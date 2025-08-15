Nemzeti Sportrádió

Hiába focizta le az emberelőnyben játszó OM a Rennes-t, kikapott a Ligue 1 nyitányán

2025.08.15. 22:57
Blas gólja döntött (Fotó: Imago Images)
Ligue 1 Olympique Marseille Ludovic Blas Rennes
A Rennes 1–0-ra legyőzte az Olympique Marseille-t a francia labdarúgó-élvonal (Ligue 1) évadnyitó mérkőzésén.

A bretagne-i összecsapás óriási marseille-i fölényt hozott, pláne azután, hogy fél óra játék után a hazaiak emberhátrányba kerültek. Roberto De Zerbi együttese helyzetek sorát dolgozta ki a piros-feketék kapuja előtt, az utolsó félórában Pierre-Emerick Aubameyang is beállt, de gólt nem ők, hanem a Rennes szerzett: a ráadásban Quentin Merlin egy zseniális meglátással ugratta ki Ludovic Blast, aki rendkívül higgadtan értékesítette a ziccert, megnyerve csapatának az idénynyitót (VIDEÓ ITT). 1–0

FRANCIA LIGUE 1
1. FORDULÓ
Rennes–Olympique Marseille 1–0 (Blas 90+1.)
Kiállítva: Ait Budlal (Rennes, 31.)

SZOMBATI PROGRAM
17.00: Lens–Lyon
19.00: Monaco–Le Havre
21.05: Nice–Toulouse

VASÁRNAPI PROGRAM
15.00: Brest–Lille
17.15: Angers–Paris FC
17.15: Auxerre–Lorient
17.15: Metz–Strasbourg
20.45: Nantes–PSG

 

Ezek is érdekelhetik