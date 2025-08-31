Ligue 1: először nyertek Negóék, hibátlan maradt a Lyon



A Loic Negóval felálló és a magyar válogatott védőt végig soraiban is tudó Le Havre két vereség után megszerezte első győzelmét – hazai pályán nyert 3–1-re a Nice ellen. Először győzött az újonc Paris FC is, méghozzá 3–2-re a 80. perctől a meccs első gólját szerző Sadibou Sane kiállítása után tíz emberrel játszó Metz ellen, amely így most már az egyetlen pont nélküli csapat a francia élvonalban.

A nyáron a kizárással is megfenyegetett Lyon viszont három forduló után továbbra is hibátlan, miután Leonardo Balerdi 87. percben esett öngóljával 1–0-ra nyert otthon a 29. perctől, CJ Egan-Riley kiállítása miatt emberhátrányban játszó Marseille ellen.

A Monaco 3–2-re verte meg Minamino Takumi 96. percben szerzett góljával a legvégén szintén emberhátrányba kerülő Strasbourgot, az Angers ikszelt a Rennes ellen.

FRANCIA LIGUE 1,

3. FORDULÓ

Angers–Rennes 1–1 (Peter 51. ill. Lepaul 21.)

Le Havre–Nice 3–1 (Doucoure 13., Ndiaye 61., Soumare 90+5., ill. Peprah 52.)

Le Havre: Loic Nego kezdett és végig is játszotta a meccset.

Monaco–Strasbourg 3–2 (Akliouche 6., Balogun 48., Minamino 90+6., ill. Bakwa 73., Panichelli 76. – 11-esből)

Kiállítva: Nzingoula (Strasbourg, 90+9.)

Paris FC–Metz 3–2 (Kebbal 45+3. – 11-esből, 52., M. Simon 67. ill. S. Sane 22., B. Traore 54.)

Kiállítva Sadibou Sane (Metz, 80.)

Lyon–Marseille 1–0 (Balerdi 87. – öngól )

Kiállítva: CJ Egan Riley (Marseille, 29.)

