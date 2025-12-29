Tízgólos döntetlent játszott a listavezető Veszprém a második Újpest otthonában a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I 18. fordulójában az Újpest hazai pályán 5–5-ös döntetlent játszott a Veszprémmel, míg a Berettyóújfalu 4–2-re verte a DEAC-ot.
FUTSAL
FÉRFI NB I
18. FORDULÓ
DEAC–Berettyóújfalu 2–4
Újpest–Veszprém 5–5
