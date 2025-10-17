Mindkét Doué fivér gólpasszt adott, a PSG nem bírt odahaza a Strasbourggal
Korán bekezdett a felforgatott kezdőcsapattal felálló PSG az idényt bivalyerősen indító Strasbourg ellen, Bradley Barcola már a 6. percben gólra váltott egy gyors, szemrevaló akciót. Ezután viszont kisebb meglepetésre nem esett szét a vendég elzászi együttes, s a félidő derekán Joaquín Panichelli egyenlített. A hideg zuhany a szünet előtt jött a párizsi közönségnek, amikor Guéla Doué (igen, a PSG-s, Barcolának gólpasszt adó Désiré Doué bátyjáról van szó – a szerk.) remek meglátással nyesett be egy labdát a hazai védelem mögé, amit Diego Moreira egy finom bokamozdulattal továbbított a hosszú sarokba.
A rémálom a fordulás után is folytatódott a címvédő számára, miután a hazai védelem nem tudott lereagálni egy kirúgást, s a labdára lecsapó Moreira gólt rúgatott a Strasbourg első gólját is jegyző argentin centerrel. Látva, hogy ég a ház, alaposan rákapcsolt a PSG, s több mint fél órával a meccs vége előtt Goncalo Ramos tizenegyesből szépített. A harmadik góljuk után minden támadó jellegű akciót feladó vendégek foggal-körömmel védték sovány előnyüket, de a szerencse nem az ő oldalukon állt: a 79. percben az előrehúzódó jobbhátvéd, Senny Mayulu lövését elsőre még védte Penders, ám a labda pont a párizsi játékos fejére pattant vissza, akinek így már nem volt nehéz dolga.
A hátralevő időben a győztes gólért rohamoztak a hazaiak, de a Strasbourg túlélte az ostromot, s így továbbra is egy pont a hátránya a címvédővel szemben – akárcsak a fordulót megelőzően. 3–3
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
Paris SG–Strasbourg 3–3 (Barcola 6., G. Ramos 56. – 11-esből, Mayulu 79., ill. Panichelli 26., 49., Moreira 41.)
Szombati program
17.00: Nice–Lyon
19.00: Angers–Monaco
21.05: Olympique Marseille–Le Havre
Vasárnapi program
15.00: Lens–Paris FC
17.15: Lorient–Brest
17.15: Rennes–Auxerre
17.15: Toulouse–Metz
20.45: Nantes–Lille
|A LIGUE 1 ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|8
|5
|2
|1
|16–8
|+8
|17
|2. Strasbourg
|8
|5
|1
|2
|17–10
|+7
|16
|3. Marseille
|7
|5
|–
|2
|15–5
|+10
|15
|4. Lyon
|7
|5
|–
|2
|9–5
|+4
|15
|5. Monaco
|7
|4
|1
|2
|16–12
|+4
|13
|6. Lens
|7
|4
|1
|2
|10–6
|+4
|13
|7. Lille
|7
|3
|2
|2
|14–10
|+4
|11
|8. Paris FC
|7
|3
|1
|3
|12–13
|–1
|10
|9. Toulouse
|7
|3
|1
|3
|11–12
|–1
|10
|10. Rennes
|7
|2
|4
|1
|9–10
|–1
|10
|11. Brest
|7
|2
|2
|3
|11–11
|0
|8
|12. Nice
|7
|2
|2
|3
|9–12
|–3
|8
|13. Lorient
|7
|2
|1
|4
|9–16
|–7
|7
|14. Le Havre
|7
|1
|3
|3
|8–10
|–2
|6
|15. Nantes
|7
|1
|3
|3
|5–7
|–2
|6
|16. Auxerre
|7
|2
|–
|5
|5–10
|–5
|6
|17. Angers
|7
|1
|2
|4
|3–11
|–8
|5
|18. Metz
|7
|–
|2
|5
|5–16
|–11
|2