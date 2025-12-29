Ligue 1: edzőt váltott a pocsék sorozatban levő Nice

A klub hétfői bejelentése szerint a szakvezető szerződése az idény végéig szól. Puel 2012 és 2016 között 169 mérkőzésen irányította a nizzai együttest, amelynek 69 győzelem, 34 döntetlen és 66 vereség volt a mérlege abban az időszakban. Korábban a 64 éves tréner ült a Monaco, az Olympique Lyon, a Lille, a Southampton, a Leicester City és a Saint-Étienne kispadján is.

Elődjének, Franck Haise-nek azért kellett távoznia a Nice-től, mert a csapat sorozatban kilenc tétmérkőzést veszített el. A dél-francia gárda az Európa-liga alapszakaszában egyedüliként pont nélkül áll, így hat forduló után a tabella utolsó (36.) helyén található, a bajnokságban pedig a 13. pozíciót foglalja el.