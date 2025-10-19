Az utolsó meccs 89. percében megdőlt a francia bajnokság idénybeli egyfordulós gólrekordja
Lens–Paris FC 2–1. Noha Florian Thauvin a meccs elején elpuskázott egy büntetőt, a Lens megint begyűjtötte a három pontot. A négy forduló óta veretlen hazaiak mindkét gólját Adrien Thomasson készítette elő; a csapatkapitány öt asszisztjával pillanatnyilag vezeti a Ligue 1 vonatkozó listáját.
Rennes–Auxerre 2–2. Nagy hazai védelmi hibából Danny Namaso rúgta a meccs első gólját (VIDEÓ ITT!), és bár a Rennes fordított, nyerni nem tudott: sorozatban a negyedik bajnoki meccsén is döntetlent játszott.
Lorient–Brest 3–3. Egyszer egyenlített, kétszer vezetett a Brest az eseménydús breton derbin, de akárcsak a Rennes, be kellett érnie a döntetlennel. Az idényt gyengén kezdő vendégcsapat immár négy forduló óta őrzi veretlenségét.
Toulouse–Metz 4–0. Franck Magri már a 2. percben megszerezte a vezetést a hazaiaknak, Aron Dönnum nem sokkal később értékesített tizenegyese már megelőlegezte a szép estét a lilák híveinek, és nem is kellett csalódniuk: a félidőnyi emberelőnynek köszönhetően (Sadibou Sanét már másodszor állították ki ebben a bajnokságban) még két gól született, a Téfécé idénybeli legnagyobb különbségű győzelmét aratta.
Nantes–Lille 0–2. A forduló utolsó mérkőzésének az is kérdése volt, megdől-e az idénybeli gólrekord. Hakón Haraldsson már a 8. percben góllal büntetett, amiért a hazaiak igencsak belebonyolódtak egy labdakihozatalba, ám a folytatásban csak a kapufák döngtek (kétszer a „kanárik”, egyszer a vendégek találták el), újabb gól nem született. Mígnem aztán a marokkói Hamza Igaman – aki Olivier Giroud helyére állt be a hajrá kezdetén – némi szerencsével átküzdötte magát a védelmen, és 89. percbeli lövésével megduplázta a Lille előnyét (VIDEÓ ITT!), egyúttal szállította a forduló 40. gólját – idénycsúcs! A LOSC háromfordulónyi nyeretlenségnek vetett véget.
Egy kis stat: legutóbb a 2007–2008-as idényben született több gól a francia élvonal egy fordulójában, az akkori 38. fordulóban 43-szor találtak a kapuba a csapatok. (Opta)
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lens–Paris FC 2–1 (Édouard 17., Baidoo 64., ill. Lees-Melou 27.)
Lorient–Brest 3–3 (Le Bris 2., A. Kouassi 55., Soumano 89., ill. Dina Ebimbe 34., Makengo 44. – öngól, Del Castillo 86. – 11-esből)
Rennes–Auxerre 2–2 (Embolo 18., S. Fofana 56., ill. Danny Namaso 8., Sinayoko 72. – 11-esből)
Toulouse–Metz 4–0 (Magri 2., Dönnum 8. – 11-esből, Gboho 79., Cresswell 84.)
Kiállítva: S. Sané (45+2., Metz)
Nantes–Lille 0–2 (Haraldsson 8., Igaman 89.)
Pénteken játszották
Paris SG–Strasbourg 3–3 (Barcola 6., G. Ramos 56. – 11-esből, Mayulu 79., ill. Panichelli 26., 49., Moreira 41.)
Szombaton játszották
Nice–Lyon 3–2 (Bard 5., S. Diop 35., Budaui 55., ill. Sulc 29., 90+5.)
Angers–Monaco 1–1 (Cherif 85., ill. Balogun 72.)
Olympique Marseille–Le Havre 6–2 (Greenwood 35., 67., 72., 76. – az elsőt 11-esből, Vaz 88., Murillo 90+3., ill. Kechta 24., A. Touré 90+2.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|1. Marseille
8
6
–
2
21–7
+14
18
|2. Paris SG
8
5
2
1
16–8
+8
17
|3. Strasbourg
8
5
1
2
17–10
+7
16
|4. Lens
8
5
1
2
12–7
+5
16
|5. Lyon
8
5
–
3
10–8
+2
15
|6. Lille
8
4
2
2
16–10
+6
14
|7. Monaco
8
4
2
2
17–13
+4
14
|8. Toulouse
8
4
1
3
15–12
+3
13
|9. Nice
8
3
2
3
12–13
–1
11
|10. Rennes
8
2
5
1
11–12
–1
11
|11. Paris FC
8
3
1
4
13–15
–2
10
|12. Brest
8
2
3
3
14–14
0
9
|13. Lorient
8
2
2
4
12–19
–7
8
|14. Auxerre
8
2
1
5
7–12
–5
7
|15. Nantes
8
1
3
4
5–9
–4
6
|16. Le Havre
8
1
3
4
10–16
–6
6
|17. Angers
8
1
3
4
4–12
–8
6
|18. Metz
8
–
2
6
5–20
–15
2