Ligue 1: gólzápor a hajrában, az Angers legyőzte a Nantes-ot
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 16. fordulójában az Angers 4–1-re legyőzte a Nantes-ot. A 80. perc után három gól született a mérkőzésen.
FRANCIA LIGUE 1
16. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Angers–Nantes 4–1 (Abdelli 17. – 11-esből, Cherif 60., Djibirin 85., Raolisoa 90+4., ill. Centonze 81.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Rennes–Brest
19.00: Metz–PSG
21.05: Paris FC–Toulouse
Vasárnap
15.00: Lyon–Le Havre
17.15: Auxerre–Lille
17.15: Lens–Nice
17.15: Strasbourg–Lorient
20.45: Olympique Marseille–Monaco
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lens
|15
|11
|1
|3
|26–13
|+13
|34
|2. Paris SG
|15
|10
|3
|2
|32–12
|+20
|33
|3. Marseille
|15
|9
|2
|4
|35–15
|+20
|29
|4. Lille
|15
|9
|2
|4
|29–17
|+12
|29
|5. Lyon
|15
|7
|3
|5
|20–16
|+4
|24
|6. Rennes
|15
|6
|6
|3
|24–23
|+1
|24
|7. Monaco
|15
|7
|2
|6
|26–26
|0
|23
|8. Strasbourg
|15
|7
|1
|7
|25–20
|+5
|22
|9. Angers
|16
|6
|4
|6
|17–18
|–1
|22
|10. Toulouse
|15
|5
|5
|5
|21–19
|+2
|20
|11. Brest
|15
|5
|4
|6
|20–24
|–4
|19
|12. Nice
|15
|5
|2
|8
|19–26
|–7
|17
|13. Lorient
|15
|4
|5
|6
|19–28
|–9
|17
|14. Paris FC
|15
|4
|4
|7
|21–26
|–5
|16
|15. Le Havre
|15
|3
|6
|6
|13–21
|–8
|15
|16. Auxerre
|15
|3
|3
|9
|11–21
|–10
|12
|17. Nantes
|16
|2
|5
|9
|14–28
|–14
|11
|18. Metz
|15
|3
|2
|10
|15–34
|–19
|11
Legfrissebb hírek
Hozta a kötelezőt, és őrzi vezető helyét a Lens
Francia labdarúgás
2025.12.06. 20:50
Ezek is érdekelhetik