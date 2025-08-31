Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: először nyertek Negóék, hibátlan maradt a Lyon

2025.08.31. 23:48
Loic Nego (balra) és társai először ünnepelhettek győzelmet ebben a bajnoki idényben (Fotó: facebook.com/HavreACFOOT)
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 3. fordulójában vasárnap öt meccset rendeztek.

 

 


A Loic Negóval felálló és a magyar válogatott védőt végig soraiban is tudó Le Havre két vereség után megszerezte első győzelmét – hazai pályán nyert 3–1-re a Nice ellen. Először győzött az újonc Paris FC is, méghozzá 3–2-re a 80. perctől a meccs első gólját szerző Sadibou Sane kiállítása után tíz emberrel játszó Metz ellen, amely így most már az egyetlen pont nélküli csapat a francia élvonalban.

A nyáron a kizárással is megfenyegetett Lyon viszont három forduló után továbbra is hibátlan, miután Leonardo Balerdi 87. percben esett öngóljával 1–0-ra nyert otthon a 29. perctől, CJ Egan-Riley kiállítása miatt emberhátrányban játszó Marseille ellen.

A Monaco 3–2-re verte meg Minamino Takumi 96. percben szerzett góljával a legvégén szintén emberhátrányba kerülő Strasbourgot, az Angers ikszelt a Rennes ellen.

FRANCIA LIGUE 1,
3. FORDULÓ
Angers–Rennes 1–1 (Peter 51. ill. Lepaul 21.) 
Le Havre–Nice 3–1 (Doucoure 13., Ndiaye 61., Soumare 90+5., ill. Peprah 52.)
Le Havre: Loic Nego kezdett és végig is játszotta a meccset.
Monaco–Strasbourg 3–2 (Akliouche 6., Balogun 48., Minamino 90+6., ill. Bakwa 73., Panichelli 76. – 11-esből)
Kiállítva: Nzingoula (Strasbourg, 90+9.)
Paris FC–Metz 3–2 (Kebbal 45+3. – 11-esből, 52., M. Simon 67. ill. S. Sane 22., B. Traore 54.)
Kiállítva Sadibou Sane (Metz, 80.)
Lyon–Marseille 1–0 (Balerdi 87. – öngól )
Kiállítva: CJ Egan Riley (Marseille, 29.)
 

   
AZ ÁLLÁS

M

GY

D

V

L–K

P

  1. Paris SG

3

3

8–3

9

  2. Lyon

3

3

5–0

9

  3. Lille

3

2

1

11–4

7

  4. Monaco

3

2

1

6–4

6

  5. Lens

3

2

1

5–3

6

  6. Strasbourg

3

2

1

4–3

6

  7. Toulouse

3

2

1

6–6

6

  8. Angers

3

1

1

1

2–2

4

  9. Rennes

3

1

1

1

2–5

4

10. Marseille

3

1

2

5–4

3

11. Le Havre

3

1

2

5–6

3

12. Nice

3

1

2

4–5

3

13. Nantes

3

1

2

1–2

3

14. Auxerre

3

1

2

2–4

3

15. Paris FC

3

1

2

5–8

3

16. Lorient

3

1

2

5–8

3

17. Brest

3

1

2

4–8

1

18. Metz

3

3

2–7

0

 

 

Ezek is érdekelhetik