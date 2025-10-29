A PSG nem csupán két pontot vesztett el az újonc Lorient ellen
A PSG nemcsak két pontot veszített el Bretagne-ban, hanem Désiré Douét is: a legutóbbi BL-döntő egyik főszereplője a második félidőben combsérülést szenvedett, az erős fájdalmak kínozta játékost hordágyon vitték le a pályáról.
A Metz–Lens mérkőzésen a játékvezető többször megszakította a játékot nézőtéri rendbontás miatt, de végül lement a meccs – a hazai szurkolók nagy örömére: Gauthier Hein duplájával ugyanis megszületett az első győzelmük! A főhős nem maradhatott végig a pályán, a második gólját túlünnepelte, és a mezlevételért megkapta a második sárga lapját…
Loic Nego ezúttal csereként állt be, de meghozta csapata szerencséjét: a magyar válogatott védő a 65. percben érkezett a pályára, és Arouna Sangante nyolc perccel később befejelte a győztes gólt.
A késő esti programban sem voltunk híján drámai fejleményeknek:
→ a Nantes kétszer egyenlített, harmadszor viszont már csak szépíteni tudott, így elvesztette a Monaco elleni nyolcgólos csatát;
→ a Lyon 3–0-ra vezetett egyórányi játékidő után a Paris FC otthonában, de az újonc nem adta fel, hatalmas hajrával megmentett magának egy pontot;
→ a Marseille a 18 éves csereember, Robinio Vaz duplájával nagy nehezen fordított az Angers ellen, nyernie mégsem sikerült, Ousmane Camara a 97. percben belőtte a vendégek egyenlítő gólját. Nem sokkal korábban nagy volt az ijedelem a Vélodrome-ban, a hazaiak játékosa, a 74. becserélt Bilal Nadir összeesett a játéktéren, gyors orvosi beavatkozás után hordágyon vitték le a pályáról – az első hírek szerint eszméleténél volt.
FRANCIA LIGUE 1
10. FORDULÓ
Le Havre–Brest 1–0 (Sangante 73.)
Lorient–Paris SG 1–1 (Igor Silva 51., ill. N. Mendes 48.)
Metz–Lens 2–0 (Hein 87., 90+1. – az elsőt 11-esből)
Kiállítva: Hein (90+1.)
Nice–Lille 2–0 (Sz. Diop 29., Jansson 87.)
Nantes–Monaco 3–5 (B. Guirassy 19., 45+6., Mosztafa Mohamed 80., ill. M. Coulibaly 6., Balogun 41., Akliouche 55., Golovin 75., 90+4.)
Paris FC–Lyon 3–3 (A. Camara 65., Kebbal 77., Marchetti 84., ill. Tolisso 5., Sulc 51., 58.)
Kiállítva: DeSmet (67.), ill. Abner Vinícius (61.)
Strasbourg–Auxerre 3–0 (Panichelli 46., Nanasi 55., Barco 61.)
Toulouse–Rennes 2–2 (Cresswell 58., Dönnum 85. – 11-esből, ill. Lepaul 50., Tamari 54.)
Olympique Marseille–Angers 2–2 (Vaz 52., 70., ill. Chérif 25., O. Camara 90+7.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|1. Paris SG
10
6
3
1
20–9
+11
21
|2. Monaco
10
6
2
2
23–16
+7
20
|3. Marseille
10
6
1
3
24–11
+13
19
|4. Strasbourg
10
6
1
3
21–12
+9
19
|5. Lens
10
6
1
3
14–10
+4
19
|6. Lyon
10
6
1
3
15–12
+3
19
|7. Lille
10
5
2
3
22–13
+9
17
|8. Nice
10
5
2
3
16–14
+2
17
|9. Toulouse
10
4
2
4
17–15
+2
14
|10. Rennes
10
2
6
2
14–16
–2
12
|11. Le Havre
10
3
3
4
12–16
–4
12
|12. Paris FC
10
3
2
5
17–20
–3
11
|13. Angers
10
2
4
4
8–14
–6
10
|14. Brest
10
2
3
5
14–18
–4
9
|15. Nantes
10
2
3
5
10–15
–5
9
|16. Lorient
10
2
3
5
13–22
–9
9
|17. Auxerre
10
2
1
7
7–16
–9
7
|18. Metz
10
1
2
7
8–26
–18
5