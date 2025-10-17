Mindkét Doué fivér gólpasszt adott, a PSG nem bírt odahaza a Strasbourggal

Korán bekezdett a felforgatott kezdőcsapattal felálló PSG az idényt bivalyerősen indító Strasbourg ellen, Bradley Barcola már a 6. percben gólra váltott egy gyors, szemrevaló akciót. Ezután viszont kisebb meglepetésre nem esett szét a vendég elzászi együttes, s a félidő derekán Joaquín Panichelli egyenlített. A hideg zuhany a szünet előtt jött a párizsi közönségnek, amikor Guéla Doué (igen, a PSG-s, Barcolának gólpasszt adó Désiré Doué bátyjáról van szó – a szerk.) remek meglátással nyesett be egy labdát a hazai védelem mögé, amit Diego Moreira egy finom bokamozdulattal továbbított a hosszú sarokba.

A rémálom a fordulás után is folytatódott a címvédő számára, miután a hazai védelem nem tudott lereagálni egy kirúgást, s a labdára lecsapó Moreira gólt rúgatott a Strasbourg első gólját is jegyző argentin centerrel. Látva, hogy ég a ház, alaposan rákapcsolt a PSG, s több mint fél órával a meccs vége előtt Goncalo Ramos tizenegyesből szépített. A harmadik góljuk után minden támadó jellegű akciót feladó vendégek foggal-körömmel védték sovány előnyüket, de a szerencse nem az ő oldalukon állt: a 79. percben az előrehúzódó jobbhátvéd, Senny Mayulu lövését elsőre még védte Penders, ám a labda pont a párizsi játékos fejére pattant vissza, akinek így már nem volt nehéz dolga.

A hátralevő időben a győztes gólért rohamoztak a hazaiak, de a Strasbourg túlélte az ostromot, s így továbbra is egy pont a hátránya a címvédővel szemben – akárcsak a fordulót megelőzően. 3–3

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

Paris SG–Strasbourg 3–3 (Barcola 6., G. Ramos 56. – 11-esből, Mayulu 79., ill. Panichelli 26., 49., Moreira 41.)

