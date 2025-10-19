Az utolsó meccs 89. percében megdőlt a francia bajnokság idénybeli egyfordulós gólrekordja

Lens–Paris FC 2–1. Noha Florian Thauvin a meccs elején elpuskázott egy büntetőt, a Lens megint begyűjtötte a három pontot. A négy forduló óta veretlen hazaiak mindkét gólját Adrien Thomasson készítette elő; a csapatkapitány öt asszisztjával pillanatnyilag vezeti a Ligue 1 vonatkozó listáját.

Rennes–Auxerre 2–2. Nagy hazai védelmi hibából Danny Namaso rúgta a meccs első gólját (VIDEÓ ITT!), és bár a Rennes fordított, nyerni nem tudott: sorozatban a negyedik bajnoki meccsén is döntetlent játszott.

Lorient–Brest 3–3. Egyszer egyenlített, kétszer vezetett a Brest az eseménydús breton derbin, de akárcsak a Rennes, be kellett érnie a döntetlennel. Az idényt gyengén kezdő vendégcsapat immár négy forduló óta őrzi veretlenségét.

Toulouse–Metz 4–0. Franck Magri már a 2. percben megszerezte a vezetést a hazaiaknak, Aron Dönnum nem sokkal később értékesített tizenegyese már megelőlegezte a szép estét a lilák híveinek, és nem is kellett csalódniuk: a félidőnyi emberelőnynek köszönhetően (Sadibou Sanét már másodszor állították ki ebben a bajnokságban) még két gól született, a Téfécé idénybeli legnagyobb különbségű győzelmét aratta.

Nantes–Lille 0–2. A forduló utolsó mérkőzésének az is kérdése volt, megdől-e az idénybeli gólrekord. Hakón Haraldsson már a 8. percben góllal büntetett, amiért a hazaiak igencsak belebonyolódtak egy labdakihozatalba, ám a folytatásban csak a kapufák döngtek (kétszer a „kanárik”, egyszer a vendégek találták el), újabb gól nem született. Mígnem aztán a marokkói Hamza Igaman – aki Olivier Giroud helyére állt be a hajrá kezdetén – némi szerencsével átküzdötte magát a védelmen, és 89. percbeli lövésével megduplázta a Lille előnyét (VIDEÓ ITT!), egyúttal szállította a forduló 40. gólját – idénycsúcs! A LOSC háromfordulónyi nyeretlenségnek vetett véget.

Egy kis stat: legutóbb a 2007–2008-as idényben született több gól a francia élvonal egy fordulójában, az akkori 38. fordulóban 43-szor találtak a kapuba a csapatok. (Opta)

40 - Nombre de buts lors d'une journée de Ligue 1 au 21e siècle :



🥇 43 - 38e journée 2007/08

🥈 40 - 8e journée 2025/26 🆕

🥈 40 - 31e journée 2023/24



Millésime. pic.twitter.com/wGiC4gBuIN — OptaJean (@OptaJean) October 19, 2025

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lens–Paris FC 2–1 (Édouard 17., Baidoo 64., ill. Lees-Melou 27.)

Lorient–Brest 3–3 (Le Bris 2., A. Kouassi 55., Soumano 89., ill. Dina Ebimbe 34., Makengo 44. – öngól, Del Castillo 86. – 11-esből)

Rennes–Auxerre 2–2 (Embolo 18., S. Fofana 56., ill. Danny Namaso 8., Sinayoko 72. – 11-esből)

Toulouse–Metz 4–0 (Magri 2., Dönnum 8. – 11-esből, Gboho 79., Cresswell 84.)

Kiállítva: S. Sané (45+2., Metz)

Nantes–Lille 0–2 (Haraldsson 8., Igaman 89.)