Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: gólzápor a hajrában, az Angers legyőzte a Nantes-ot

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.12. 22:46
null
Fotó: AFP
Címkék
Ligue 1 Angers Nantes
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 16. fordulójában az Angers 4–1-re legyőzte a Nantes-ot. A 80. perc után három gól született a mérkőzésen.

 

FRANCIA LIGUE 1
16. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Angers–Nantes 4–1 (Abdelli 17. – 11-esből, Cherif 60., Djibirin 85., Raolisoa 90+4., ill. Centonze 81.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Rennes–Brest
19.00: Metz–PSG
21.05: Paris FC–Toulouse
Vasárnap
15.00: Lyon–Le Havre
17.15: Auxerre–Lille
17.15: Lens–Nice 
17.15: Strasbourg–Lorient
20.45: Olympique Marseille–Monaco

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Lens15111326–13+13 34 
2. Paris SG15103232–12+20 33 
3. Marseille1592435–15+20 29 
4. Lille1592429–17+12 29 
5. Lyon1573520–16+4 24 
6. Rennes1566324–23+1 24 
7. Monaco1572626–2623 
8. Strasbourg1571725–20+5 22 
9. Angers1664617–18–1 22 
10. Toulouse1555521–19+2 20 
11. Brest1554620–24–4 19 
12. Nice1552819–26–7 17 
13. Lorient1545619–28–9 17 
14. Paris FC1544721–26–5 16 
15. Le Havre1536613–21–8 15 
16. Auxerre1533911–21–10 12 
17. Nantes1625914–28–14 11 
18. Metz15321015–34–19 11 

 

 

Ligue 1 Angers Nantes
Legfrissebb hírek

Ligue 1: az emberhátrányban játszó Lyon kikapott a Lorient vendégeként

Francia labdarúgás
2025.12.07. 22:43

Közvetlen rivális ellen játszottak döntetlent Negóék a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2025.12.07. 19:11

Kvarachelia duplázott, a PSG a Rennes kiütésével tapad a Lensra

Francia labdarúgás
2025.12.06. 23:02

Hozta a kötelezőt, és őrzi vezető helyét a Lens

Francia labdarúgás
2025.12.06. 20:50

Ethan Mbappé döntött a Marseille ellen; Pogba emberelőnyben sem tudott segíteni a Monacón

Francia labdarúgás
2025.12.05. 22:56

Balhé Nizzában: tüntetés, ütések – két labdarúgó többé nem akar játszani a csapatban

Francia labdarúgás
2025.12.02. 11:39

Ligue 1: 21 év óta először vezeti a francia bajnokságot a Lens

Francia labdarúgás
2025.11.30. 20:00

A botladozó Monaco meglepte a PSG-t, másodszor kapott ki a címvédő a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2025.11.29. 23:05
Ezek is érdekelhetik