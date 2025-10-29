A PSG nem csupán két pontot vesztett el az újonc Lorient ellen

A PSG nemcsak két pontot veszített el Bretagne-ban, hanem Désiré Douét is: a legutóbbi BL-döntő egyik főszereplője a második félidőben combsérülést szenvedett, az erős fájdalmak kínozta játékost hordágyon vitték le a pályáról.

A Metz–Lens mérkőzésen a játékvezető többször megszakította a játékot nézőtéri rendbontás miatt, de végül lement a meccs – a hazai szurkolók nagy örömére: Gauthier Hein duplájával ugyanis megszületett az első győzelmük! A főhős nem maradhatott végig a pályán, a második gólját túlünnepelte, és a mezlevételért megkapta a második sárga lapját…

Loic Nego ezúttal csereként állt be, de meghozta csapata szerencséjét: a magyar válogatott védő a 65. percben érkezett a pályára, és Arouna Sangante nyolc perccel később befejelte a győztes gólt.

A késő esti programban sem voltunk híján drámai fejleményeknek:

→ a Nantes kétszer egyenlített, harmadszor viszont már csak szépíteni tudott, így elvesztette a Monaco elleni nyolcgólos csatát;

→ a Lyon 3–0-ra vezetett egyórányi játékidő után a Paris FC otthonában, de az újonc nem adta fel, hatalmas hajrával megmentett magának egy pontot;

→ a Marseille a 18 éves csereember, Robinio Vaz duplájával nagy nehezen fordított az Angers ellen, nyernie mégsem sikerült, Ousmane Camara a 97. percben belőtte a vendégek egyenlítő gólját. Nem sokkal korábban nagy volt az ijedelem a Vélodrome-ban, a hazaiak játékosa, a 74. becserélt Bilal Nadir összeesett a játéktéren, gyors orvosi beavatkozás után hordágyon vitték le a pályáról – az első hírek szerint eszméleténél volt.

FRANCIA LIGUE 1

10. FORDULÓ

Le Havre–Brest 1–0 (Sangante 73.)

Lorient–Paris SG 1–1 (Igor Silva 51., ill. N. Mendes 48.)

Metz–Lens 2–0 (Hein 87., 90+1. – az elsőt 11-esből)

Kiállítva: Hein (90+1.)

Nice–Lille 2–0 (Sz. Diop 29., Jansson 87.)

Nantes–Monaco 3–5 (B. Guirassy 19., 45+6., Mosztafa Mohamed 80., ill. M. Coulibaly 6., Balogun 41., Akliouche 55., Golovin 75., 90+4.)

Paris FC–Lyon 3–3 (A. Camara 65., Kebbal 77., Marchetti 84., ill. Tolisso 5., Sulc 51., 58.)

Kiállítva: DeSmet (67.), ill. Abner Vinícius (61.)

Strasbourg–Auxerre 3–0 (Panichelli 46., Nanasi 55., Barco 61.)

Toulouse–Rennes 2–2 (Cresswell 58., Dönnum 85. – 11-esből, ill. Lepaul 50., Tamari 54.)

Olympique Marseille–Angers 2–2 (Vaz 52., 70., ill. Chérif 25., O. Camara 90+7.)