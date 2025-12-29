Szongoth Domán és a csúcstámadás: tinédzserként az A-csoportban, most az NHL következhet

Nagy éve volt 2025-ben Szongoth Dománnak – és 2026 még jobb lehet, olyan, amilyet rég láttunk a magyar jégkorongban, például bekerülhet a világ legjobb bajnokságába, az NHL-be.

Érdekes megállapítások ez egy 17 éves magyar hokisnál, de annál igazabbak.

Persze a történet kicsit korábban kezdődött.

Egy tinédzser, aki berobbant a felnőttek közé

A hazai sportközönség akkor hallhatott először Szongoth Dománról, amikor nem is 2025, hanem 2024 nyara végén behívták a férfi felnőttválogatott keretébe. Akkor záporoztak a kommentek, és nagy szórással.

Volt, aki örült az új és rendkívül fiatal tehetségnek, volt, aki féltette a felnőttek között, volt, aki szerint meg semmi keresnivalója egy tinédzserévei közepén járó ifjúnak a nagycsapatban – és persze olyan összeesküveéselmélet-hívő is akadt, aki „kinek a kije”-alapon közelítette meg a témát.

Mindezek után az akkor még a 16-ot is éppen betöltő csatár pályafutása legelső felnőttválogatott-meccsén betalált, majd bekerült az olimpiai selejtezőre nevezett keretbe is, ahol olyan sportági nagyágyúval találkozott a csapatunk, mint Szlovákia, és olyan kipróbált A-csoportos ellenfelekkel, mint Kazahsztán és Ausztria. Szongoth Domán ellenük sem süllyedt el a mélyvízben, sőt, betalált az eurázsiaiak ellen is!

Innentől pedig nem volt megállás, a csillaga azóta meredeken ível felfelé.

Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

A legfiatalabb az elitben – és nemcsak dísznek volt ott

A 2024–2025-ös évadban véghez vitte azt a párját ritkító bravúrt, hogy egyazon idényben játszott az ifjúsági, a junior és a felnőttvilágbajnokságon is. Ráadásul annyira fiatal, hogy pusztán a kora alapján ezt megismételheti a mostani, 2025–2026-os szezonban is!

Mindenesetre az idei tavaszát az vezette fel, hogy áprilisban az U18-as válogatottunkat – többek segítségével persze, de – benntartotta a divízió 1/A-ban, ami ebben a korosztályban a top 16-ot jelenti. A Székesfehérváron, a MET Arénában rendezett korosztályos vb-n 5 mérkőzésen ugyanennyi, 5 pontot szerzett (2 gól+3 assziszt). Az utolsó, bennmaradásunkat hozó Ausztria elleni rangadón éppenséggel 1 góllal és 2 gólpasszal zárt, és irgalmatlan mennyiségű jégidővel: szemre az utolsó húsz percből negyedórát volt bent, ennyire bíztak benne.

Mire a felnőttválogatott elkezdte a maga felkészülését a világbajnokságra, a 16 és fél éves Szongoth Domán vezette az idénybeli házi pontlistát – ezek után már nem akkora meglepetés, hogy a felnőttek, ráadásul A-csoportos vb-jére is elutazhatott Herningbe.

A dán kisvárosban aztán nagy forgatagba csöppent, mert a legmagasabb osztályban 1949 óta nem akadt olyan fiatal résztvevő, mint ő! Azonnal interjúra hívta tehát a világbajnokság tévéügyeit intéző kanadai TSN tévétársaság, figyelt rá minden játékosmegfigyelő – majd a mieink összes mérkőzésén játszott, és csak heten töltöttek nála is több időt a jégen.

Mindeközben a férfiválogatottunk a közreműködésével olyat ért el, amit még soha: bentmaradt az elitben, a top 16-ban.

Az egyéni sikerek viszont még csak ezután jöttek!

A draftlistán a magyar tehetség – közeledik az NHL-álom

A 2024–2025-ös szezon végeztével természetesen ő lett a Magyar Jégkorong Szövetségnél az év legjobb ifjúsági korú játékosa, nyáron pedig még jobban kinyílt a világ a 15 éves kora óta amúgy is Finnországban pallérozódó tehetségünknek, akit novemberben pedig a Sportforum díjátadóján, a Sport Awards 2025-ön is elismertek, mint a jövő legértékesebb sportolóját.

Szongoth Domán játékjogát lefoglalták már az Egyesült Államok, illetve Kanada legjobb juniorbajnokságába, a USHL-be, illetve a CHL-be is. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az amerikai utánpótlás-bajnokságba kerülne, ott csakis a Fargo Force, a kanadaiban pedig csakis a Soo Greyhounds színeiben játszhatna – utóbbi más okok miatt is fontos…

2025. május 6-án a férfiválogatottunk a jégkorongsport legfontosabb nemzete, Kanada ellen játszotta utolsó vb-felkészülési mérkőzését Budapesten, az MVM Dome-ban, méghozzá hazai nézőcsúcsot hozó telt ház előtt.

A meccs azonban szakmailag is fontos és jövőbe mutató volt, mivel Kanada válogatottjának az általános igazgató szerepét Kyle Dubas töltötte be, aki annak idején a Soo Greyhoundsnál kezdte sportvezetői karrierjét, manapság viszont már az NHL-es Pittsburgh Penguins főnöke. Namármost a mi Szongoth Dománunk felkerült a 2026-os NHL-draftlistára: azaz jövő nyáron őt is elvihetik a világ legjobb jégkorong-bajnokságába!