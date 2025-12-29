Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: edzőt váltott a pocsék sorozatban levő Nice

Vágólapra másolva!
2025.12.29. 13:05
Claude Puel (Fotó: Getty Images)
Címkék
Franck Haise Ligue 1 Nice OGC Nice Claude Puel
Ismét Claude Puel lett a francia labdarúgó-élvonalban (Ligue 1) érdekelt OGC Nice vezetőedzője.

A klub hétfői bejelentése szerint a szakvezető szerződése az idény végéig szól. Puel 2012 és 2016 között 169 mérkőzésen irányította a nizzai együttest, amelynek 69 győzelem, 34 döntetlen és 66 vereség volt a mérlege abban az időszakban. Korábban a 64 éves tréner ült a Monaco, az Olympique Lyon, a Lille, a Southampton, a Leicester City és a Saint-Étienne kispadján is.

Elődjének, Franck Haise-nek azért kellett távoznia a Nice-től, mert a csapat sorozatban kilenc tétmérkőzést veszített el. A dél-francia gárda az Európa-liga alapszakaszában egyedüliként pont nélkül áll, így hat forduló után a tabella utolsó (36.) helyén található, a bajnokságban pedig a 13. pozíciót foglalja el.

 

Franck Haise Ligue 1 Nice OGC Nice Claude Puel
Legfrissebb hírek

Lyonban folytatja a Real Madrid brazil csatára – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.12.23. 10:50

Edzősors: nyugdíjba vonult a BVB korábbi mestere, Lucien Favre

Minden más foci
2025.12.22. 12:26

Négy kiállítás, hét gól, őrületes meccsen nyert Auxerre-ben a Lille

Francia labdarúgás
2025.12.14. 20:10

Ligue 1: Doué góllal tért vissza, a PSG megnyerte idei utolsó bajnoki meccsét

Francia labdarúgás
2025.12.13. 21:09

Ligue 1: gólzápor a hajrában, az Angers legyőzte a Nantes-ot

Francia labdarúgás
2025.12.12. 22:46

Ligue 1: az emberhátrányban játszó Lyon kikapott a Lorient vendégeként

Francia labdarúgás
2025.12.07. 22:43

Közvetlen rivális ellen játszottak döntetlent Negóék a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2025.12.07. 19:11

Kvarachelia duplázott, a PSG a Rennes kiütésével tapad a Lensra

Francia labdarúgás
2025.12.06. 23:02
Ezek is érdekelhetik