A PSG nem csupán két pontot vesztett el az újonc Lorient ellen

K. Zs.
2025.10.29. 23:06
Désiré Doué valószínűleg hosszú időre kidőlt (Fotó: AFP)
Ligue 1 PSG Marseille
A Paris Saint-Germain nem bírt a Lorient-nal, be kellett érnie az 1–1-es döntetlennel az újonc otthonában a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) szerdai játéknapján, de az első helyről nem csúszott le, mert a Marseille késő este nem tudta legyőzni vendégét, az Angers-t (2–2). Loic Nego csapata, a Le Havre hazai pályán 1–0-ra legyűrte a Brestet, az eddig nyeretlen Metz nem kis meglepetésre pont nélkül küldte haza a Lenst (2–0), a Monaco nyolcgólos csatát nyert meg Nantes-ban (3–5), míg a Lyon háromgólos előnyről bukta el a győzelmet a Paris FC ellen (3–3).

A PSG nemcsak két pontot veszített el Bretagne-ban, hanem Désiré Douét is: a legutóbbi BL-döntő egyik főszereplője a második félidőben combsérülést szenvedett, az erős fájdalmak kínozta játékost hordágyon vitték le a pályáról.

A Metz–Lens mérkőzésen a játékvezető többször megszakította a játékot nézőtéri rendbontás miatt, de végül lement a meccs – a hazai szurkolók nagy örömére: Gauthier Hein duplájával ugyanis megszületett az első győzelmük! A főhős nem maradhatott végig a pályán, a második gólját túlünnepelte, és a mezlevételért megkapta a második sárga lapját…

Loic Nego ezúttal csereként állt be, de meghozta csapata szerencséjét: a magyar válogatott védő a 65. percben érkezett a pályára, és Arouna Sangante nyolc perccel később befejelte a győztes gólt.

A késő esti programban sem voltunk híján drámai fejleményeknek:

a Nantes kétszer egyenlített, harmadszor viszont már csak szépíteni tudott, így elvesztette a Monaco elleni nyolcgólos csatát;

a Lyon 3–0-ra vezetett egyórányi játékidő után a Paris FC otthonában, de az újonc nem adta fel, hatalmas hajrával megmentett magának egy pontot;

a Marseille a 18 éves csereember, Robinio Vaz duplájával nagy nehezen fordított az Angers ellen, nyernie mégsem sikerült, Ousmane Camara a 97. percben belőtte a vendégek egyenlítő gólját. Nem sokkal korábban nagy volt az ijedelem a Vélodrome-ban, a hazaiak játékosa, a 74. becserélt Bilal Nadir összeesett a játéktéren, gyors orvosi beavatkozás után hordágyon vitték le a pályáról – az első hírek szerint eszméleténél volt.

FRANCIA LIGUE 1
10. FORDULÓ
Le Havre–Brest 1–0 (Sangante 73.)
Lorient–Paris SG 1–1 (Igor Silva 51., ill. N. Mendes 48.)
Metz–Lens 2–0 (Hein 87., 90+1. – az elsőt 11-esből)
Kiállítva: Hein (90+1.)
Nice–Lille 2–0 (Sz. Diop 29., Jansson 87.)
Nantes–Monaco 3–5 (B. Guirassy 19., 45+6., Mosztafa Mohamed 80., ill. M. Coulibaly 6., Balogun 41., Akliouche 55., Golovin 75., 90+4.)
Paris FC–Lyon 3–3 (A. Camara 65., Kebbal 77., Marchetti 84., ill. Tolisso 5., Sulc 51., 58.)
Kiállítva: DeSmet (67.), ill. Abner Vinícius (61.)
Strasbourg–Auxerre 3–0 (Panichelli 46., Nanasi 55., Barco 61.)
Toulouse–Rennes 2–2 (Cresswell 58., Dönnum 85. – 11-esből, ill. Lepaul 50., Tamari 54.)
Olympique Marseille–Angers 2–2 (Vaz 52., 70., ill. Chérif 25., O. Camara 90+7.)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA       
  1. Paris SG

10

6

3

1

20–9

+11

21

  2. Monaco

10

6

2

2

23–16

+7

20

  3. Marseille

10

6

1

3

24–11

+13

19

  4. Strasbourg

10

6

1

3

21–12

+9

19

  5. Lens

10

6

1

3

14–10

+4

19

  6. Lyon

10

6

1

3

15–12

+3

19

  7. Lille

10

5

2

3

22–13

+9

17

  8. Nice

10

5

2

3

16–14

+2

17

  9. Toulouse

10

4

2

4

17–15

+2

14

10. Rennes

10

2

6

2

14–16

–2

12

11. Le Havre

10

3

3

4

12–16

–4

12

12. Paris FC

10

3

2

5

17–20

–3

11

13. Angers

10

2

4

4

8–14

–6

10

14. Brest

10

2

3

5

14–18

–4

9

15. Nantes

10

2

3

5

10–15

–5

9

16. Lorient

10

2

3

5

13–22

–9

9

17. Auxerre

10

2

1

7

7–16

–9

7

18. Metz

10

1

2

7

8–26

–18

5

 

 

