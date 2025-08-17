Giroud góllal tért vissza a Ligue 1-be, kikapott a Paris FC

Góllal mutatkozott be a Lille-ben Olivier Giroud, a francia válogatott gólrekordere alig 10 perc játék után volt eredményes a Brest otthonában. Az észak-franciaországi klub a 26. percben megduplázta előnyét, de erre hamar érkezett válasz bretoni részről, majd a szünet után gyorsan ki is egyenlítettek a hazaiak. A folytatásban egy lesipuskás góllal ismét előnybe került a Lille, de erre is volt válasza Eric Roy csapatának, így egy szórakoztató döntetlennel rajtolt a vasárnapi játéknap.

A késő délutáni meccseken rendre egy-egy gól esett. Az újonc Paris FC végigtámadta az Angers otthonában játszott mérkőzését, de gólt nem tudott szerezni – nem úgy a házigazda, amely a kilencedik percben begyötörte a három pontot érő gólt. A vereség azért is fájhat a fővárosiaknak, mert az utolsó bő félórát emberelőnyben játszották le. Az Auxerre-nek egy kihagyott tizenegyes is belefért a Lorient ellen, míg a Strasbourg a Metz otthonából hozta el a pontokat, így mindhárom újonc vereséggel kezdte élvonalbeli szereplését.

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Brest–Lille 3–3 (K. Doumbia 34., 51., Le Cardinal 75., ill. Giroud 11., Haraldsson 26., Mukau 66.)

Angers–Paris FC 1–0 (Lepaul 9.)

Kiállítva: Mouton (Angers, 57.)

Auxerre–Lorient 1–0 (Sinayoko 53.)

Metz–Strasbourg 0–1 (Panichelli 86.)

20.45: Nantes–PSG

Szombaton játszották

Lens–Lyon 0–1 (Mikautadze 45+1.)

Monaco–Le Havre 3–1 (G. Lloris 32. – öngól, Dier 61., Akliouche 74., ill. R. Ndiaye 67.)

Nice–Toulouse 0–1 (Sidibé 89.)

Pénteken játszották

Rennes–Olympique Marseille 1–0 (Blas 90+1.)

Kiállítva: Ait Budlal (31., Rennes)