát és hét méterről ballal a kapuba közepébe lőtt, öt percre rá Manu Koné lőtt jobbal 11-ről a bal alsóba, végül egy újabb védelmi hibát Evan Ferguson használt ki. A háromgólos előny birtokában a második félidőre visszább vett a Roma, a Genoa így sem került sokszor a hazaiak kapuja elé, az egyetlen kaput eltaláló kísérletből azonban Jeff Ekhator révén összejött a szépítés a 87. percben. A Roma 3–1-es győzelmével tapad a dobogósokra, a Genoa pedig továbbra is két pontra a kiesőzónától.

OLASZ SERIE A

17. FORDULÓ

HÉTFŐ

Roma–Genoa 3–1 (Soulé 14., Koné 19., Ferguson 31., ill. Ekhator 87.)

SZOMBAT

Parma–Fiorentina 1–0 (Sörensen, 48.)

Pisa–Juventus 0–2 (Calabresi 74. –öngól, Yildiz 90+2. )

Lecce–Como 0–3 (N. Paz 20., J. Ramón 66., Duvikasz 75.)

Torino–Cagliari 1–2 (Vlasic 27., ill. Prati 45., Kilicsoy 66.)

Udinese–Lazio 1–1 (K. Davis 90+5., ill. Vecino 80.)

VASÁRNAP

Milan–Hellas Verona 3–0 (Pulisic 45+1., Nkunku 48. – 11-esből, 53.)

Cremonese–Napoli 0–2 (Höjlund 13., 45.)

Bologna–Sassuolo 1–1 (Fabbian 46., ill. Muharemovic 63.)

Atalanta–Internazionale 0–1 (L. Martínez 65.)