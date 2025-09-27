Nemzeti Sportrádió

Belső védői góljaival zsebelte be a három pontot a PSG az Auxerre ellen

2025.09.27. 23:05
Ilja Zabarnij szerezte a PSG első gólját (Fotó: Getty Images)
A PSG 2–0-re legyőzte az Auxerre-t a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 6. fordulójának szombati játéknapján.

A PSG a Marseille elleni vereség után az Auxerre ellen javított: két belső védője, Ilija Zabarnij és Lucas Beraldo góljával megverte az Auxerre-t. A Lorient legyőzte a meccs jelentős részét emberhátrányban játszó Monacót. A Toulouse nem bírt a Nantes-tal.

FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
Lorient–Monaco 3–1 (M. Bamba 40., Pagis 76., 82., ill. Ansu Fati 90+7.)
Kiállítva: Kehrer (38., Monaco)
Toulouse–Nantes 2–2 (Gboho 47., Donnum 66. – 11-esből, ill. Lahdo 45+4., Leroux 61.)
Paris SG–Auxerre 2–0 (Zabarnij 32., Beraldo 54.)

Vasárnap játsszák
15.00: Nice–Paris FC
17.15: Metz–Le Havre
17.15: Lille–Lyon
17.15: Angers–Brest
20.45: Rennes–Lens
Pénteken játszották
Strasbourg–Olympique Marseille 1–2 (A. Ouattara 49., ill. Aubameyang 78., A. Murillo 90+1.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Paris SG65112–4+815
2. Marseille64212–5+712
3. Monaco64214–10+412
4. Lyon5417–3+412
5. Strasbourg6429–7+212
6. Lille531113–8+510
7. Lens5328–5+39
8. Rennes52217–8–18
9. Toulouse62139–11–27
10. Lorient62139–14–57
11. Paris FC5239–12–36
12. Nice5236–9–36
13. Auxerre6244–8–46
14. Angers51223–4–15
15. Nantes61235–7–25
16. Brest51139–11–24
17. Le Havre51136–8–24
18. Metz5145–13–81

 

 

