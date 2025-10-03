Nemzeti Sportrádió

Először nyert kapott gól nélkül a Ligue 1-ben az újonc párizsi csapat

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.03. 22:57
null
Így örült a góljának Ilan Kebbal (balra) (Fotó: AFP)
Címkék
Ligue 1 Paris FC Lorient
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 7. fordulójának nyitó mérkőzésén a Paris FC hazai pályán 2–0-ra megverte a Lorient-t.

Az idegenben nyeretlen Lorient a 4. percben még megúszta a kapott gólt – les miatt –, ám 20 perc múlva már előnybe került a Paris FC. Jean-Philippe Krasso jó ütemű kiugratása után Ilan Kebbal kilenc méterről a bal alsóba lőtt – az algériai-francia középpályás így már négy gólnál és két gólpassznál jár az idényben. Öt perccel később pedig az előző találatnál asszisztot jegyző Krasso volt eredményes, aki Moses Simon átadását követően lőtt a kapu jobb oldalába. A vendégcsapat szépíteni sem tudott, az újonc párizsiak begyűjtötték a harmadik győzelmüket a bajnokságban – először kapott gól nélkül. 2–0

FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
Paris FC–Lorient 2–0 (Kebbal 25., Krasso 30.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Metz–Marseille
19.00: Brest–Nantes
21.05: Auxerre–Lens
Vasárnap
15.00: Lyon–Toulouse
17.15: Le Havre–Rennes
17.15: Monaco–Nice
17.15: Strasbourg–Angers
20.45: Lille–Paris SG

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paris SG65112–4+815
  2. Lyon6518–3+515
  3. Marseille64212–5+712
  4. Monaco64214–10+412
  5. Strasbourg6429–7+212
  6. Lille631213–9+410
  7. Lens63128–5+310
  8. Paris FC731312–13–110
  9. Rennes62317–8–19
10. Brest621311–1107
11. Toulouse62139–11–27
12. Nice62137–10–37
13. Lorient72149–16–77
14. Auxerre6244–8–46
15. Le Havre61236–8–25
16. Nantes61235–7–25
17. Angers61233–6–35
18. Metz6245–13–82

 

Ligue 1 Paris FC Lorient
Legfrissebb hírek

Ligue 1: nem fékez a Lyon, behúzta a Lille elleni idegenbeli rangadót is

Francia labdarúgás
2025.09.28. 19:45

Belső védői góljaival zsebelte be a három pontot a PSG az Auxerre ellen

Francia labdarúgás
2025.09.27. 23:05

A végjátékban fordított, s nyert Strasbourgban az Olympique Marseille

Francia labdarúgás
2025.09.26. 22:45

Ötös lista: íme, az elitligák eddigi meglepetéscsapatai!

Minden más foci
2025.09.26. 15:21

Bajban a PSG: Marquinhos is kidőlt az FC Barcelona elleni BL-meccs előtt

Francia labdarúgás
2025.09.26. 13:23

Chevalier hibája döntött, 14 év után kapott ki bajnokin a PSG Marseille-ben!

Francia labdarúgás
2025.09.22. 22:12

Ansu Fatinak egy perc sem kellett az első gólhoz a francia élvonalban, és ezzel még nem végzett

Francia labdarúgás
2025.09.21. 19:59

Az időjárás közbeszólt: elhalasztják a Marseille–PSG rangadót

Francia labdarúgás
2025.09.21. 16:33
Ezek is érdekelhetik