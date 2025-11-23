Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: két 11-est rúgott a Brest a 90. perc után, öngólosa mentette meg a Nantes-ot

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.11.23. 20:14
null
A Brest játékosai a 100. percben kiharcolt győzelmüket ünneplik (Fotó: AFP)
Címkék
Auxerre Ligue 1 Lyon
Három győzelem után vesztett a Metz a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Ligue 1): a Brest a 100. percben értékesített tizenegyessel gyűrte le 3–2-re a lotaringiai csapatot a 13. forduló vasárnapi játéknapján. A Nantes a végjátékban mentett pontot a Lorient ellen (1–1), az Angers meglepetésre 1–0-ra nyert Toulouse-ban, a Lyon két pontot az utolsó helyezett Auxerre otthonában hagyott (0–0). A késő esti mérkőzésen a Lille nagy hajrával, Olivier Giroud duplájára építve 4–2-re verte a Paris FC-t.

Auxerre–Lyon 0–0. Egyik csapat sem örülhet a gól nélküli végeredménynek: a továbbra is az utolsó helyen kínlódó hazaiak az egymást követő ötödik bajnoki mérkőzésükön sem voltak képesek gólt szerezni, míg az OL immár négy forduló óta vár hiába győzelemre. Dominik Greif többször is nagyot védett a lyoni kapuban, a 25. percben Lassine Sinayoko tizenegyesét is hárította.

Brest–Metz 3–2. Kétszer egyenlített a Metz, mindent megtett, hogy folytassa sokakat megdöbbentő győzelmi sorozatát, de az egymást követő negyedik sikere nem született meg, sőt a már-már megszerzett pont is kihullott a lotaringiaiak zsebéből. A ráadásban kétszer is tizenegyeshez jutott a hazai csapat: Romain Del Castillo első büntetőjét Jonathan Fischer kivédte, viszont a néhány perccel később befújt másodikból Del Castillo már a jobb alsóba lőtt, eldöntve a csatát.

Nantes–Lorient 1–1. Chidozie Awaziem volt a főszereplője a rossz passzban lévő csapatok mérkőzésének: az első félidő hosszabbításában a Nantes nigériai középső védője estében a saját kapujába kotorta a labdát egy jobb oldali beadás után, a második játékrész ráadásában viszont fejesével megmentett egy pontot a „kanáriknak”.

Toulouse–Angers 0–1. Öles léptekkel menekül a veszélyzónából az Angers: Jaszin Belkdim megpattanó lövése három pontot hozott konyhára. A fekete-fehérek a harmadikat nyerték meg a legutóbbi öt bajnoki meccsükből, és utol is érték a hetek óta nyeretlen Téfécét a tabellán.

Lille–Paris FC 4–2. A fővárosiak korai góljukkal ráijesztettek a hazaiakra, majdnem a szünetig kellett várni, hogy Olivier Giroud közeli lövéssel egyenlítsen. A francia válogatott gólrekordere a hajrában büntetőből a vezetést is megszerezte, és alighanem ő lövi a második tizenegyest is, ha még a pályán van – csakhogy addigra lecserélték, így a fiatal norvég, Marius Broholm állította be a végeredményt. A Lille a legutóbbi hat fordulóban négy győzelmet spájzolt be, igyekszik tartani a lépést az élbollyal.

FRANCIA LIGUE 1
13. FORDULÓ
Auxerre–Lyon 0–0
Brest–Metz 3–2 (Mboup 2., K. Doumbia 46., Del Castillo 90+10. – 11-esből, ill. Citaisvili 6., S. Coulibaly 79. – öngól)
Nantes–Lorient 1–1 (Awaziem 90+1., ill. Awaziem 45+1. – öngól)
Toulouse–Angers 0–1 (Belkdim 16.)
Lille–Paris FC 4–2 (Giroud 40., 77. – a másodikat 11-esből, Mandi 80., Broholm 90+6 – 11-esből, ill. Geubbels 11., Doucet 84.)

A FORDULÓ TOVÁBBI EREDMÉNYEI
Szombat
Lens–Strasbourg 1–0 (Ganiou 69.)
Kiállítva: Barco (Strasbourg, 77.)
Rennes–Monaco 4–1 (Ait Budlal 20., M. Camara 48., Embolo 73., Blas 83. – 11-esből, ill. Biereth 90+5.)
Kiállítva: Zakaria (Monaco, 66.)
Paris SG–Le Havre 3–0 (Li Kang In 29., J. Neves 65., Barcola 87.)
Péntek
Nice–Olympique Marseille 1–5 (Cho 62., ill. Aubameyang 11., Greenwood 33., 53., Weah 58., Igor Paixao 74.)

Kapcsolódó tartalom

Pogba több mint két év után visszatért a pályára, de a Monaco kikapott

Nego 84 percet játszott a PSG ellen, de csapata, a Le Havre kikapott. 20 éves Burkina Fasó-i válogatott védő nyert meccset a Lensnak.

Aubameyang, Greenwood és Weah is betalált, simán nyert Nizzában a Marseille

Az angol támadó a 46. francia bajnokiján megszerezte a 30. és 31. gólját is.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA       
  1. Paris SG

13

9

3

1

27–11

+16 

30 

  2. Marseille

13

9

1

3

33–12

+21 

28 

  3. Lens

13

9

1

3

22–11

+11 

28 

  4. Lille

13

7

2

4

27–17

+10 

23 

  5. Strasbourg

13

7

1

5

24–17

+7 

22 

  6. Rennes

13

5

6

2

23–18

+5 

21 

  7. Lyon

13

6

3

4

17–15

+2 

21 

  8. Monaco

13

6

2

5

25–25

20 

  9. Nice

13

5

2

6

18–22

–4 

17 

10. Toulouse

13

4

4

5

18–17

+1 

16 

11. Angers

13

4

4

5

11–15

–4 

16 

12. Paris FC

13

4

2

7

20–25

–5 

14 

13. Le Havre

13

3

5

5

13–20

–7 

14 

14. Brest

13

3

4

6

17–23

–6 

13 

15. Nantes

13

2

5

6

12–19

–7 

11 

16. Lorient

13

2

5

6

15–27

–12 

11 

17. Metz

13

3

2

8

14–30

–16 

11 

18. Auxerre

13

2

2

9

7–19

–12 

 

 

Auxerre Ligue 1 Lyon
Legfrissebb hírek

Pogba több mint két év után visszatért a pályára, de a Monaco kikapott

Francia labdarúgás
2025.11.22. 23:10

Aubameyang, Greenwood és Weah is betalált, simán nyert Nizzában a Marseille

Francia labdarúgás
2025.11.21. 22:40

Edzője már nem mer jósolni, de úgy tűnik, Pogba több mint két év után végre bajnokit játszik

Francia labdarúgás
2025.11.18. 13:12

A 95. percben fejelt góllal nyerte meg a PSG a remek lyoni presztízsmeccset

Francia labdarúgás
2025.11.09. 22:54

Negóék a 95. percben mentettek pontot

Francia labdarúgás
2025.11.08. 20:53

Embolo döntött, a Rennes párizsi győzelmével kezdődött meg a francia forduló

Francia labdarúgás
2025.11.07. 22:49

Benne van a pakliban, hogy a BL-döntő párizsi hőse az idén már nem lép pályára

Francia labdarúgás
2025.11.04. 11:45

Nego végig játszott, ikszelt a Le Havre a Toulouse-zal

Francia labdarúgás
2025.11.02. 22:42
Ezek is érdekelhetik