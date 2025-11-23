Ligue 1: két 11-est rúgott a Brest a 90. perc után, öngólosa mentette meg a Nantes-ot

Auxerre–Lyon 0–0. Egyik csapat sem örülhet a gól nélküli végeredménynek: a továbbra is az utolsó helyen kínlódó hazaiak az egymást követő ötödik bajnoki mérkőzésükön sem voltak képesek gólt szerezni, míg az OL immár négy forduló óta vár hiába győzelemre. Dominik Greif többször is nagyot védett a lyoni kapuban, a 25. percben Lassine Sinayoko tizenegyesét is hárította.

Brest–Metz 3–2. Kétszer egyenlített a Metz, mindent megtett, hogy folytassa sokakat megdöbbentő győzelmi sorozatát, de az egymást követő negyedik sikere nem született meg, sőt a már-már megszerzett pont is kihullott a lotaringiaiak zsebéből. A ráadásban kétszer is tizenegyeshez jutott a hazai csapat: Romain Del Castillo első büntetőjét Jonathan Fischer kivédte, viszont a néhány perccel később befújt másodikból Del Castillo már a jobb alsóba lőtt, eldöntve a csatát.

Nantes–Lorient 1–1. Chidozie Awaziem volt a főszereplője a rossz passzban lévő csapatok mérkőzésének: az első félidő hosszabbításában a Nantes nigériai középső védője estében a saját kapujába kotorta a labdát egy jobb oldali beadás után, a második játékrész ráadásában viszont fejesével megmentett egy pontot a „kanáriknak”.

Toulouse–Angers 0–1. Öles léptekkel menekül a veszélyzónából az Angers: Jaszin Belkdim megpattanó lövése három pontot hozott konyhára. A fekete-fehérek a harmadikat nyerték meg a legutóbbi öt bajnoki meccsükből, és utol is érték a hetek óta nyeretlen Téfécét a tabellán.

Lille–Paris FC 4–2. A fővárosiak korai góljukkal ráijesztettek a hazaiakra, majdnem a szünetig kellett várni, hogy Olivier Giroud közeli lövéssel egyenlítsen. A francia válogatott gólrekordere a hajrában büntetőből a vezetést is megszerezte, és alighanem ő lövi a második tizenegyest is, ha még a pályán van – csakhogy addigra lecserélték, így a fiatal norvég, Marius Broholm állította be a végeredményt. A Lille a legutóbbi hat fordulóban négy győzelmet spájzolt be, igyekszik tartani a lépést az élbollyal.

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

Auxerre–Lyon 0–0

Brest–Metz 3–2 (Mboup 2., K. Doumbia 46., Del Castillo 90+10. – 11-esből, ill. Citaisvili 6., S. Coulibaly 79. – öngól)

Nantes–Lorient 1–1 (Awaziem 90+1., ill. Awaziem 45+1. – öngól)

Toulouse–Angers 0–1 (Belkdim 16.)

Lille–Paris FC 4–2 (Giroud 40., 77. – a másodikat 11-esből, Mandi 80., Broholm 90+6 – 11-esből, ill. Geubbels 11., Doucet 84.)

A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI

Szombat

Lens–Strasbourg 1–0 (Ganiou 69.)

Kiállítva: Barco (Strasbourg, 77.)

Rennes–Monaco 4–1 (Ait Budlal 20., M. Camara 48., Embolo 73., Blas 83. – 11-esből, ill. Biereth 90+5.)

Kiállítva: Zakaria (Monaco, 66.)

Paris SG–Le Havre 3–0 (Li Kang In 29., J. Neves 65., Barcola 87.)

Péntek

Nice–Olympique Marseille 1–5 (Cho 62., ill. Aubameyang 11., Greenwood 33., 53., Weah 58., Igor Paixao 74.)