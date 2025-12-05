Ethan Mbappé döntött a Marseille ellen; Pogba emberelőnyben sem tudott segíteni a Monacón

A Monaco a legutóbbi fordulóban otthon tartotta a három pontot a címvédő Paris Saint-Germain ellen, ezúttal viszont a 28. percben hátrányba került: Kamory Doumbia volt eredményes a Brest részéről egy hosszú bedobást követő kavarodásban. A hazaiak meg is tartották előnyüket az első játékrészben, a fordulás után viszont megfogyatkoztak, Ludovic Ajorque kapott piros lapot, miután hátulról csúszott oda ellenfelének.

A hercegségiek nem tudták gólra váltani emberelőnyüket, pedig minden eddiginél korábban becserélték egyik legnagyobb sztárjukat, Paul Pogbát, aki több mint 20 percet töltött a pályán.

Ethan Mbappénak köszönhetően korán vezetés szerzett a hazai pályán játszó Lille az Olympique Marseille ellen.

Bruno Génésio csapata megőrizte kapuját a kapott góltól, így pontszámban beérte Roberto De Zerbi gárdáját a tabellán.

Ethan Mbappé, a celebration king 👑🗣️ pic.twitter.com/JKdUFHSNtg — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 5, 2025

FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ, pénteki mérkőzések

Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)

Kiállítva: Ajorque (60., Brest)

Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)

Szombaton játsszák

17.00: Nantes–Lens

19.00: Toulouse–Strasbourg

21.05: Paris SG–Rennes

Vasárnap játsszák

15.00: Nice–Angers

17.15: Auxerre–Metz

17.15: Le Havre–Paris FC

20.45: Lorient–Lyon