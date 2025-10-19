Nemzeti Sportrádió

Az utolsó meccs 89. percében megdőlt a francia bajnokság idénybeli egyfordulós gólrekordja

2025.10.19. 22:58
Hákon Haraldsson (kékben, labdával) szerezte a Lille első gólját vasárnap este (Fotó: AFP)
Vasárnap is folytatódott a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 8. fordulójára eddig jellemző nagyüzemi gólgyártás, és az utolsó mérkőzés 89. percében megdőlt az idénycsúcs: a lille-i Hamza Igaman lövése csapatának 2–0-s győzelmet ért Nantes-ban, és mivel ez volt a forduló 40. gólja, a csapatok megdöntötték a 3. fordulóból származó 39-es rekordot.

Lens–Paris FC 2–1. Noha Florian Thauvin a meccs elején elpuskázott egy büntetőt, a Lens megint begyűjtötte a három pontot. A négy forduló óta veretlen hazaiak mindkét gólját Adrien Thomasson készítette elő; a csapatkapitány öt asszisztjával pillanatnyilag vezeti a Ligue 1 vonatkozó listáját.

Rennes–Auxerre 2–2. Nagy hazai védelmi hibából Danny Namaso rúgta a meccs első gólját (VIDEÓ ITT!), és bár a Rennes fordított, nyerni nem tudott: sorozatban a negyedik bajnoki meccsén is döntetlent játszott.

Lorient–Brest 3–3. Egyszer egyenlített, kétszer vezetett a Brest az eseménydús breton derbin, de akárcsak a Rennes, be kellett érnie a döntetlennel. Az idényt gyengén kezdő vendégcsapat immár négy forduló óta őrzi veretlenségét.

Toulouse–Metz 4–0. Franck Magri már a 2. percben megszerezte a vezetést a hazaiaknak, Aron Dönnum nem sokkal később értékesített tizenegyese már megelőlegezte a szép estét a lilák híveinek, és nem is kellett csalódniuk: a félidőnyi emberelőnynek köszönhetően (Sadibou Sanét már másodszor állították ki ebben a bajnokságban) még két gól született, a Téfécé idénybeli legnagyobb különbségű győzelmét aratta.

Nantes–Lille 0–2. A forduló utolsó mérkőzésének az is kérdése volt, megdől-e az idénybeli gólrekord. Hakón Haraldsson már a 8. percben góllal büntetett, amiért a hazaiak igencsak belebonyolódtak egy labdakihozatalba, ám a folytatásban csak a kapufák döngtek (kétszer a „kanárik”, egyszer a vendégek találták el), újabb gól nem született. Mígnem aztán a marokkói Hamza Igaman – aki Olivier Giroud helyére állt be a hajrá kezdetén – némi szerencsével átküzdötte magát a védelmen, és 89. percbeli lövésével megduplázta a Lille előnyét (VIDEÓ ITT!), egyúttal szállította a forduló 40. gólját – idénycsúcs! A LOSC háromfordulónyi nyeretlenségnek vetett véget.

Egy kis stat: legutóbb a 2007–2008-as idényben született több gól a francia élvonal egy fordulójában, az akkori 38. fordulóban 43-szor találtak a kapuba a csapatok. (Opta)

FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lens–Paris FC 2–1 (Édouard 17., Baidoo 64., ill. Lees-Melou 27.)
Lorient–Brest 3–3 (Le Bris 2., A. Kouassi 55., Soumano 89., ill. Dina Ebimbe 34., Makengo 44. – öngól, Del Castillo 86. – 11-esből)
Rennes–Auxerre 2–2 (Embolo 18., S. Fofana 56., ill. Danny Namaso 8., Sinayoko 72. – 11-esből)
Toulouse–Metz 4–0 (Magri 2., Dönnum 8. – 11-esből, Gboho 79., Cresswell 84.)
Kiállítva: S. Sané (45+2., Metz)
Nantes–Lille 0–2 (Haraldsson 8., Igaman 89.)

Pénteken játszották
Paris SG–Strasbourg 3–3 (Barcola 6., G. Ramos 56. – 11-esből, Mayulu 79., ill. Panichelli 26., 49., Moreira 41.)
Szombaton játszották
Nice–Lyon 3–2 (Bard 5., S. Diop 35., Budaui 55., ill. Sulc 29., 90+5.)
Angers–Monaco 1–1 (Cherif 85., ill. Balogun 72.)
Olympique Marseille–Le Havre 6–2 (Greenwood 35., 67., 72., 76. – az elsőt 11-esből, Vaz 88., Murillo 90+3., ill. Kechta 24., A. Touré 90+2.)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
  1. Marseille

8

6

2

21–7

+14

18

  2. Paris SG

8

5

2

1

16–8

+8

17

  3. Strasbourg

8

5

1

2

17–10

+7

16

  4. Lens

8

5

1

2

12–7

+5

16

  5. Lyon

8

5

3

10–8

+2

15

  6. Lille

8

4

2

2

16–10

+6

14

  7. Monaco

8

4

2

2

17–13

+4

14

  8. Toulouse

8

4

1

3

15–12

+3

13

  9. Nice

8

3

2

3

12–13

–1

11

10. Rennes

8

2

5

1

11–12

–1

11

11. Paris FC

8

3

1

4

13–15

–2

10

12. Brest

8

2

3

3

14–14

0

9

13. Lorient

8

2

2

4

12–19

–7

8

14. Auxerre

8

2

1

5

7–12

–5

7

15. Nantes

8

1

3

4

5–9

–4

6

16. Le Havre

8

1

3

4

10–16

–6

6

17. Angers

8

1

3

4

4–12

–8

6

18. Metz

8

2

6

5–20

–15

2

 

 

