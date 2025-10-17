Nemzeti Sportrádió

Mindkét Doué fivér gólpasszt adott, a PSG nem bírt odahaza a Strasbourggal

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.17. 22:56
Borsot tört a PSG orra alá a Strasbourg (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ligue 1 Paris Saint-Germain Strasbourg
Nem született döntés a PSG és a Strasbourg csatáján a francia labdarúgó-élvonal (Ligue 1) 8. fordulójának pénteki nyitómeccsén.

Korán bekezdett a felforgatott kezdőcsapattal felálló PSG az idényt bivalyerősen indító Strasbourg ellen, Bradley Barcola már a 6. percben gólra váltott egy gyors, szemrevaló akciót. Ezután viszont kisebb meglepetésre nem esett szét a vendég elzászi együttes, s a félidő derekán Joaquín Panichelli egyenlített. A hideg zuhany a szünet előtt jött a párizsi közönségnek, amikor Guéla Doué (igen, a PSG-s, Barcolának gólpasszt adó Désiré Doué bátyjáról van szó – a szerk.) remek meglátással nyesett be egy labdát a hazai védelem mögé, amit Diego Moreira egy finom bokamozdulattal továbbított a hosszú sarokba. 

A rémálom a fordulás után is folytatódott a címvédő számára, miután a hazai védelem nem tudott lereagálni egy kirúgást, s a labdára lecsapó Moreira gólt rúgatott a Strasbourg első gólját is jegyző argentin centerrel. Látva, hogy ég a ház, alaposan rákapcsolt a PSG, s több mint fél órával a meccs vége előtt Goncalo Ramos tizenegyesből szépített. A harmadik góljuk után minden támadó jellegű akciót feladó vendégek foggal-körömmel védték sovány előnyüket, de a szerencse nem az ő oldalukon állt: a 79. percben az előrehúzódó jobbhátvéd, Senny Mayulu lövését elsőre még védte Penders, ám a labda pont a párizsi játékos fejére pattant vissza, akinek így már nem volt nehéz dolga. 

A hátralevő időben a győztes gólért rohamoztak a hazaiak, de a Strasbourg túlélte az ostromot, s így továbbra is egy pont a hátránya a címvédővel szemben – akárcsak a fordulót megelőzően. 3–3

FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
Paris SG–Strasbourg 3–3 (Barcola 6., G. Ramos 56. – 11-esből, Mayulu 79., ill. Panichelli 26., 49., Moreira 41.)

Szombati program
17.00: Nice–Lyon
19.00: Angers–Monaco
21.05: Olympique Marseille–Le Havre

Vasárnapi program
15.00: Lens–Paris FC
17.15: Lorient–Brest
17.15: Rennes–Auxerre
17.15: Toulouse–Metz
20.45: Nantes–Lille

   
A LIGUE 1 ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Paris SG852116–8+817
2. Strasbourg851217–10+716
3. Marseille75215–5+1015
4. Lyon7529–5+415
5. Monaco741216–12+413
6. Lens741210–6+413
7. Lille732214–10+411
8. Paris FC731312–13–110
9. Toulouse731311–12–110
10. Rennes72419–10–110
11. Brest722311–1108
12. Nice72239–12–38
13. Lorient72149–16–77
14. Le Havre71338–10–26
15. Nantes71335–7–26
16. Auxerre7255–10–56
17. Angers71243–11–85
18. Metz7255–16–112

 

 

Ligue 1 Paris Saint-Germain Strasbourg
Legfrissebb hírek

Férfi kézi BL: négy magyar góllal verte meg a Wisla Plock a PSG-t

Kézilabda
2025.10.15. 22:20

Hiába a két bajnoki érem, elküldte edzőjét a Monaco – sajtóhír

Francia labdarúgás
2025.10.09. 17:15

Loic Nego: Elképesztő volt Franciaország ellen játszani

Magyar válogatott
2025.10.07. 16:56

Kylian Mbappé a lelátón ünnepelt: öccse, Ethan gólja akadályozta meg a PSG győzelmét Lille-ben

Francia labdarúgás
2025.10.05. 22:45

Három góllal nyert a Marseille, zsinórban negyedik győzelmét aratta a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2025.10.04. 23:05

Először nyert kapott gól nélkül a Ligue 1-ben az újonc párizsi csapat

Francia labdarúgás
2025.10.03. 22:57

Nuno Mendes volt a Barca elleni BL-meccs hőse – ő volna a világ legjobb balbekkje?

Bajnokok Ligája
2025.10.02. 09:01

Aranylabdás csatára és más kulcsjátékosai nélkül lép pályára a PSG Barcelonában

Bajnokok Ligája
2025.10.01. 13:12
Ezek is érdekelhetik