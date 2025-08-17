Egy megpattanó lövés döntött, a PSG csak üggyel-bajjal tudott nyerni Nantes-ban

A címvédő a várakozásoknak megfelelően totális labdabirtoklási fölénnyel rukkolt elő a Stade de la Beajoire-ban, de ezt egy darabig nem tudta igazi helyzetekre váltani Luis Enrique legénysége, miután a Nantes mindent megtett azért, hogy elrontsa a játékát. Az első játékrész hajrájában aztán sikerült többször is megbontani a „kanárik” védelmét, s a korábbi lyoni közönségkedvencnek, Anthony Lopesnek, többször is védenie kellett – a legnagyobb bravúrt talán akkor mutatta be, amikor vert helyzetből a keresztlécre tolta a labdát.

A játék képe a fordulás után sem változott látványosan, de a szerencse a 67. percben a párizsiak segítségére sietett: Vitinha átlövése nyomán a labda az egyik védőn gellert kapva vágódott a hazai kapuba (VIDEÓ ITT). Tizenegy perccel később Goncalo Ramos is betalált, de a gólt les miatt elvette a VAR. A meccs végjátékában elmaradtak az izgalmak, a Nantes nem tudott csodát tenni – ha nyögvenyelősen is, de győzelemmel kezdte a bajnoki évadot a Paris Saint-Germain. 0–1

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Nantes–PSG 0–1 (Vitinha 67.)

Brest–Lille 3–3 (K. Doumbia 34., 51., Le Cardinal 75., ill. Giroud 11., Haraldsson 26., Mukau 66.)

Angers–Paris FC 1–0 (Lepaul 9.)

Kiállítva: Mouton (Angers, 57.)

Auxerre–Lorient 1–0 (Sinayoko 53.)

Metz–Strasbourg 0–1 (Panichelli 86.)

Szombaton játszották

Lens–Lyon 0–1 (Mikautadze 45+1.)

Monaco–Le Havre 3–1 (G. Lloris 32. – öngól, Dier 61., Akliouche 74., ill. R. Ndiaye 67.)

Nice–Toulouse 0–1 (Sidibé 89.)

Pénteken játszották

Rennes–Olympique Marseille 1–0 (Blas 90+1.)

Kiállítva: Ait Budlal (31., Rennes)