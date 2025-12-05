Nemzeti Sportrádió

Ethan Mbappé döntött a Marseille ellen; Pogba emberelőnyben sem tudott segíteni a Monacón

2025.12.05. 22:56
Paul Pogba (balra) egyre több játékpercet kap (Fotó: Imago)
Több mint fél órát emberelőnyben játszott, mégis pont nélkül maradt a Brest otthonában a Monaco labdarúgócsapata a Ligue 1 15. fordulójának nyitó mérkőzésén pénteken. Később az Olympique Marseille vesztesként távozott Lille-ből.

A Monaco a legutóbbi fordulóban otthon tartotta a három pontot a címvédő Paris Saint-Germain ellen, ezúttal viszont a 28. percben hátrányba került: Kamory Doumbia volt eredményes a Brest részéről egy hosszú bedobást követő kavarodásban. A hazaiak meg is tartották előnyüket az első játékrészben, a fordulás után viszont megfogyatkoztak, Ludovic Ajorque kapott piros lapot, miután hátulról csúszott oda ellenfelének.

A hercegségiek nem tudták gólra váltani emberelőnyüket, pedig minden eddiginél korábban becserélték egyik legnagyobb sztárjukat, Paul Pogbát, aki több mint 20 percet töltött a pályán.

Ethan Mbappénak köszönhetően korán vezetés szerzett a hazai pályán játszó Lille az Olympique Marseille ellen.

Bruno Génésio csapata megőrizte kapuját a kapott góltól, így pontszámban beérte Roberto De Zerbi gárdáját a tabellán.

FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ, pénteki mérkőzések
Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)
Kiállítva: Ajorque (60., Brest)
Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)

Szombaton játsszák
17.00: Nantes–Lens
19.00: Toulouse–Strasbourg
21.05: Paris SG–Rennes
Vasárnap játsszák
15.00: Nice–Angers
17.15: Auxerre–Metz
17.15: Le Havre–Paris FC
20.45: Lorient–Lyon

 

