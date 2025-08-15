Hiába focizta le az emberelőnyben játszó OM a Rennes-t, kikapott a Ligue 1 nyitányán

A bretagne-i összecsapás óriási marseille-i fölényt hozott, pláne azután, hogy fél óra játék után a hazaiak emberhátrányba kerültek. Roberto De Zerbi együttese helyzetek sorát dolgozta ki a piros-feketék kapuja előtt, az utolsó félórában Pierre-Emerick Aubameyang is beállt, de gólt nem ők, hanem a Rennes szerzett: a ráadásban Quentin Merlin egy zseniális meglátással ugratta ki Ludovic Blast, aki rendkívül higgadtan értékesítette a ziccert, megnyerve csapatának az idénynyitót (VIDEÓ ITT). 1–0

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

Rennes–Olympique Marseille 1–0 (Blas 90+1.)

Kiállítva: Ait Budlal (Rennes, 31.)

SZOMBATI PROGRAM

17.00: Lens–Lyon

19.00: Monaco–Le Havre

21.05: Nice–Toulouse

VASÁRNAPI PROGRAM

15.00: Brest–Lille

17.15: Angers–Paris FC

17.15: Auxerre–Lorient

17.15: Metz–Strasbourg

20.45: Nantes–PSG