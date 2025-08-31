Ligue 1: először nyertek Negóék, hibátlan maradt a Lyon

A Loic Negóval felálló és a magyar válogatott védőt végig soraiban is tudó Le Havre két vereség után megszerezte első győzelmét – hazai pályán nyert 3–1-re a Nice ellen. Először győzött az újonc Paris FC is, méghozzá 3–2-re a 80. perctől a meccs első gólját szerző Sadibou Sane kiállítása után tíz emberrel játszó Metz ellen, amely így most már az egyetlen pont nélküli csapat a francia élvonalban.
A nyáron a kizárással is megfenyegetett Lyon viszont három forduló után továbbra is hibátlan, miután Leonardo Balerdi 87. percben esett öngóljával 1–0-ra nyert otthon a 29. perctől, CJ Egan-Riley kiállítása miatt emberhátrányban játszó Marseille ellen.
A Monaco 3–2-re verte meg Minamino Takumi 96. percben szerzett góljával a legvégén szintén emberhátrányba kerülő Strasbourgot, az Angers ikszelt a Rennes ellen.
FRANCIA LIGUE 1,
3. FORDULÓ
Angers–Rennes 1–1 (Peter 51. ill. Lepaul 21.)
Le Havre–Nice 3–1 (Doucoure 13., Ndiaye 61., Soumare 90+5., ill. Peprah 52.)
Le Havre: Loic Nego kezdett és végig is játszotta a meccset.
Monaco–Strasbourg 3–2 (Akliouche 6., Balogun 48., Minamino 90+6., ill. Bakwa 73., Panichelli 76. – 11-esből)
Kiállítva: Nzingoula (Strasbourg, 90+9.)
Paris FC–Metz 3–2 (Kebbal 45+3. – 11-esből, 52., M. Simon 67. ill. S. Sane 22., B. Traore 54.)
Kiállítva Sadibou Sane (Metz, 80.)
Lyon–Marseille 1–0 (Balerdi 87. – öngól )
Kiállítva: CJ Egan Riley (Marseille, 29.)
|AZ ÁLLÁS
M
GY
D
V
L–K
P
|1. Paris SG
3
3
–
–
8–3
9
|2. Lyon
3
3
–
–
5–0
9
|3. Lille
3
2
1
–
11–4
7
|4. Monaco
3
2
–
1
6–4
6
|5. Lens
3
2
–
1
5–3
6
|6. Strasbourg
3
2
–
1
4–3
6
|7. Toulouse
3
2
–
1
6–6
6
|8. Angers
3
1
1
1
2–2
4
|9. Rennes
3
1
1
1
2–5
4
|10. Marseille
3
1
–
2
5–4
3
|11. Le Havre
3
1
–
2
5–6
3
|12. Nice
3
1
–
2
4–5
3
|13. Nantes
3
1
–
2
1–2
3
|14. Auxerre
3
1
–
2
2–4
3
|15. Paris FC
3
1
–
2
5–8
3
|16. Lorient
3
1
–
2
5–8
3
|17. Brest
3
–
1
2
4–8
1
|18. Metz
3
–
–
3
2–7
0