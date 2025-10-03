Először nyert kapott gól nélkül a Ligue 1-ben az újonc párizsi csapat

Az idegenben nyeretlen Lorient a 4. percben még megúszta a kapott gólt – les miatt –, ám 20 perc múlva már előnybe került a Paris FC. Jean-Philippe Krasso jó ütemű kiugratása után Ilan Kebbal kilenc méterről a bal alsóba lőtt – az algériai-francia középpályás így már négy gólnál és két gólpassznál jár az idényben. Öt perccel később pedig az előző találatnál asszisztot jegyző Krasso volt eredményes, aki Moses Simon átadását követően lőtt a kapu jobb oldalába. A vendégcsapat szépíteni sem tudott, az újonc párizsiak begyűjtötték a harmadik győzelmüket a bajnokságban – először kapott gól nélkül. 2–0
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
Paris FC–Lorient 2–0 (Kebbal 25., Krasso 30.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
17.00: Metz–Marseille
19.00: Brest–Nantes
21.05: Auxerre–Lens
Vasárnap
15.00: Lyon–Toulouse
17.15: Le Havre–Rennes
17.15: Monaco–Nice
17.15: Strasbourg–Angers
20.45: Lille–Paris SG
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|6
|5
|–
|1
|12–4
|+8
|15
|2. Lyon
|6
|5
|–
|1
|8–3
|+5
|15
|3. Marseille
|6
|4
|–
|2
|12–5
|+7
|12
|4. Monaco
|6
|4
|–
|2
|14–10
|+4
|12
|5. Strasbourg
|6
|4
|–
|2
|9–7
|+2
|12
|6. Lille
|6
|3
|1
|2
|13–9
|+4
|10
|7. Lens
|6
|3
|1
|2
|8–5
|+3
|10
|8. Paris FC
|7
|3
|1
|3
|12–13
|–1
|10
|9. Rennes
|6
|2
|3
|1
|7–8
|–1
|9
|10. Brest
|6
|2
|1
|3
|11–11
|0
|7
|11. Toulouse
|6
|2
|1
|3
|9–11
|–2
|7
|12. Nice
|6
|2
|1
|3
|7–10
|–3
|7
|13. Lorient
|7
|2
|1
|4
|9–16
|–7
|7
|14. Auxerre
|6
|2
|–
|4
|4–8
|–4
|6
|15. Le Havre
|6
|1
|2
|3
|6–8
|–2
|5
|16. Nantes
|6
|1
|2
|3
|5–7
|–2
|5
|17. Angers
|6
|1
|2
|3
|3–6
|–3
|5
|18. Metz
|6
|–
|2
|4
|5–13
|–8
|2