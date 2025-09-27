Belső védői góljaival zsebelte be a három pontot a PSG az Auxerre ellen

A PSG a Marseille elleni vereség után az Auxerre ellen javított: két belső védője, Ilija Zabarnij és Lucas Beraldo góljával megverte az Auxerre-t. A Lorient legyőzte a meccs jelentős részét emberhátrányban játszó Monacót. A Toulouse nem bírt a Nantes-tal.
FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
Lorient–Monaco 3–1 (M. Bamba 40., Pagis 76., 82., ill. Ansu Fati 90+7.)
Kiállítva: Kehrer (38., Monaco)
Toulouse–Nantes 2–2 (Gboho 47., Donnum 66. – 11-esből, ill. Lahdo 45+4., Leroux 61.)
Paris SG–Auxerre 2–0 (Zabarnij 32., Beraldo 54.)
Vasárnap játsszák
15.00: Nice–Paris FC
17.15: Metz–Le Havre
17.15: Lille–Lyon
17.15: Angers–Brest
20.45: Rennes–Lens
Pénteken játszották
Strasbourg–Olympique Marseille 1–2 (A. Ouattara 49., ill. Aubameyang 78., A. Murillo 90+1.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|6
|5
|–
|1
|12–4
|+8
|15
|2. Marseille
|6
|4
|–
|2
|12–5
|+7
|12
|3. Monaco
|6
|4
|–
|2
|14–10
|+4
|12
|4. Lyon
|5
|4
|–
|1
|7–3
|+4
|12
|5. Strasbourg
|6
|4
|–
|2
|9–7
|+2
|12
|6. Lille
|5
|3
|1
|1
|13–8
|+5
|10
|7. Lens
|5
|3
|–
|2
|8–5
|+3
|9
|8. Rennes
|5
|2
|2
|1
|7–8
|–1
|8
|9. Toulouse
|6
|2
|1
|3
|9–11
|–2
|7
|10. Lorient
|6
|2
|1
|3
|9–14
|–5
|7
|11. Paris FC
|5
|2
|–
|3
|9–12
|–3
|6
|12. Nice
|5
|2
|–
|3
|6–9
|–3
|6
|13. Auxerre
|6
|2
|–
|4
|4–8
|–4
|6
|14. Angers
|5
|1
|2
|2
|3–4
|–1
|5
|15. Nantes
|6
|1
|2
|3
|5–7
|–2
|5
|16. Brest
|5
|1
|1
|3
|9–11
|–2
|4
|17. Le Havre
|5
|1
|1
|3
|6–8
|–2
|4
|18. Metz
|5
|–
|1
|4
|5–13
|–8
|1