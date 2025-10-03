Először nyert kapott gól nélkül a Ligue 1-ben az újonc párizsi csapat

Az idegenben nyeretlen Lorient a 4. percben még megúszta a kapott gólt – les miatt –, ám 20 perc múlva már előnybe került a Paris FC. Jean-Philippe Krasso jó ütemű kiugratása után Ilan Kebbal kilenc méterről a bal alsóba lőtt – az algériai-francia középpályás így már négy gólnál és két gólpassznál jár az idényben. Öt perccel később pedig az előző találatnál asszisztot jegyző Krasso volt eredményes, aki Moses Simon átadását követően lőtt a kapu jobb oldalába. A vendégcsapat szépíteni sem tudott, az újonc párizsiak begyűjtötték a harmadik győzelmüket a bajnokságban – először kapott gól nélkül. 2–0

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

Paris FC–Lorient 2–0 (Kebbal 25., Krasso 30.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

17.00: Metz–Marseille

19.00: Brest–Nantes

21.05: Auxerre–Lens

Vasárnap

15.00: Lyon–Toulouse

17.15: Le Havre–Rennes

17.15: Monaco–Nice

17.15: Strasbourg–Angers

20.45: Lille–Paris SG