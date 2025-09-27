Belső védői góljaival zsebelte be a három pontot a PSG az Auxerre ellen

A PSG a Marseille elleni vereség után az Auxerre ellen javított: két belső védője, Ilija Zabarnij és Lucas Beraldo góljával megverte az Auxerre-t. A Lorient legyőzte a meccs jelentős részét emberhátrányban játszó Monacót. A Toulouse nem bírt a Nantes-tal.

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

Lorient–Monaco 3–1 (M. Bamba 40., Pagis 76., 82., ill. Ansu Fati 90+7.)

Kiállítva: Kehrer (38., Monaco)

Toulouse–Nantes 2–2 (Gboho 47., Donnum 66. – 11-esből, ill. Lahdo 45+4., Leroux 61.)

Paris SG–Auxerre 2–0 (Zabarnij 32., Beraldo 54.)

Vasárnap játsszák

15.00: Nice–Paris FC

17.15: Metz–Le Havre

17.15: Lille–Lyon

17.15: Angers–Brest

20.45: Rennes–Lens

Pénteken játszották

Strasbourg–Olympique Marseille 1–2 (A. Ouattara 49., ill. Aubameyang 78., A. Murillo 90+1.)