Daniele De Rossi a Genoa élén visszatért Rómába, kétgólos vereséggel távozott
A játékosként több mint 600 mérkőzésen a Romában pályára lépő Daniele De Rossi 2024-ben edzőként is 30 mérkőzésen át irányította a fővárosi csapatot. De Rossi ezúttal a Genoa edzőjeként tért vissza a Stadio Olimpicóba.
A fővárosiak közül többen, köztük Paulo Dybala is köszöntötte De Rossit, majd bő fél óra alatt három gólt lőttek a Genoának. A 14. percben Matías Soulé használt ki egy védelmi hibát és hét méterről ballal a kapuba közepébe lőtt, öt percre rá Manu Koné lőtt jobbal 11-ről a bal alsóba, végül egy újabb védelmi hibát Evan Ferguson használt ki. A háromgólos előny birtokában a második félidőre visszább vett a Roma, a Genoa így sem került sokszor a hazaiak kapuja elé, az egyetlen kaput eltaláló kísérletből azonban Jeff Ekhator révén összejött a szépítés a 87. percben. A Roma 3–1-es győzelmével tapad a dobogósokra, a Genoa pedig továbbra is két pontra a kiesőzónától.
OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ
HÉTFŐ
Roma–Genoa 3–1 (Soulé 14., Koné 19., Ferguson 31., ill. Ekhator 87.)
SZOMBAT
Parma–Fiorentina 1–0 (Sörensen, 48.)
Pisa–Juventus 0–2 (Calabresi 74. –öngól, Yildiz 90+2. )
Lecce–Como 0–3 (N. Paz 20., J. Ramón 66., Duvikasz 75.)
Torino–Cagliari 1–2 (Vlasic 27., ill. Prati 45., Kilicsoy 66.)
Udinese–Lazio 1–1 (K. Davis 90+5., ill. Vecino 80.)
VASÁRNAP
Milan–Hellas Verona 3–0 (Pulisic 45+1., Nkunku 48. – 11-esből, 53.)
Cremonese–Napoli 0–2 (Höjlund 13., 45.)
Bologna–Sassuolo 1–1 (Fabbian 46., ill. Muharemovic 63.)
Atalanta–Internazionale 0–1 (L. Martínez 65.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
16
12
–
4
35–14
+21
36
|2. Milan
16
10
5
1
27–13
+14
35
|3. Napoli
16
11
1
4
24–13
+11
34
|4. Roma
17
11
–
6
20–11
+9
33
|5. Juventus
17
9
5
3
23–15
+8
32
|6. Como
16
7
6
3
22–12
+10
27
|7. Bologna
16
7
5
4
24–14
+10
26
|8. Lazio
17
6
6
5
18–12
+6
24
|9. Sassuolo
17
6
4
7
22–21
+1
22
|10. Atalanta
17
5
7
5
20–19
+1
22
|11. Udinese
17
6
4
7
18–28
–10
22
|12. Cremonese
17
5
6
6
18–20
–2
21
|13. Torino
17
5
5
7
17–28
–11
20
|14. Cagliari
17
4
6
7
19–24
–5
18
|15. Parma
16
4
5
7
11–18
–7
17
|16. Lecce
16
4
4
8
11–22
–11
16
|17. Genoa
17
3
5
9
17–27
–10
14
|18. Verona
16
2
6
8
13–25
–12
12
|19. Pisa
17
1
8
8
12–24
–12
11
|20. Fiorentina
17
1
6
10
17–28
–11
9