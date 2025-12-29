A férfi vízilabda-válogatott kikapott a horvátoktól a rotterdami felkészülési tornán

A tornagyőzelemért ugrottunk medencébe a Rotterdam-kupa felkészülési tornán – egyedül mi álltunk két sikerrel a záró nap előtt. Hétfői ellenfelünk, Horvátország majdnem két hete Szegeden egy góllal legyőzte a mieinket, vasárnap azonban meglepetésre kikapott a házigazda Hollandiától.

Üdítő látvány volt, hogy míg az eddigi meccseinken már az első negyedben több gyors gólt kaptunk, a párizsi ezüstérmes Horvátország egyet sem lőtt a nyitó negyedben. A felvonás vége felé Kovács Péter centerből emelt Marko Bijac kapujába, majd Burián Gergely átlövésgóljával kettőztük meg előnyünket – a horvátok tíz perc után lőttek először gólt, Josip Vrlic emberelőnyben. Vogel Soma nagyokat védett, többször levadászta valamelyik magyar játékos a horvát passzt, de három emberelőnyt, valamint Loren Fatovic révén egy ötméterest kihasználva csak feljöttek a horvátok egy gólra a nagyszünetre (5–4 ide).

A fordulás után a rivális percei következtek, Luka Bukic távolról lőtt óriási gólt Vogelnek, majd Rino Buric, később Filip Krzic is centerben kapta meg a labdát, és lőtt azonnal a magyar kapuba. Manhercz sikeres ötméteresével zárkóztunk, de Zvonimir Butic, majd Konsztantyin Harkov újabb fórokat használt ki, miközben a mieink nem voltak túl acélosak hat az öt ellen, Bijac is remekelt.

A záró negyed elég rosszul alakult a magyar csapatnak, a horvát együttes előnye végül háromról hatra nőtt a találkozó végére. A mieink passzaiból több nem jutott el a megfelelő kézre, kontrafaultból is többet kaptunk, és a második félidőben csupán két gólt lőttünk, akcióból csak egyet, a negyedik negyed végén Varga Vince révén.

VÍZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, ROTTERDAM

HORVÁTORSZÁG–MAGYARORSZÁG 13–7 (0–2, 4–3, 5–1, 4–1)

Rotterdam. V: De Jong, Zwart (hollandok).

HORVÁTORSZÁG: BIJAC – Curkovic, FATOVIC 4, BUKIC 2, Vrlic 1, Butic 1, HARKOV 2. Csere: BURIC 2, Krzic 1, Loncar, Pavlic, Vukicevic, Basic. Edző: Ivica Tucak

MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – Vigvári Vendel, MANHERCZ K. 2, Tátrai D. 1, Varga V. 1, Nagy Ákos, Vismeg Zs. Csere: Csoma (kapus), Kovács P. 1, Burián 1, ANGYAL D. 1, Vigvári Vince, Fekete G., Jansik Sz., Batizi. Edző: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 20/7, ill. 18/2.

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 1/1.

Kipontozódott: Nagy Ákos, Batizi, ill. Basic, Krzic, Harkov, Curkovic

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Nagyon jól nézett ki az első két negyed, óriási munka volt benne, utána viszont fokozatosan kiestünk a ritmusból és már nem tudtunk ugyanúgy védekezni. Ahogy maradtak ki a helyzetek és a horvátok átvették a vezetést, elkezdtük erőltetni a támadást, ebből viszont ők tudtak építkezni.